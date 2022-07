El verano es el momento de las playas y piscinas, de bañarse y tomar el sol. En esta época, lo primero que tenemos que recordar es que todos los cuerpos son válidos y perfectos. Para sentirnos cómodas en todos los planes y entornos, es muy importante encontrar un bikini con el que nos sintamos a gusto y favorecidas.

El pecho pequeño es tan bonito como cualquier otro y, a nivel estético, especialmente a raíz de la evolución de los cánones de belleza en estos últimos años, está más aceptado que nunca. No obstante, eso no quiere decir que haya mujeres que busquen potenciarlo aportando un 'plus' de volumen a esta zona. Para encontrar el bikini perfecto que cumpla tus deseos, hay varios trucos. Desde jugar con los colores, las formas o los volantes, hay muchas formas de potenciar el tamaño de tu busto visualmente. Aquí están los 5 bikinis para añadir visualmente volumen a tu pecho.

Bikinis con volantes

Si es lo que buscas, lo mejor para añadir volumen a la zona del pecho es buena ración de volantes. Estos elementos añaden dimensión al pecho y, por tanto, con este volumen se contrarresta la forma triangular de la figura. Lo ideal es combinarlo con una braguita más sencilla para equilibrar visualmente la parte superior con la inferior.

Este top de bikini de Zara es un ejemplo perfecto. Aunque es estilo 'bandeau', da muchísimo volumen y, además, tiene copas. Su precio es de 17,95 €.

Top tipo bandeau con volantes ZARA

Forma de corsé

Este tipo de top consigue elevar tu pecho y dar la imagen de que es más voluminoso de lo que realmente es. Además, es una forma que está muy en tendencia este año, así que no te costará encontrar opciones de todo tipo: lisos, estampados, 'low-cost', sostenibles... Si es cómodo para ti, una buena idea es que el bikini lleve algo de 'push-up', lo que multiplica el efecto volumen.

La marca barcelonesa Clo Stories tiene algunos bikinis en forma de corsé que cumplen perfectamente este propósito. Esta firma 'slow fashion' produce en España y con materiales sostenibles, así que es una compra, no solo favorecedora, sino también con conciencia, aunque con un precio algo más elevado. Encontramos este bikini en la web de la marca por 70 €.

Bikini tipo corsé Clo Stories

Colores llamativos

Siguiendo la misma teoría que con los volantes, un truco perfecto es añadir color a la parte de arriba para llamar la atención sobre esa zona y crear la ilusión óptica de que tiene más volumen.

Este bikini de Bershka es perfecto porque combina tres trucos: el color intenso, la forma de corsé y los volantes. Además de por su precio (de solo 15,99 euros), este bikini está triunfando por su color: el naranja es, sin duda, el nuevo color de moda.

Bikini naranja con volante Bershka

Bikinis con textura

Si no te atreves con los volantes, un bikini con algo de textura es un sustituto perfecto. Aunque no lo parezca, añadir un toque diferente y con plisado siempre nos va a ayudar a potenciar visualmente, aunque de forma discreta, el volumen de nuestro pecho.

La firma barcelonesa dosMares diseña bikinis y bañadores de alta calidad confeccionados de manera artesanal en talleres locales. Uno de sus diseños es este bikini gris metalizado con un plisado super favorecedor para pechos pequeños. El conjunto completo tiene un precio de 135 €.

Bikini con textura dosMares

Bikinis estampados

Cualquier estampado va a crear la ilusión visual de aumentar el volumen del pecho. De flores, geométrico, de colores vivos...

Es mundialmente conocido que las rayas horizontales aportan volumen a la zona, y podemos usar esto a nuestro favor. Si, además, ponemos este estampado en un bikini con algo de relleno, el resultado será espectacular. En H&M podemos encontrar este top de bikini que reúne estas dos características y, si es lo que buscas, te hace una forma de pecho increíble. Está rebajado y tiene un precio de 9,99 €.