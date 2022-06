5 bikinis de 'influencer' bonitos, originales y favorecedores que no pueden faltar en tu maleta de verano

Las altas temperaturas han llegado para quedarse. La ola de calor que estamos sufriendo en la mayoría de provincias de España solo hace que deseemos con mucha fuerza darnos un buen chapuzón, ya sea en el mar (si eres de las afortunadas que vive en una ciudad costera) como en una piscina o en el río. ¡Cualquier opción es válida para refrescarnos! Sea como sea, es momento de empezar a lucir esas prendas fresquitas que protagonizarán nuestros looks de verano y, por supuesto, de las piezas de baño que nos acompañarán durante toda la estación.

Faltan muy pocos días para dar la bienvenida oficial al verano 2022, sin embargo esta primera ola de calor se ha adelantado. Por ello, ya son muchas las 'influencers' las que han disfrutado de sus primeras escapadas de la temporada o se están dando sus primeros chapuzones y, por supuesto, en cuestión de moda nos están 'chivando' todas las tendencias en bikinis para este año. Y, ojo, porque hay fichajes bonitos, originales y favorecedores que no queremos dejar escapar. ¡No te pierdas la selección de nuestros favoritos!

1. Begoña Vargas

La joven actriz, que cuenta con 560.000 seguidores en su Instagram, no solo es uno de los rostros que más está triunfando dentro de la industria cinematográfica de nuestro país, sino que es atrevida y juguetona en cuestión de moda y eso es algo que refleja en cada uno de sus looks.

La madrileña ha tenido la suerte de adelantar el verano y estrenarlo por todo lo alto: con un viaje Desalia, el festival celebrado en República Dominicana por Ron Barceló. Allí no solo disfrutó del evento más deseado de las redes sociales, sino que estrenó diferentes looks de 'beachwear' que no nos han dejado indiferentes. Uno de nuestros preferidos es el que llevó protagonizado por un bikini blanco, que resulta un imprescindible para potenciar el bronceado, y con un pareo a tono.

El bikini está formado por un top con forma de triángulo (que fueron los más vistos en Desalia), así como por una braguita con forma de 'V' que encontramos en la web de Ônne por 32 euros.

Begoña Vargas, con bikini blanco en Desalia Cortesía de Ron Barceló

2. Rocío Osorno

La sevillana derrocha elegancia allá donde va y, por supuesto, no iba a ser diferente con sus looks de 'beachwear'. En su Instagram, donde estamos acostumbradas a verla con looks de invitada espectaculares, ahora también la vemos lucir ciertas prendas de baño que no dejan indiferente y que apuntan a convertirse en las más deseadas de la temporada.

En uno de los posts que la 'influencer' ha subido a su perfil de esta red social lleva un diseño de color negro (que, al igual que el blanco, se convierte en otro imprescindible) formado por un top con detalle de aro metálico en el centro y copa de aro que realza el escote, así como una braguita a juego. El diseño pertenece a Calzedonia y está disponible desde 40 euros.

3. Dulceida

La creadora de contenido, al igual que Begoña Vargas, es otra de las afortunadas que vivió Desalia 2022. En su maleta a este viaje a República Dominicana no faltaron los bikinis más espectaculares.

Con un posado espectacular, Aida Domènech ha mostrado a sus seguidores un bikini que diferenciará cualquier look de playa este verano. Es de color verde agua con top triángulo y braguita brasileña con tiras finas de lo más favorecedoras. Pertenece a Lia Swimwear, firma para la que ha lanzado su propia colección cápsulas de bikinis. Y tiene un precio de 68 euros.

4. Lola Índigo

La cantante presume de un estilo único, de eso no tenemos ninguna duda. Por ello, son muchas las marcas (y cada vez más) las que quieren contar con su imagen para sus campañas. La última en ficharla ha sido Tezenis, que cuenta con colecciones de bikinis y bañadores de lo más originales y a un precio asequible.

De toda la colección, hay uno que Lola Índigo ha escogido uno que está protagonizado por uno de los colores tendencia de la temporada (y que hace parecer más morena): el naranja. Se trata de un bikini de efecto 'shiny' formado por un top 'balconette' con relleno y frunce (que favorece la forma del pecho), así como por una braguita a tono brasileña. Ambas piezas las encontramos disponibles en la web a un precio de 14,99 cada una.

5. Teresa Andrés Gonzalvo

La valenciana ha caído rendida ante otro de los colores que más está triunfando este 2022: el verde. En concreto, Teresa Andrés estrena la temporada más calurosa del año con un bikini ideal formado por un top de tirante ancho y copa 'balconette' con aro, así como por una braguita a juego con forma de 'V' con la que consigue estilizar todavía más su figura.

Este conjunto lo encontramos disponible en la web de la firma Kalimera Collection, desde 47 euros.