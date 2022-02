La tendencia 'comfy' llegó a raíz del famoso confinamiento de 2020 para quedarse y adueñarse del 'street style'. Las prendas amplias y cómodas dejaron de considerarse "ropa de estar por casa" para formar parte de nuestros 'looks' diarios y, en este sentido, la estética pijamera también ha pasado a ser protagonista en las colecciones de las principales firmas de moda. ¿Sabes cómo llevarla? Amelia Bono nos da la clave.

A sus 41 años de edad, la hija de José Bono y Ana Rodríguez ya es una de las grandes referencias estilísticas de Instagram, ya que tiene el don de crear looks básicos basados en la comodidad y asequibles para todos los bolsillos.

En el armario de Amelia Bono, prendas como leggings, pantalones de chándal o las zapatillas son tan imprescindibles como una blazer negra y es que, efectivamente, la empresaria sabe que estos diseños cómodos son perfectos para crear 'outfits' del día a día. Y, esta vez, la hija de Bono se ha hecho con un nuevo fichaje de estética pijamera con estampado geométrico que es tan bonito y favorecedor que queda genial incluso con zapatillas.

Ha sido a través de Instagram, tal y como nos tiene acostumbradas, por donde Amelia ha compartido con sus seguidoras este conjunto del que te hablamos: un 'total look' de camisa y pantalón con estampado geométrico con aires setenteros en color negro, blanco y azul.

La empresaria e 'influencer' ha escogido este 'look' para viajar, tal y como confiesa en este post. Y lo cierto es que nos parece una fantástica elección porque ambos diseños que forman el conjunto son de corte 'oversize', por lo que no oprimen y se adaptan a todo tipo de cuerpos. Por un lado, la camisa es clásica con cierre de botones en la parte delantera y, por otro lado, el pantalón es de tiro alto y pernera recta, por lo que se puede llevar tanto con unas 'sneakers' como con un botín de tacón. Sin embargo, para elevar la comodidad de su look, Amelia apuesta por unas zapatillas grises y azules con suela XL de Nike, consiguiendo así un estilismo cómodo sin renunciar a las tendencias.

El look completo lo encontramos en Mango. Tanto la camisa como el pantalón los encontramos disponibles por 29,99€.