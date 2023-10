Ana Mena se convierte en modelo de la 'nueva era' de El Corte Inglés

El momento de la generación Z es ahora. Los más jóvenes se encuentran en una etapa de desarrollo y ambición en la que buscan cumplir sus sueños y un cambio radical en el mundo. Una de las artistas jóvenes con más éxito de España es Ana Mena, quien está viviendo el pleno despegue de su carrera, pero a ella parece que le queda mucho por delante, más allá de la música.

La malagueña de 26 años acaba de lanzar su nuevo disco, Bellodrama, que contó con un concierto de presentación único en Madrid, celebrado el pasado mes de septiembre, y que viene acompañado de una gira por todo el país. Con este nuevo trabajo, Ana Mena se posiciona como uno de los nombres de la generación Z más sonados del momento. Pero, junto a ella, hay otros rostros que no pasan desapercibidos entre los 'centennials'.

En cuestión de moda, son muchas (y cada vez más) las firmas que buscan acercarse a la generación Z, como así hemos visto con Inditex, al contar con Lily Moss, hija de Kate Moss, como imagen de sus colecciones de Zara o Inditex; o como acaba de hacer El Corte Inglés.

La compañía española ha presentado su nueva campaña 'Welcome to the New Era' que, como su propio nombre indica, se aventura en una nueva etapa muy distinta a lo que hasta ahora conocíamos del grupo, y para la que ha contado con Ana Mena como modelo oficial, así como con la cantante Judeline o los actores Nicole Wallace, Óscar Casas y Álvaro Mel.

Ana Mena, Oscar Casas, Álvaro Mel, Judeline y Nicole Wallace para la nueva campaña de moda de El Corte Inglés Pablo Sáez - El Corte Inglés

El debut de Ana Mena como modelo para El Corte Inglés

Para esta nueva campaña de El Corte Inglés dirigida a la generación Z, que viene "con nuevos códigos y lenguajes", tal y como explican desde la compañía, se engloba a todas las firmas "de juventud" del grupo, como son Easy Wear, Green Coast y Sfera, así como otras externas.

Para ello, Ana Mena ha tenido un papel fundamental en uno de los momentos clave de su carrera, ya que, más allá de su posado, ha sido su nuevo single, Madrid City, la canción escogida para 'Welcome To The New Era'.

La artista ha posado junto a sus compañeros artistas, a quienes podemos ver con distintos looks urbanos de marcas de moda de El Corte Inglés y externas. En concreto, uno de los más llamativos es el que luce Ana Mena al combinar una camiseta de equipación de fútbol con una falda de cuero y botas negras, demostrando así que la estética 'sporty' sí es apta para el 'street style'.

Otro de los looks que destacan de Ana Mena es el formado por el binomio infalible de blanco y negro, al lucir un top básico de cuello alto sin mangas y pantalones. Un estilismo perfecto para el día a día. El fotógrafo de de la campaña ha sido Pablo Sáez y el videógrafo Félix Bollaín (nominado a un Latin Grammy 2023).

Ana Mena posando para El Corte Inglés El Corte Inglés

Otros rostros de la generación Z

Para este lanzamiento, El Corte Inglés celebró un evento en Madrid el pasado jueves 26 de octubre con todos los protagonistas, así como con una actuación de Ana Mena. A la cita acudieron más de 400 invitados de esta nueva generación como Anna Castillo, André Lamoglia, Lola Lolita, Marta Díaz, Sofía Surfers, Sara Socas, Lola Rodríguez, Dani Fernández, Nia Correia, Aida Domenech, Alba Paul, Marina Rivers, Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo, María Fernández-Rubíes, Gara Arias y Tomás Páramo.

Además, contó con el DJ y host Lucas Loren, como maestro de ceremonias, y una sesión de la DJ BJones, la única mujer española en pinchar en Tomorrowland, templo de la electrónica mundial.

Lola Lolita e Isaac posan en el 'photocall' El Corte Inglés

