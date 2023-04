10 prendas de Pepco, la nueva competencia de Primark, que no superan los 15 euros

Cuando llegó Primark a España supuso una gran revolución en la moda 'low cost'. De un momento a otro pasamos de comprar pantalones que en Zara o Mango podían alcanzar fácilmente los 40-50 euros, a encontrar vaqueros que no superan los 20 €.

Con esos precios tan bajos y una calidad no tan cuestionable, la popularidad de la tienda irlandesa subió como la espuma, convirtiéndose en una firma de referencia para muchas personas en nuestro país a la hora de comprar ropa. Este dominio del 'low cost' lo ha mantenido durante años, sin embargo, parece ser que le ha salido un nuevo competidor que viene para quedarse.

Se trata de Pepco, una marca polaca que aterrizó en 2021 y que poco a poco ha logrado hacerse un hueco en nuestro radar de compras gracias a sus precios y gran variedad de tallas. Actualmente, tiene unas 50 tiendas repartidas por todo el territorio y aunque no podemos comprar a través de su página web (como también pasa con Primark), sí podemos ver algunas de las prendas diseñadas por la firma.

Su estilo es bastante casual, con looks frescos y juveniles que siguen las últimas tendencias, aunque todas destilan una esencia romántica y chic. Si todavía no la conoces, hemos hecho una selección de prendas que no superan los 15 euros para que la descubras.

1. Vestido midi

Vestido midi con estampado de flores blancas de Pepco Cortesía

Entre sus diseños podemos encontrar looks muy fluidos y con un toque mediterráneo, como este vestido midi con estampado de flores blancas y mangas abullonadas por 15 euros.

2. Pantalón vaquero 'wide leg'

Pantalones vaqueros 'wide leg' de Pepco Cortesía

Los pantalones de pierna ancha se han convertido en un impresindible en estas últimas temporadas, sobre todo si tienen la cintura alta, ya que dan un efecto de piernas infinitas y vientre plano. Pepco también cuenta con un par en su catálogo por 15 euros.

3. Blusa de cuadros vichy

Blusa de cuadros vichy de Pepco Cortesía

Un estampado que nunca pasa de moda son los cuadros vichy. Desde que las francesas lo popularizaran a mediados del siglo XX (recordemos que Brigitte Bardot se casó llevando un vestido icónico con este patrón), no hemos parado de llevarlo tanto en vestidos, como en pantalones o chaquetas. Pepco nos trae una blusa en cuadros vichy rosas y blancos con escote en V y volantes en los hombros muy dulce y romántica por 6 euros.

4. Prendas con licencia

Joggers de Minnie Mouse de Pepco Cortesía

Al igual que Primark, la firma también tiene colecciones con estampados de personajes Disney, desde Simba de El Rey León, pasando por La dama y el vagabundo o el universo de Mickey Mouse. Uno de los ejemplos es este jogger con el diseño 'vintage' de Minnie Mouse por 10 euros.

5. Vestido con mezcla de lino

Vestido naranja con mezcla de lino de Pepco Cortesía

El lino es uno de los tejidos más veraniegos y si lo llevamos con un color vitamina, tenemos el éxito asegurado. Una buena apuesta es este vestido naranja con lino y mangas sueltas que será ideal para el día a día por 15 euros.

6. Camiseta tendencia

Camiseta con rayas rojas de Pepco Cortesía

Esta temporada, la tendencia son las rayas marineras, pero las que más van a triunfar en verano van a ser sin duda las rojas. No te quedes sin la tuya y apuesta por esta de 6 euros, con botones dorados en los hombros para darle un estilo más 'navy'.

7. Sujetador deportivo

Sujetador deportivo de Cardio Bunny de Pepco Cortesía

En su catálogo también podemos encontrar una gran variedad de ropa deportiva en colaboración con la firma Cardio Bunny, como este top para hacer ejercicio, con sujeción media y copas extraíbles por 7 euros.

8. Leggings

Leggings de Cardio Bunny de Pepco Cortesía

Por supuesto, no puede faltar el conjunto, completando el look con unos leggings en colaboración con la firma Cardio Bunny en tejido no transparente, con panel lateral y corte que moldea la figura. Lo podemos encontrar por 12 euros.

9. Blusa con escote bardot

Blusa con escote bardot de Pepco Cortesía

Además de tendencias, también nos podemos encontrar con prendas más atemporales, como una blusa de escote bardot, mangas 3/4 y estampado de hojas por 7 euros.

10. Vestido de flores

Vestido verde con estampado de flores de Pepco Cortesía

Si hay algo que tenemos que tener sí o sí en nuestro armario esta primavera, es un bonito vestido de flores. Ya sean más grandes o más pequeñas, estas prendas van a ser un 'must' esta temporada y Pepco nos propone este estilo tan romántico por solo 12 euros.

