Alicia Silverstone tenía su armario electrónico en la icónica Fuera de Onda, Georgina tiene su propio busto para probar la ropa sin tener que estar presente, y ahora lo podemos tener nosotras con el móvil. En definitiva, probarte la talla correcta, ver cómo te sienta el conjunto de moda y ver cómo combinan los colores sin moverte del sofá.

La organización es la clave. Con un armario ordenado, su capacidad se multiplica. Por eso las apps de armario virtual te ayudan a mezclar y combinar tus prendas, comparar nuevas compras con lo que tienes en tu armario, planificar los atuendos que usarás en las vacaciones y guardar todas tus inspiraciones de estilo favoritas en un solo lugar.

1. Stylebook

"En esta aplicación totalmente personalizable podrás importar tu ropa, crear conjuntos al estilo de las revistas, planear lo que te vas a poner, crear listas de equipaje y aprender más sobre tu armario con estadísticas como el coste de una prenda basado en las veces que te la has puesto", reza la marca desde la web.

Los armarios virtuales te ayudan a organizar tu ropa y vender la que no te pones. Getty Images/iStockphoto

La idea surgió de una experta en la industria de la moda que empezó como becaria en el armario de Vogue, Jess Atkins, y un programador de Wall Street, Bill Atkins. Juntos crearon esta app que cuenta con 90 funciones diferentes para elegir las prendas perfectas para tu armario y a sacarle más partido a lo que tienes.

Esta app, además, hace un ranking de lo que más te pones para que sepas en qué productos debes invertir más en tus próximas compras virtuales o presenciales.

2. Smart Closet

¿Tienes el armario lleno de ropa, pero tienes la sensación de que no tienes nada que ponerte?, se preguntan desde la marca. Este armario virtual te ofrece inspiraciones con tu propia ropa, es como tener a un estilista en tu armario. Si, además, quieres ver ejemplos de otras usuarias, Smart Closet ofrece el servicio 'Comunidad' para ver las combinaciones que usan desde otros armarios virtuales.

¿Lo único que necesitas? Un poco de paciencia para hacer fotos de las prendas de tu armario (o localizarlas en la web), organizarlas y —como si de una baraja de cartas se tratara— esperar a ver qué sale.

Whering

Con esta app de armario virtual, además de organizar tu ropa y combinarla, te ayuda a hacer tu maleta dependiendo del destino con sus listas de empaque y ofrece compras desde la aplicación de prendas de segunda mano, de marcas de moda sostenibles y de alquiler.

Acloset

La aplicación te ofrece moda inteligente. De modo que proporciona estadísticas de lo que más se usa, y lo que no —que se ha quedado en un rincón al fondo del armario— lo puedes vender desde la misma app. También ofrece un calendario de looks para organizar tus estilismos diariamente.

3. XZ (Closet)

Más de 7 millones de artículos de moda y 1,5 millones de ideas para conjuntos. Con esta app no hace falta hacer fotos de tus prendas, el catálogo cuenta con muchas prendas para que selecciones 'sí' o 'no' y así guardar las que sean similares a las tuyas. Según el clima que haga, la app te organiza los mejores looks de tu armario y los mejores tejidos.

¿Qué llevaba en nuestra primera cita? La app XZ (Closet) archiva los estilismos que te has puesto para que conozcas lo que llevabas en cada acontecimiento.

Estas aplicaciones de armarios virtuales no solo sirven para combinar cuando se te ha acabado la inspiración, también te recuerda prendas que se te había olvidado que tenías.

