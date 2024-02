Acusan a Anya Taylor-Joy de fomentar la anorexia con su look en el estreno de 'Dune' en Nueva York

La gira promocional de Dune: parte dos nos está dando momentazos en cuanto a moda se refiere, con alfombras rojas que están pasando a la historia gracias a Zendaya. La actriz, que da vida a Chani en la película, nos sorprende con estilismos arriegados que han ido desde un impresionante traje de Mugler 'vintage' que mezcla lo robótico con las transparencias o el escote 'underboob' más atrevido que ha llevado hasta ahora.

La intérprete no para de darnos looks icónicos que acaparan titulares y llenan todo tipo de redes sociales, sin embargo, desde que Anya Taylor-Joy apareció por sorpresa en la premiere de Londres con un vestido blanco que tapaba su cabeza con un manto, pareciendo una especie de novicia, se están disputando el protagonismo.

Para Nueva York, la argentina ha optado por un vestido completamente opuesto, cambiando la santidad del hábito por un corsé y un cancán salidos del mismo Moulin Rouge. Se trata de uno de los últimos diseños de Maison Margiela presentados en la Semana de la Alta Costura en París, en un desfile que dio la vuelta al mundo.

Anya Taylor-Joy en el estreno de 'Dune' en Nueva York AP

En vestido, en sí es bastante sencillo, una prenda dorada satinada que lleva por encima una especie de cancán negro de organza. No obstante, hay un detalle que salta mucho a la vista y es la diminuta cintura de la actriz. Si bien es cierto que durante el desfile se usaron corsés apretados al extremo, en este diseño, no se nota tanto ni sobre la pasarela ni en Anya.

Todo habría quedado en una anécdota y en como las 'celebs' que más aman la moda no han perdido el tiempo para enfundarse uno de estos looks de la firma francesa —primero Hunter Schafer y ahora Taylor-Joy—, no obstante, la cuenta de Instagram de la actriz echa humo desde que anoche subiera una foto de cómo se enfundó este 'outfit'.

La foto más polémica de Anya Taylor-Joy

Se trata de una imagen en blanco y negro en la que Anya se tapa el pecho mientras la vemos con un corsé que le comprime toda la cintura hasta dejarla de un tamaño diminuto. Todo esto, junto a la delgadez de la misma actriz, ha hecho que la publicación se llene de comentarios acusándola de fomentar la anorexia.

"Cuidado Anya, muchas podrían utilizar esta foto como inspiración para morir de hambre", "¿podemos no normalizar la inanición?", "Anya te quiero, pero esto parece que promueve la anorexia" son algunas de las críticas que podemos leer en la publicación, aunque algunas personas se lo han tomado algo más en serio.

"Vas a matar gente con este tipo de promoción de belleza. Por favor, por favor para. Eres hermosa. Pero esa primera foto de tu pequeña, pequeña, poco realista cintura va a dañar a niñas que no tienen la madurez para entender lo poco realistas que son los estándares de belleza. Por favor, borra la foto de la cintura", le escribieron.

La delgadez vuelve a ser tendencia

Gaurav Gupta HC SS24 Spotlight.launchmetrics

En tiempos de Ozempic, en el que las Kardashians han renunciado a sus curvas por marcar más las costillas, la delgadez vuelve a erigirse como una de las tendencias en el mundo de la moda. Aunque el movimiento 'body positive' consiguió que desfilaran algunas pocas modelos 'midsize' y solo un par conocidas de talla grande, las tallas pequeñas seguían siendo la norma en la pasarela.

Sin embargo, estos estándares corporales tan estrictos han ido aumentando en las últimas semanas de la moda, subiendo a la pasarela modelos con un peso corporal muy bajo. Maud Le Fort, una de las maniquíes más conocidas de la industria, lleva sin desfilar desde el pasado mes de septiembre, ya que ha preferido priorizar su salud mental.

"Tenía una cintura de 36,6 cm y un pecho de 85 cm, por lo que tenía curvas. En París me dijeron que sólo iba a hacer lencería y quizás cosas muy comerciales, pero no mucha moda", dijo a la AFP. La modelo no quiso renunciar a su sueño, por lo que trabajó muy duro para perder peso, llegando a bajar a 49 kilos pese a medir 1,81 metros. "Me pesaban casi todos los días. Y cuanto más peso perdía, más felicitaciones recibía".

Maud Le Fort desfilando para Jean Paul Gaultier HC FW18 Spotlight.launchmetrics

Le Fort logró desfilar para Armani, Balmain y Jean Paul Gaultier, sin embargo, llegó un momento que se dio cuenta de toda la locura: "Un día dije 'basta'. Voy a comer, voy a hacer deporte". Aunque todavía asegura que tiene una mala relación con la comida y no acepta su cuerpo tal y como es, sigue en terapia para quererse tal cual es.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.