Anna Padilla tiene la chaqueta de borreguito más apetecible del invierno

Ni abrigos acolchados, ni 'faux fur' de colores locos, la mejor chaqueta para los días de frío polar y sol en la capital es de borrego por dentro, cortita y de estilo oversize. Así lo dice Anna Padilla.

Encontrar un clásico atemporal que poder atesorar en el armario no es una tarea sencilla. Para que esto suceda, es importante haber invertido en una prenda de calidad tanto en el diseño como en los materiales empleados en su confección. La chaqueta de borrego es uno de esos must con el que debes contar, no solo porque salvará cualquiera de tus estilismos por más sencillo que resulte, también porque es capaz de quitarte el frío aunque los termómetros bajen de los 0 grados.

Parecía que no, pero el frío ha llegado y lo ha hecho con olas de temperaturas intempestivas, eso sí con sol. Y esto es de valorar ya que nos da una tregua para dejar en el armario los socorridos abrigos acolchados para la lluvia y ahora podemos (y debemos) disfrutar de otros diseños en tendencia como la chaqueta que queremos copiarle ya a Anna Padilla.

La influencer, hija de Paz Padilla, ha querido disfrutar del fin de semana madrileño sin importarle la temperatura. Claro que para ello cuenta con su gran aliada: una chaqueta corta y oversize de Sandro que queda así de bonita al combinar con un look de lo más casual.

La chaqueta de borrego de Anna Padilla Instagram / @annafpadilla

Haciendo honor al día mundial del chándal, (sí, existe este día y es el 21 de enero), la joven prescriptora optó por un conjunto deportivo de pantalón holgado y sudadera con capucha en blanco para acudir a sus planes de sábado por la capital y disfrutar del sol.

El color del chándal no era casualidad, este combinaba con el interior de la chaqueta de borrego más favorecedora y calentita del invierno. ¿La quieres? Pues te chivaré que es de Sandro, que actualmente puedes encontrarla en web en todas las tallas, excepto la más pequeña, y que ronda los mil euros después de una sustancial rebaja del 40%.

Si estabas pensando en hacerte con una chaqueta de este tipo para los próximos meses de invierno, y quieres que te dure año tras años pudiendo llevarla sin que se vea desactualizada ni se estropee, es una buena candidata. Confeccionada en piel lanuda de carnero, presenta solapas amplias y bolsillos laterales muy profundos y va cerrada por tres botones que cruzan el frontal.