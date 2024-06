Angelina Jolie y Cayetana Guillén Cuervo coinciden en la misma alfombra roja con vestidos espectaculares

Estamos acostumbrados a no ver demasiada mezcla en las alfombras rojas, si el evento es en España, la mayoría de los invitados son españoles; si es en Inglaterra, pasa algo similar. Solo es en Estados Unidos, sobre todo en los Premios Oscar, donde las fronteras se difuminan y posan juntas estrellas de todos los lugares del mundo.

Es por eso que cuando esta regla no escrita se rompe, nos choca ver actrices completamente diferentes, compartir el mismo espacio. Sin embargo, los Premios Tony han venido a tirar a la basura todos nuestros esquemas con una 'red carpet' muy especial.

Estos galardones celebran logros en el teatro estadounidense y, más en específicamente, en obras estrenadas, o al menos representadas, en el Circuito de Broadway, por lo que nos sorprendió ver a Cayetana Guillén Cuervo entre los invitados.

Aunque la actriz es conocida en el teatro español —de hecho, es la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España—, nunca ha actuado en Estados Unidos, por lo que a muchos les ha desconcertado su presencia en la alfombra roja. Sin embargo, Cayetana ha sabido estar a la altura.

Cayetana Guillén Cuervo en los Premios Tony 2024 Getty Images

Para esta ocasión tan especial, Cayetana Guillén Cuervo decidió ser una representante de la moda española llevando un vestido rojo de Alta Costura de Rubén Hernández, con un diseño palabra de honor rematado en picos y drapeado en el escote, cuerpo ajustado y una voluminosa falda con una ligera cola con la que llamó la atención de la prensa internacional.

La madrileña se encontró con actrices de la talla de Elle Fanning, Rachel McAdams y Brooke Shields, coincidiendo con la gran 'jefaza' de Vogue, Anna Wintour. Aunque la invitada que más impactó fue Angelina Jolie con su hija, Vivienne Jolie.

Con tan solo 15 años, la hija pequeña de la actriz no deja de acompañar a su madre en las alfombras rojas más importantes, por lo que no podía faltar a esta. En esta ocasión, las dos coordinaron sus looks y apostaron por el verde, aunque cada una le dio su toque personal.

Vivienne Jolie con Angelina Jolie en los Premios Tony 2024 Getty Images

Vivienne optó por un traje de pantalón ancho, chaleco y pajarita en un verde azulado, que acompañó con una camisa blanca 'oversize' y unas Converse clásicas en color negro. Mientras, su Angelina optó por un vestido de Versace de terciopelo en verde albahaca, diseño palabra de honor, con corsé y drapeados en cintura y escote, algo de cola y lo que parece una chaqueta algo caída sobre la espalda, dejando a la vista la parte frontal de sus hombros.

No es la primera vez que vemos a Vivienne con un traje en apariciones con su madre. El pasado mayo, para el estreno del musical Reefer Madness en Los Ángeles, la pequeña de los Jolie posaba con chaleco y pantalones tipo sastre en negro. En esta ocasión, se decantó por una casia azul pastel de algodón de un estilo más relajado y llevó las mismas Converse que se puso anoche.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.