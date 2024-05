Anya Taylor-Joy sorprende con un 'casco' en la alfombra roja del festival de Cannes al estilo 'Gran Gatsby'

Aunque acaba de empezar la 77ª edición del festival de Cannes, la alfombra roja ya nos ha dejado momentos increíbles, en la que no puede faltar la representación española. Durante la premiere de Furiosa, Elsa Pataky acompañó a su marido con un espectacular vestido negro con un escote extremo que acaparó titulares, pero Anya Taylor-Joy, la protagonista, no se quedó atrás.

La actriz posó en la ciudad francesa con un diseño de Alta Costura hecho especialmente para ella por Maria Grazia Chiuri, directoria creativa de Dior, con escote palabra de honor y un tejido de tul beige bordado con un delicado corte princesa que convertía en el centro de atención sus labios rojos.

No obstante, parece que la argentina no ha terminado en Cannes y ayer volvió a los looks extravagantes que tanto vimos en la gira de Dune: Parte dos, en la que sorprendió con estilismos de siluetas imposibles (y por los que fue muy criticada) y un 'total look' blanco con un velo por el cual muchos la relacionaron con una virgen por su similitud.

Después de una alfombra roja de película, Anya Taylor-Joy posaba frente a los fotógrafos con un estilismo de día que, si bien el concepto era sencillo, la ejecución lo hacía uno de los mejores que hemos visto en el festival hasta el momento.

Anya Taylor-Joy en el 'photocall' del festival de Cannes 2024 AP

La actriz demostraba que, pese a no estar ya con Law Roach, aprendió todos los trucos de estilo con un conjunto sacado de la colección otoño-invierno 24 que hace unos meses Jil Sander presentó en pasarela. Este se componía por una chaqueta de traje estilo tweed y 'cropped', con las mangas, bajo y cuello desflecados. La falda a juego, de tiro medio y largo midi, también estaba desflecada al final del diseño. En lugar de seguir el 'styling' de la pasarela, Taylor-Joy decidió desprenderse del top y la camisa satinada 'oversize' que lo acompañaban.

Pese a que ambas prendas son ya de por sí muy originales, el toque de gracia se encuentra en uno de los accesorios: un gorro de red con flecos de la misma firma decorado por brillantes que nos recuerda a las 'flappers' de los años 20 y le dan ese toque 'vintage' al estilismo. Esta pieza se usaba para añadir un toque de glamour a los estilismos y, en el caso de la actriz, lo ha conseguido elevar de un look de día formal a otro que podríamos llevar a una fiesta.

Detalle del look de Anya Taylor-Joy en el festival de Cannes 2024 AP

Anya Taylor-Joy ha terminado de completarlo con unas sandalias blancas con pulsera al tobillo y un maquillaje de ojos ahumado, piel mate y labios naturales, sentando las bases de una posible tendencia 'beauty' para la próxima temporada.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.