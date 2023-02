Estos son los abrigos de Zara que están hechos con la misma lana que los de Dior y Prada

Cuando pensamos en la moda 'low cost' siempre la asociamos a prendas con mala calidad, que no duran más de 3 temporadas o que no está bien confeccionada. Sin embargo, no tiene por qué ser siempre es así. Firmas como Zara o Mango se esfuerzan cada vez más en ofrecer productos que rivalicen con los que ofrecen marcas con el prestigio de Dior, Prada o Loewe.

Hace un año, el buque insignia de Inditex sorprendía a finales del 2021 con su primer acercamiento al mundo del lujo con Zara Atelier, una colección de 6 abrigos premium que jugaban con lo artesanal cuyos precios rondaban los 200 euros, algo inaudito para la firma. Después de varias entregas exitosas, parece ser que ha querido seguir una dirección parecida en su catálogo habitual, ofreciendo grandes calidades a bajos precios.

Para ello, Zara ha recurrido a Manteco, una empresa italiana especializada en textiles de altísima calidad y con denominación de origen que pone especial atención a la circularidad y la sostenibilidad de su lana. Su saber hacer la han convertido en la favorita de grandes marcas de lujo y es el tejido con el que se hacen los abrigos de Prada y grandes conglomerados del sector, como Kering (dueños de Balenciaga, Yves Saint Laurent o Bottega Veneta) y Louis Vuitton Moët Hennessy (propietarios de Dior, Fendi, Givenchy, Loewe o Marc Jacobs).

Aunque están fabricados con el mismo material, la diferencia de precio es abismal y es que, si bien los abrigos de Dior y Prada alcanzan fácilmente los 3.000 euros, los de Zara no llegan a los 150 €. Buscando en la web, nos hemos encontrado con 3 modelos confeccionados con lana de Manteco que no tienen nada que envidiar a aquellos de firmas de lujo.

Abrigo de lana de Manteco de Zara Cortesía

Los abrigos de este tipo suelen tener siempre un diseño clásico, pero eso es lo que les hace atemporales. Este, por ejemplo, lleva un cuello solapa muy favorecedor y mangas ajustables con trabilla y botones para hacer frente al invierno más crudo. El bajo acabado en aberturas le dan un toque más actual sin perder su esencia. 129 €. Ref: 8419/744.

Abrigo largo en color hielo con lana de Manteco de Zara Cortesía

Si queremos uno que no sea tan sencillo, podemos apostar por aquel que tenga cuello de pelo sintético para que nos abrigue un poquito más y no lo veamos aburrido. Este, además, es extraíble e incorpora un cinturón para ajustarlo a la figura. 139 €. Ref: 8544/751.

Abrigo largo con cuello de pelo sintético y lana de Manteco de Zara Cortesía

Este es muy parecido al modelo anterior, pero su color le da un aura de sofisticación para que lo llevemos a nuestros eventos más elegantes sin recurrir a abrigos de pieles, como hace Georgina. De nuevo, el cuello es extraíble, por lo que si nos parece demasiado, por ejemplo, para una cita, lo podemos dejar en casa sin problemas y seguir disfrutando de la calidad de Manteco. 139 €. Ref: 8551/744.

La colaboración de Zara con Manteco forma parte del programa desarrollado por Inditex para garantizar el cumplimiento de sus estándares sociales, medioambientales, de seguridad y salud de sus prendas. Además, teniendo en cuenta su precio, es una inversión que merece mucho la pena.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.