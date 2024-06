Aitana arrasa con encajes y transparencias sobre el escenario: "Los 'outfits' son una completa locura"

Aitana sigue con su Alpha Tour 2024 llevando su nuevo espectáculo a diferentes ciudades de España, con polémica o sin ella, y es que esta gira —con sus bailes— no ha dejado a nadie indiferente. Muchos usuarios en redes sociales pusieron el grito en el cielo por sus movimientos sugerentes sobre el escenario, escandalizándose por haber llevado a sus hijos a ese espectáculo.

Esta narrativa de cantante —mujer— joven e inocente que madura, habla de su sexualidad a través de la música y es menospreciada por ello, no es algo nuevo. Ya lo vivimos con Miley Cyrus, Taylor Momsen o Demi Lovato, aunque en nuestro país no habíamos tenido un caso tan claro de este tipo de 'slut-shaming' hasta ahora con Aitana.

"Todas sabemos que hay que cantar y bailar, y ya habéis visto lo que pasa a veces, una madura y mueve el culo de una forma que estará bien para otras, pero que es impropio para mí", dijo durante un discurso en la recogida de un premio. "Yo me tomo muy en serio que gran parte de mi público ha crecido conmigo, soy consciente de la influencia que tengo y me preocupo mucho por ellas, por transmitirles seguridad en sí mismas, independencia y autoestima. Estoy orgullosa de que mis letras reflejen el mundo y les ayude a entenderlo. Sé que estoy madurando por otra razón, y es que el machismo no tolera que el ideal femenino inocente juvenil que muchos vieron en mí, sin ser yo consciente de ello, se transforme; o, mejor dicho, se eche a perder para convertirse en una mujer", añadió.

Mientras otros se echan las manos a la cabeza, ella sigue "moviendo el culo" sobre el escenario con looks en tendencia con los que ella se siente sexy, como hizo este fin de semana durante el Mallorca Live Festival, donde apareció con un conjunto que nos inspirará para nuestros 'outfits' de conciertos este verano.

La artista lo dio todo en el escenario con un 'total look' de Roberto Cavalli presentado en el desfile de la colección primavera/verano 2024, formado por un sujetador de triángulo y un pantalón de tiro medio, semitransparentes y con flores de encaje, en el que se puede intuir la ropa interior a través de él.

Las transparencias van a ser una de las grandes tendencias esta temporada, sobre todo en festivales, y la cantante nos ha dejado una gran idea para integrarlas en nuestros looks sin que quede algo extraño, vulgar o que vamos disfrazadas.

Por supuesto, sus redes sociales están que echan humo, dejando comentarios sobre sus estilismos en los que demuestran que Aitana sabe muy bien lo que se hace. "El Alpha Tour 2024 está siendo increíble, los outfits son una completa locura", "sirviendo, como siempre", "qué diosa", "el outfit BRUTAL" y "Ese outfit te queda espectacular Aitana", fueron algunos que pudimos leer.

Los pantalones de Aitana con los que triunfarás en festivales, la calle y la playa

Si hay algo que tenemos que tener sí o sí este verano en nuestro armario —y la maleta—, son unos pantalones de encaje. Aunque parezcan demasiado atrevidos por sus transparencias, te prometemos que será una de las prendas más versátiles que puedes añadir esta temporada a tu colección.

Como bien nos enseña Aitana, son ideales para llevarlos en un festival, pero lo cierto es que también los podemos acompañar con nuestro bañador favorito para ir a la playa —y si es de leopardo u oscuro, mejor— e incluso para salir a tomar algo después del trabajo acompañándolo solo con una camisa 'oversize' y un cinturón que la ajuste a nuestro cuerpo, tal y como nos proponen desde Zara.

Leggings de encaje de Zara Zara

La firma de Inditex ha añadido a su catálogo unos leggings de encaje semitransparentes de tiro alto con cintura elástica, para que sean los pantalones más cómodos que tengamos en nuestro armario. Aunque en un primer momento han pasado algo desapercibidos y no se han vuelto virales, lo cierto es que están arrasando en ventas y, con un precio de 25,95 euros (6929/403), ya se están empezando a agotar en algunas tallas.

