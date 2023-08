Aitana sorprende con el look Y2K más sexy (y que vamos a querer llevar) sobre la alfombra roja

Aitana ha terminado las vacaciones que ha podido disfrutar en Colombia y España, aprovechando las playas y los sitios más 'top' de las Islas Baleares. En su vuelta a los escenarios, la catalana ha hecho una primera parada en México, uno de sus países favoritos, donde hemos podido verla radiante con un look supersexy y favorecedor.

En su paso por la alfombra roja, de los 'Kids' Choice Awards', donde también ha actuado, ha tenido que enfrentarse a algunas de las preguntas de los periodistas sobre su relación con el cantante Sebastián Yatra, sin embargo, ha conseguido opacar este interés con su interpretación en el escenario y su look 'galáctico', además de su aparición en el 'photocall' con un conjunto de cuero que anuncia nueva tendencia.

En esta visita a México, la cantante ha elegido destacar, luciendo un 'total look' de piel con un corsé marrón que simula un aspecto desgastado con una falda ajustada y larga hasta a los pies con el mismo tejido.

Para parecer más alta, ha optado por unas plataformas, que con el largo de la falda no lucen demasiado, pero que aumentan su altura y hace que le estilice más el look siendo bajita. Por último, le ha dado un toque también muy actual, con este collar de corazón en color plata que no hemos parado de ver en TikTok, con diferentes estilos y formas.

Aitana en México en los Nickelodeon Kids' Choice Awards Getty Images

¿Qué es la moda Y2K?

De esta moda han sido responsables los jóvenes de la generación Z, que 20 años después han recuperado el estilo que veían en sus mayores. Algunas de las prendas que más hemos visto repetidas con esta tendencia, que representa a los años 2000, son las partes de abajo con tiro bajo, ya sea en 'minishorts', faldas o pantalones, los 'crop tops' por debajo del ombligo, los conjuntos de chándal y los complementos estilo Paris Hilton, como maxi gafas y bolsos de hombro.

También artistas como Rosalía, Bad Gyal y ahora, como vemos, Aitana, se han adueñado de esta moda, que ha ido creciendo cada vez más tanto en las tiendas, como en los looks de las más jóvenes.

Las tendencias de otoño

Y lo cierto, es que aunque duela asumirlo, el verano se va acabando y las tendencias del próximo otoño están cada vez más presentes en las colecciones de nueva temporada. Lo que nos queda claro es que este estilo, que representa a los artistas y a los jóvenes, va a seguir entre nosotras. También el cuero, lo ceñido, las faldas largas y los tops palabra de honor, parece que serán claves que vamos a tener que tener en cuenta para los próximos meses.

