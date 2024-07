Ya han finalizado los conciertos de Karol G en Madrid para pena de muchos. Cuatro días en los que el Bernabéu ha estado repleto de fans y 'celebrities' españolas que no han querido perderse el 'Mañana Será Bonito World Tour'. Y como era de esperar, todas han llevado sus mejores outfits para bailar al ritmo de 'la Bichota'

Desde Ana Mena hasta Pilar Rubio, pasando por Ester Expósito. Las 'celebrities' más conocidas han querido bailar al ritmo de canciones como 'Si antes te hubiera conocido', y han sacado sus mejores galas acordes con el estilo de 'la Bichota'. Desde 'total looks' en color negro hasta los más llamativos.

Ana Mena: 'total look' negro y botas

Ana Mena con Nicki Nicole en el concierto de Karol G @anamenaoficial

La cantante malagueña decidió acudir al concierto de Karol G con un 'total look' negro compuesto de un vestido corto desabrochado por la parte del escote del que cuelgan unas gafas de sol también negras. El resto de accesorios y el calzado siguen el mismo tono de color, pero con detalles plateados.

A su lado aparece la cantante argentina, Nicki Nicole, con la que 'hace match' en cuanto a oufit se refiere. Y es que, Nicki también optó por un vestido corto en color negro y botas altas como Ana Mena. Una casualidad que inmortalizaron sacándose una foto juntas en el acceso de honor para ver a 'la Bichota'.

Pilar Rubio: rockera y con peluca rosa

Pilar Rubio de camino al concierto de Karol G @pilarrubio

No es un secreto que a Pilar Rubio le gustan los outfits rockeros y lo ha demostrado una vez más en el concierto de Karol. La 'celebritie' optó por un mono de Christian Dior en color negro con las tiras blancas y un bolso estilo jaspeado con detalles plateados. En honor al pelo rosa de Karol G, Pilar Rubio se puso una peluca con las puntas en un color similar al de la colombiana.

Ester Expósito: vestido largo con una flor

Ester Exposito con Belén Esteban @belenestebanmenendez

La actriz eligió un vestido negro largo con una flor rosa de gran tamaño en el centro. Como accesorios combinó un cinturón de cadena con círculos en varios tamaños que iba a conjunto con unos maxipendientes de aro. En el pelo optó por un semirrecogido con dos mechones sueltos.

Alba Díaz: con vestido rosa y sombrero

Alba Díaz en el concierto de Karol G @albadiazmartin

La hija de Vicky Martín Berrocal fue con un look muy propio de 'la Bichota' combinando un vestido ajustado rosa con un sombrero estilo vaquero en un rosa más fuerte. Los accesorios que eligió fueron un bolso con 'animal print' y unos pendientes largos, que lució gracias a un recogido en el cabello.

Belén Esteban: cómoda para bailar

Belén Esteban con María Pedraza @belenestebanmenendez

Belén se decantó por un look cómodo y casual, pero con una característica de Karol G: el color rosa, que llevó en su camiseta. Además, la combinó con unos vaqueros cortos por encima de las rodillas y un bolso bandolera de Lola Casademunt.

Aitana: 'total look' blanco y sombrero de vaquera

Aitana en el concierto de Karol G @davidbisbal

La cantante escogió un 'total look' en color blanco con un detalle plateado en el 'crop top', que dejaba entrever un sujetador negro. Como accesorios llevó unos pendientes de aro grandes y un colgante metalizado con un candado en el centro. Además, para completar el look le añadió un sombrero de vaquero rosa como accesorio imitando el look de 'la Bichota'.

Rosanna Zanetti: con estilo vaquera

Rosanna Zanetti @rosannazanetti

Rosanna Zanetti, la actriz y modelo, pareja de David Bisbal, se decantó por un conjunto negro corto con detalles plateados en la parte baja que combinó con unas botas altas negras, y que dio un toque de color con el sombrero igual que el de Aitana, con la que compartió palco.

Laura Matamoros: apuesta por el brillo

Laura Matamoros en el ascensor @lmflores

Laura Matamoros fue cómoda para bailar en el concierto de la colombiana. Escogió una camiseta plateada con brillo y un short corto en color negro grisáceo con un cinturón fino de Chanel. Como accesorios un bolso negro a juego con el look y un brazalete y otras pulseras también con brillo.

Estos han sido algunos de los looks de las 'celebrities' que no se han querido perder el concierto de Karol G. Unos looks acorde con el estilo de la colombiana donde hay un claro protagonista: el color rosa haciendo homenaje a su cabello.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.