Así es el estilo de Alicia Faubel, la nueva representante de España en Miss Universo

De origen valenciano y con solo 25 años, Alicia Faubel se ha convertido en la nueva representante de España en Miss Universo. La modelo mide 1,75 y vive fuera de España, sin embargo lleva sus raíces tan dentro que este 2022 ha representado a la Comunidad Valenciana en el famoso certamen de belleza.

"Si le contasen a mi niña del pasado que sus sueños empezaron a hacerse realidad, no se lo creería… pero también le diría que el trabajo, el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia harían posible este sueño", confesaba la modelo a través de Instagram. "Hoy empieza un camino en el que pienso dejarme la piel por luchar y mostrar mis valores, mostrar mi belleza interna, poder transmitir mi mensaje y poder conoceros a todos y que me conozcáis por igual", añadía.

Alicia es muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula casi 65 mil seguidores. En la plataforma, la joven muestra tanto su día a día como sus trabajos profesionales, que no son pocos. Es una gran aficionada al boxeo, pero también a la moda. Por esta misma razón, Alicia no duda en compartir imágenes de sus looks para todo tipo de ocasiones con los que nos confirma que su estilo se rinde a las tendencias del momento y que incluso se atreve a llevar las prendas más atrevidas.

En su perfil de Instagram podemos apreciar que la valenciana disfruta de su tiempo libre a más no poder. Le gusta el mar, tomar el sol y disfrutar de un buen baño, ¿y a quién no? Por ello, además de contar con piezas de baño de todas las formas y colores, las prendas veraniegas de su armario están caracterizadas por las tendencias de la temporada, como el color blanco, los tejidos ligeros y los 'total looks' más originales, como es el caso del conjunto uno de guipur que ha llevado en un barco en Tenerife, lugar donde tuvo lugar la gala final del certamen de Miss Universo.

Asimismo, el estilo Y2K, caracterizado por prendas de estética dosmilera, como son los tops cortos o los pantalones de tiro bajo, también parecen conquistar a la valenciana.

Otra de las tendencias más atrevidas que ha calado este 2022 son los 'cut-outs', que también podemos llamar 'aberturas'. Se trata de uno de los elementos que aunque ha llegado a las mujeres más estilosas del planeta, como es el caso de la mismísima reina Letizia, se asocia a un estilo más joven y atrevido, ya que deja entrever ciertas zonas del cuerpo, ya sea el abdomen, el pecho, la cadera...

Los básicos también son un imprescindible de la joven. Es por ello que el 'denim' es un tejido que no puede faltar en sus looks, eso sí, Alicia se atreve a llevarlo con más originalidad que nadie. Por ejemplo: con corpiños vaqueros o pantalones ajustados.

Por último, no podemos olvidar el poder de un traje en cualquier guardarropa. Aquellos looks formados por un dos piezas de chaqueta y pantalón son aptos para cualquier ocasión y aportan un toque de elegancia a cualquier estilismo. Alicia los lleva tanto en tonos clásicos como en otros más alegres, como este azul empolvado.

Por tanto, Alicia, a través de su estilo, que es nuestra carta de presentación, demuestra ser una mujer atrevida y sin miedo a nada, y es que como ella misma ha argumentado en su perfil de Instagram: "es justamente lo que quiero hacer yo, soñar y hacer soñar a esas niñas que al igual que yo, anhelaban ser miss universo España y representar a nuestro país en Miss universo".

