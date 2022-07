Adiós a las faldas cortas y a los malos pelos (de Boris Johnson)

Cuanto más corta la falda, mejor va la economía. O al menos eso es lo que apunta el 'Índice del dobladillo'. Una teoría descrita en los años veinte por el economista George Taylor. Puede parecer una locura, pero si recorremos las pasarelas internacionales en el último siglo podemos comprobar que el 'Crack del 29' acabó con los mini vestidos de posguerra. Que la crisis del petróleo de los 70 dio paso a las larguísimas faldas hippies. En los 90 pudimos ver el movimiento grunge en el mítico desfile de Perry Elis by Marc Jacobs en 1993. Y en el 2008, tras la caída de la Lehman Brothers, empezó a popularizarse el corte midi que ya no nos abandonaría… Hasta este año, que estos días, en la Semana de la Alta Costura de París, hemos vuelto a ver larguísimas faldas y vestidos. Me juego el cuello a que en las pasarelas de septiembre nos hartaremos de ver looks que casi barran el suelo. Amigas, se avecina una crisis y el mundo de la moda nunca es ajena a los movimientos de la bolsa.

Los que esta semana no han oído nada parecido a la palabra crisis han sido las tres marcas españolas que eligieron la reina, la princesa de Asturias y la infanta para vestir en los Premios Princesa de Girona.

La Reina Letizia y la Princesa Leonor han apostado por el azul oscuro y azul cielo, respectivamente. La infanta Leonor se ha decidido por un traje blanco. TONI ALBIR / EFE

Una vez más demostrando que el hablar de ropa también tiene su importancia. Boüret, Bruna Colección y Miphai, vieron como sus webs prácticamente se colapsaron tras la aparición de la Familia Real y sus nombres han sido reproducidos en toda la prensa internacional. Una campaña de publicidad que no hay dinero que la pague. Otra forma de hacer #MarcaEspaña.

Y bien de potenciar el 'Made in Spain' en el desfile de Juana Martín, y nos volvemos hasta París, en esta columna que me está saliendo caótica y viajera. La cordobesa ha disfrutado del privilegio de formar parte del calendario oficial de la Alta Costura parisina. Con un desfile donde las tradiciones andaluzas se han deconstruido en blanco y negro. Volantes, sombreros cordobeses, piel repujada, chaquetillas. Nada excesivamente obvio pero sí totalmente reconocible. Porque una vez más, insisto. Si la gente quiere tópicos ¿por qué no dárselos?

Desfile de Juana Martín en la Semana de Alta Costura de París GTRES

Y nos despedimos diciendo adiós a Boris Johnson. Al final no ha tenido más remedio y deja (en unas semanas) el número 10 de Downing Street. Mis compañeros de internacional os contarán los detalles, pero yo aquí vengo a hablar de cómo una estrategia que puede parecer que funciona termina dándose la vuelta. Johnson es el típico pijo inglés envuelto en un disfraz de 'hooligan' futbolero. Estudió en Eton y Oxford pero nadie lo diría. Sus camisas enormes, sus chaquetas mal abrochadas, las corbatas de boda a las cinco de la mañana, no eran casualidad. Esa sensación de haber salido de la cama hace diez minutos le granjeó popularidad entre votantes que generalmente no apoyan a los conservadores. ¿Cuál es el problema? Que ese mismo look nos hizo a todos estar completamente convencidos de que el Primer Ministro había estado de fiesta durante la COVID sin necesidad de ver ninguna foto. Un buen resumen de lo que son las estrategias de comunicación basadas en la imagen. Pablo Iglesias no se cortó la coleta hasta que no dejó la política. Detalles que pueden parecer ínfimos pero que desgranan mensajes que espero, con esta columna, estemos aprendiendo a descifrar