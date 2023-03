Ana de Armas fue una de las grandes protagonistas en los Premios Oscar 2023. Aunque no se alzó como ganadora del premio a mejor actriz, la presencia de la hispano-cubana en la gala causó gran expectación dentro y fuera de nuestras fronteras. De hecho, con el vestido que lució a su paso por la alfombra -en esta edición, dorada- rindió homenaje a sus lazos con España. La protagonista de Blonde eligió una creación en tono plateado con pedrería que destacaba por su indiscutible inspiración flamenca de la mano de su silueta ajustada y sus múltiples volantes en el bajo.

No obstante, el derroche de estilo que la intérprete hizo la pasada noche no quedó ahí, puesto que el diseño que llevó para la posterior fiesta a los Oscar, organizada por Vanity Fair fue, si cabe, todavía mejor. Un look repleto de brillos y transparencias que contaba con un original estampado que emulaba al dibujo de una clásica vidriera eclesiástica.

Un diseño inspirado en una vidriera eclesiástica

El vestido de Ana de Armas en la fiesta de Vanity Fair. Getty Images

De la mano de su pareja Paul Boukadakis y deshaciéndose en gestos de cariño con su colega, el actor Ke Huy Quan, Ana de Armas posó en el 'photocall' previo a la fiesta de Vanity Fair, convirtiéndose en una de las mejor vestidas. Para la cita, apostó por la misma firma que estaba detrás de su vestido, Louis Vuitton, a través de una obra de Nicolas Ghesquière.

La prenda en cuestión se basaba en un vestido completamente recto, con tirantes finos y escote pronunciado, que realzaba el pecho. Se componía de un tejido semitransparente, repleto de lentejuelas que componían un diseño muy original, con flores y motivos arquitectónicos. Este patrón estilo vidriera, también llamado vitral, era el principal atractivo del diseño y se trata de un estampado de tendencia que hemos podido ver a otras famosas como Tamara Falcó, aunque en distintas versiones.

Los detalles del look de la actriz

El vestido de Ana de Armas en la fiesta de Vanity Fair. Getty Images

Respecto al resto de elementos, Ana de Armas apostó por unos zapatos plateados y discretas joyas a tono, siguiendo la misma línea por la que optó para su primer vestido. De la misma forma, llevó un sencillo y favorecedor 'beauty look', con melena lisa, volumen y raya en medio.

El maquillaje festivo, pero natural, iluminaba el rostro en la parte central y centraba toda la atención en los labios con un tono ligeramente rosado a juego con el del colorete de los pómulos. Un resultado minimalista, pero muy elegante, con el que la actriz cedió todo el protagonismo a su espectacular vestido, así como a su imborrable sonrisa.

