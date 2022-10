Aitana estrena el top 'dosmilero' de Asos que está de rebajas (y a punto de agotarse)

No hay marcha atrás. Nos guste o no, la estética 'dosmilera' ha regresado para quedarse. No solo rememora una maravillosa década a nivel estilístico y cultural, sino que, más allá de conquistar a las nostálgicas, esta moda ha llegado también a la generación Z y la llevan con más estilo que nadie.

Hablamos de la tendencia Y2K, que comenzó a triunfar de nuevo, casi dos décadas después de su origen, en países como Argentina. Y, por supuesto, esta moda no tardó en expandirse hasta llegar a España. Algunas de las prendas favoritas de la estética acuñada por los más jóvenes son los pantalones de tiro bajo, que han llegado incluso a las pasarelas y que 'influencers' como Marta Lozano han confesado que se podrán, tops cortos con brillos o 'sneakers' con plataformas, entre muchas otras.

Una de las jóvenes de la generación Z más conocidas de nuestro país es Aitana. La cantante que triunfó en la edición de 2017 de Operación Triunfo ha sabido seguir con su éxito en la música gracias a sus temas a caballo entre un estilo pop y urbano que conquista a un público de todas las edades. Sin embargo, la catalana también es inspiración en cuestión de moda.

Si bien es cierto que sobre el escenario Aitana apuesta por estilismos llamativos dignos de una diva del pop (con botas altas, 'shorts' ajustados o sujetadores), para el 'street style' opta por looks cómodos, anchos y protagonizados por estas prendas 'dosmileras' de las que hablamos.

La cantante está disfrutando de unos días en México con su familia y está compartiendo algunas imágenes de su ruta a través de Instagram. En una de las últimas instantáneas que Aitana Ocaña ha compartido en su perfil de esta red social aparece luciendo un top que ha llamado mucho la atención y que resulta ser de una tienda asequible para todos los bolsillos.

En la instantánea vemos a Aitana posando en un barco mientras visitaba el mercado de San Ángel y Xochimilco, tal y como la propia cantante cuenta en el pie de foto del post. Para la ocasión, la cantante decidió apostar por un look cómodo, perfecto tanto para hacer turismo como para el día a día en nuestra ciudad: formado por un pantalón ancho negro (que Aitana lleva doblado en la parte de arriba, que es tendencia entre las chicas más modernas) así como un 'crop top' ideal.

Se trata de un top negro corto sin mangas, ajustado y con cuello redondo alto. Cuenta con un dibujo hecho con 'strass' en el que aparece un ojo femenino y lo encontramos disponible en Asos, ya que se trata de la marca Jaded London.

La firma a la que pertenece está inspirada en un estilo urbano que lleva la mismísima Beyoncé. Ahora mismo está rebajado con un 19% de descuento y, por tanto, lo encontramos por un total de 42,50 € (antes 52,99 €). Sin embargo, la mala noticia es que ya está prácticamente agotado, así que si lo quieres tendrás que darte muchísima prisa.

Top con 'strass' de Asos Asos

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.