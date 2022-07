Estas son las 5 tendencias que llevaremos en otoño e invierno según la Semana de la Alta Costura de París

La Semana de la Alta Costura de París es todo un despliegue del 'savoir-faire' de las marcas más conocidas y exclusivas de la capital francesa (con algún que otro invitado). A diferencia del 'prêt-à-porter', estas colecciones no están hechas para que las queramos llevar, sino que son la esencia hecha prenda de la firma.

Estas obras de arte ponibles nos demuestran la maestría de los diseñadores a la hora de crear, dando rienda suelta a su imaginación, por lo que no siguen ninguna moda en específico ni buscan crear tendencias. Sin embargo, que no quieran no significa que no ocurra.

Indagando entre las colecciones que han visto la luz estos últimos días, nos hemos dado cuenta de elementos que no solo se repiten entre ellas, también las hemos visto en el 'ready-to-wear' y que llevaremos este otoño/invierno.

Para hacerlo más sencillo, hemos reunido las 5 tendencias más fuertes que vimos durante la Semana de la Alta Costura de París y que serán imprescindibles en la próxima temporada.

1. Look Asimétrico

Elie Saab Alta Costura. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Lo hemos visto tanto en pasarelas como en el 'street style', los looks asimétricos serán la gran tendencia en los meses más fríos. Lo veremos tanto en la parte de arriba con mangas de distintos tamaños o escotes y también en las faldas, siendo más largas por un lado que por otro.

2. Flores

Juana Martín Alta Costura. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Por extraño que parezca, los motivos florales seguirán con nosotros una vez se hayan marchitado en la naturaleza. Las flores han inundado la Alta Costura y seguirán conquistando nuestro armario durante todo el año.

3. Zapato plano

Julie De Libran Alta Costura. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Ya nos dimos cuenta hace unos días, pero volvemos a refrescar la memoria: por fin los zapatos planos serán protagonistas de nuestros looks. La comodidad ha ganado a los tacones y desde la Alta Costura nos muestran que también puede ser elegante.

4. Capas

Antonio Grimaldi Alta Costura. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Las capas inundan los vestidos de varios diseñadores, pero, además, se muestran como una de las grandes propuestas para la ropa de abrigo. Estilosas y atemporales, estas prendas tan refinadas vienen para sustituir a las parkas.

5. Faltas y vestidos extralargos

Balenciaga Alta Costura. Otoño-invierno 22/23 Cortesía de Balenciaga

Los looks de princesa han sido una de las tendencias sorpresa que para nada esperábamos, pero la recibimos con los brazo abiertos. Pero no somos las únicas que nos hemos quedado asombradas, también lo ha estado la analista de estilo y colaboradora de Mujer.es Anitta Ruiz.

“Hasta este año, que estos días, en la Semana de la Alta Costura de París, hemos vuelto a ver larguísimas faldas y vestidos. Me juego el cuello a que en las pasarelas de septiembre nos hartaremos de ver looks que casi barran el suelo”, ha comentado la experta.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.