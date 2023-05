4 años de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry: estos fueron los mejores looks de la ceremonia

Han pasado 4 años desde que el príncipe Harry y Meghan Markle se dieran el sí quiero en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Nadie quiso perderse este acontecimiento histórico (no todos los días se casa un miembro de la realeza con una actriz de Hollywood) y hasta allí se trasladaron tanto los 'royals' de moda como las estrellas más famosas de todo el mundo.

Quién sí que no estuvo fue la reina Letizia, aunque el motivo no fue tan jugoso como podríamos esperar. Lejos de la enemistad que entonces tenía con Marie-Chantal de Grecia o que Kate Middleton no quisiera que la eclipsara, la realidad era mucho más aburrida: Letizia tenía un viaje de cooperación a la República Dominicana y a la República de Haití, es decir, no fue por trabajo.

Sin embargo, quienes no se lo perdieron tiraron la casa por la ventana con sus estilismos. Desde Kitty Spencer (la sobrina de Lady Di) hasta personalidades del otro lado del charco como Oprah Winfrey, lo dieron todo antes de entrar a la capilla, incluida la propia Meghan Markle.

Primer vestido de novia

El vestido de novia de Meghan Markle Getty Images

Para la ceremonia, Meghan Markle llevó un vestido de diseño bastante sencillo diseñado por Clare Waight Keller de Givenchy y fue bautizado como uno de los más populares de la década. De un color blanco impoluto, liso y manga larga, su atractivo residía en el escote barco y el ligero vuelo de la falda. Todo un acierto.

Segundo vestido de novia

El segundo vestido de novia de Meghan Markle Getty Images

Tras la ceremonia religiosa y la recepción, llegó el momento de la auténtica fiesta. Muchas novias se cambian el vestido por otro más sencillo y cómodo para poder comer y bailar sin problema. Meghan se decantó por esta opción y llevó un vestido de Stella McCartney sin cola ni velo. El escote era halter y la espalda estaba al descubierto.

Kitty Spencer

Kitty Spencer en la boda de Meghan Markle WireImage

La sobrina de Lady Di estuvo impresionante, aunque se saltó el protocolo con un vestido largo, con un diseño verde de estampado floral en la falda, con escote cuadrado y manga larga, firmado por Dolce & Gabbana. Como marca la etiqueta, llevó un tocado a tono.

Isabel II

La reina Isabel II en la boda de Meghan Markle WPA Pool

También de verde, pero en un tono mucho más llamativo, fue la reina Isabel II. La monarca llevó un abrigo pistacho con el sombrero a juego y accesorios negros. Un look muy primaveral y a su estilo.

Amal Clooney

Amal Clooney en la boda de Meghan Markle WPA Pool

La abogada, escritora y activista, acudió con su marido a la boda del año, luciendo un vestido midi amarillo con una ligera cola de Stella McCartney, que combinó con su pamela ladeada. Amal fue una de las invitadas que cumplió al 100 % el protocolo.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey en la boda de Meghan Markle WPA Pool

Antes del conocido documental, los novios y la periodista ya se conocían, de hecho estuvo invitada a su boda. Para el enlace, Oprah Winfrey llevó un vestido midi rosa con detalles de encaje firmado por Stella McCartney. Para completar el look, llevó una pamela con una flor extra grande.

Kate Middleton

Kate Middleton en la boda de Meghan Markle WPA Pool

No sabemos cuando exactamente empezó la enemistad entre Meghan Markle y Kate Middleton, pero si fue el día de la boda, tampoco nos extrañaría. La entonces duquesa de Cambridge cometió uno de los mayores errores de protocolo que se pueden hacer en una boda, llevar un vestido de un color que se pueda confundir con el blanco. En su caso, era un diseño de Alexander McQueen en un amarillo demasiado claro.

Victoria Beckham

Victoria Beckham en la boda de Meghan Markle WireImage

Puede que no sea parte de la realeza británica, pero por su popularidad bien podría serlo. Victoria Beckham acompañó a los duques de Sussex en su boda, con un vestido de su propia firma en azul medianoche a juego con el tocado, de escote lágrima y mangas abiertas. Para darle contraste, eligió unos salones naranjas.

Pippa Middleton

Pippa Middleton en la boda de Meghan Markle Getty Images

Con un look muy primaveral, Pippa Middleton llegó a la boda de su cuñada llevando un vestido midi en tonos azul y rosa pastel, con estampado de flores de cerezo, obra de The Fold. Los paneles de la falda le daban movimiento y el pequeño tocado combinaba con todo el 'outfit'.

La princesa Beatriz

La princesa Beatriz en la boda de Meghan Markle Getty Images

Otra 'royal' que se saltó el protocolo (aunque con un vestido muy bonito), fue la princesa Beatriz. La primogénita de los duques de York llevó un diseño azul de Charlotte Gainsbourg de gasa, con manga larga y detalles de puntos por todo el vestido. Su largo era lo que no lo hacía apropiado y, como tocado, llevó una diadema a tono.

