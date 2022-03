5 tendencias de otoño-invierno 2022-2023 vistas en la Fashion Week de Berlín

La semana pasada, Berlín acogió su gran temporada de la moda con desfiles multitudinarios por toda la capital alemana. No obstante, esta celebración se vio ensombrecida por la guerra de Ucrania.

Con un conflicto que les toca de cerca, a penas un día en coche, los diseñadores alemanes han mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano a través de la moda, subiendo el activismo a las pasarelas, tal y como así vimos en la Fashion Week de Madrid.

Las tendencias también se han visto afectadas por esta nueva situación, en la que destacan el no a la guerra y el apoyo a los refugiados ucranianos, entre otras.

1. Moda activista

Jean Gritsfeldt, otoño-invierno 22-23. IMAXTREE

El rechazo por la guerra de Ucrania es unánime. El diseñador ucraniano Jean Gritsfeldt estaba en Kyev mientras su colección con mensajes pacifistas se veía la luz en Alemania. Pero no fue el único quien hizo referencia a la invasión, Kilian Kerner vistió a todas sus modelos al final del desfile con una sudadera donde se podía leer 'Peace' (paz) y los colores amarillo y azul (en referencia a la bandera de ucrania) tiñeron varias de las colecciones que se presentaron.

Por otro lado, la diseñadora Rebekka Ruetz también usó la moda como altavoz para lanzar mensajes feministas. Las sudaderas de su nueva colección llevaban impresas las frases 'Be your own muse' (sé tu propia musa) y 'I can, I will, end of Story' (puedo y lo haré, fin de la historia).

2. Ropa deportiva

Elias Rumelis, otoño-invierno 22-23. IMAXTREE

Cuando creíamos que el estilo athleisure había pasado de moda, llega la Fashion Week de Berlín para demostrarnos lo contrario. La ropa cómoda seguirá estando entre nosotros a pesar de lo que digan grandes marcas como Versace o Prada.

3. Colores vitamina

Marc Cain, otoño-invierno 22-23. IMAXTREE

Como ya hemos visto en las demás semanas de la moda, los colores saturados estarán con nosotros para alegrar los días grises y fríos de la próxima temporada. Aunque el fucsia será el tono principal, los amarillos, morados, azules o verdes le siguen muy de cerca. Destaca también la combinación de rosa con rojo.

4. Transparencias

Kilian Kerner, otoño-invierno 22-23. IMAXTREE

La gran estrella de la temporada será sin ninguna duda las transparencias. El pudor se convierte cosa del pasado para dar paso a una nueva versión mucho más atrevida de nosotras mismas. La lencería volverá a ser visible y el strass será lo que más nos cubra.

5. Sombreros de ala

Esther Perbandt, otoño-invierno 22-23. IMAXTREE

El 2015 nos acecha de nuevo con los sombreros de ala ancha, que han vuelto a pasear sobre la pasarela. Ya sea de tipo fedora, pamela o incluso chistera, este accesorio conquistará nuestras cabezas en invierno, además de salvarnos de salir a la calle cuando tenemos el pelo sucio.

Si te perdiste la pasarela, aquí te dejamos un resumen con alguno de los mejores looks de la Semana de la Moda de Berlín que te van a dejar sin palabras.