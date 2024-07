Adiós a las bermudas: los pantalones largos y fresquitos de Sfera y Mango son los preferidos de madres e hijas

Hay ola de calor en España y es verano, así que sí, las bermudas y los shorts son las prendas de ropa por excelencia. Sin embargo, siendo sinceras, los pantalones largos que son cómodos y fresquitos también realzan nuestros look cuando las altas temperaturas llegan. Es por eso que estos se han convertido en los favoritos tanto para madres como para hijas, pues son una puesta segura, incluso, cuando la brisa nocturna de la temporada estival aparece. Así encontramos algunos modelos en marcas como Sfera y Mango que nos encantan.

La clave, y por lo que no es difícil entender por qué estos pantalones largos son favoritos para muchas en verano, está en los materiales. Estos destacan por tener un diseño recto, cómodo y transpirables, ya que están confeccionados con materiales como el lino y el algodón. Estos dos tejidos son las opciones perfectas para cualquier diseñador que quiera dar a sus prendas la frescura y el permiso de que entre la tela circule el aire.

Pantalones largos y fresquitos: por qué son favoritos por madres e hijas

No hay nada más versátil que un pantalón largo. Su diseño recto permite adaptarlo a cualquier look, desde salidas casuales hasta reuniones más formales. Es esto la que les hace ser una apuesta segura tanto para mujeres adultas como jóvenes. Además, realzan la silueta, definiéndola, y para las mayores de 60 cumplen con uno de los deseos más comunes: tapar las rodillas.

Aunque esto depende de lo cómoda que cada una se sienta con su cuerpo, es habitual en edades más avanzadas ocultar las piernas. Esto se debe a la aparición de complejos debido a los cambios de la edad que dan lugar a varices, flacidez o arrugas. Pese a que la naturalidad del cuerpo es la que es, tener esta opción puede llegar a hacer sentir bien cómodas con sus look a muchas mujeres.

Para las más jóvenes (lamentablemente tampoco exentas de complejos) también se han convertido en una opción cómoda y elegante para lucir en verano. Definen la silueta, realzan las piernas y se pueden utilizan en un sinfín de combinaciones, más sport, más casual o incluso más formal.

Cuatro pantalones largos y fresquitos de Sfera y Mango

Pantalón de pinzas y algodón MANGO

Con una composición 100% algodón esta apuesta de Mango realzará tus look más veraniegos. Su diseño wideleg se puede combinar casi con cualquier blusa o top, pero sin duda las camisetas sin mangas le dan el toque perfecto para lucir muy casual. (Precio: 39.99 euros. Ref: 77053263)

Pantalón marrón efecto lino. Sfera

Es el color del verano 2024, por lo que en tu armario no pueden faltar los tonos marrones. Estos pantalones fresquitos de efecto lino nos parece una opción ideal para lucir durante estas vacaciones e, incluso, en la oficina. (Precio: 21.99. Ref: 56262005327)

Pantalón pinza 100% lino. MANGO

No pueden faltar unos pantalones blancos en verano. Es el color estrella de la playa, de las fiestas ibicencas y no falla con cualquier combinación. Aunque, seamos sincera, un total look blanco no solo define la silueta, también realza la piel morena. (Precio: 39.99 euros. Ref: 77060347)

Pantalón de rayas. Sfera

Negro, blanco y rayas, la mejor combinación. Sfera tiene estos pantalones que deben ser un must en tu armario en lo que queda de verano. Combina con cualquier blusa, así como su combinación total look. Además, incluye bolsillos delanteros uniéndose a la tendencia de este año. (Precio: 23.99. Ref: 56262005376)

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.