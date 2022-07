Amelia Bono ha comprado en las rebajas de Zara este vestido-chaleco que parece de lujo pero que ahora cuesta 35,99 euros

El armario de Amelia Bono es uno de los más envidiados del panorama 'influencer', con prendas ideales que, además, suelen ser 'low cost'. La hija del ex político es todo un referente de estilo y gracias a su Instagram no solo podemos encontrar la inspiración perfecta para cualquier situación, también las últimas prendas fetiche que no pueden faltar en nuestro carrito de la compra.

Las rebajas son el momento ideal para hacernos con las piezas que ya hemos fichado hace un par de meses, pero si Amelia Bono ya nos hace el trabajo duro de buscar las joyas ocultas dentro de la sección de descuentos, mejor que mejor.

Una de sus últimas pesquisas en Zara ha sido realmente satisfactoria, dando con el vestido-chaleco que parece de lujo, pero en realidad es uno de los más baratos de la tienda.

La 'influencer' ha revolucionado su cuenta de Instagram con un vídeo en el que muestra, con mucha elegancia, su nueva adquisición de las rebajas de Zara, un vestido con forma de chaleco que guarda una gran sorpresa en la espalda: un lazo XL que consigue que sea un look todoterreno.

Esta prenda comodín es ideal tanto para una cena especial, como una comunión, un bautizo o una boda (siempre que a la novia no le importe que las invitadas puedan ir de blanco).

Sin embargo, también puedes llevarla con un look más informal combinándolo con unos vaqueros rectos o 'boot cut' y unas botas o sandalias veraniegas. Todo un acierto.

Vestido-chaleco de Zara ZARA

Su precio también es uno de sus grandes atractivos, ya que lo podemos encontrar en Zara rebajado a 35,99 euros. La única pega que le sacamos es que ya no está disponible en la web, por lo que tendrás que acercarte a la tienda y rogar para que todavía queden existencias de tu talla.