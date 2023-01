10 collares, vestidos y bolsos que llevó Georgina y que cuestan más de 1.000 €

Atrás quedaron los días en los que Georgina iba al 100 Montaditos con sus amigas, ahora la 'influencer' se ha montado en el dólar y les lleva a cenar a los mejores restaurantes de Mónaco. Su relación con Cristiano Ronaldo hizo que dejase de trabajar como dependienta a convertirse en toda una empresaria con 'reality' propio en Netflix, siendo bautizada como la Kim Kardashian española.

Al igual que su homóloga estadounidense, Georgina ha dado sus pasitos dentro del mundo de la moda, siendo modelo y embajadora de varias marcas, apareciendo en varias campañas publicitarias y siendo invitada a los desfiles de grandes diseñadores como Jacquemus. También es muy activa en las redes sociales, donde comparte su estilo personal y su vida personal con su gran cantidad de seguidores que opinan sobre cada uno de sus looks.

Últimamente, la 'influencer' ha apostado por la ostentación, luciendo conjuntos millonarios que se alejan mucho de la ropa 'low cost' que solía llevar años atrás, gastándose una gran cantidad de dinero en ropa y accesorios como bolsos y joyas. Para que puedas hacerte una idea, hemos recogido las 10 prendas más caras de Georgina Rodríguez.

1. Bolso rosa de piel de cocodrilo de Hermès

Entre las piezas más caras que tiene la 'influencer', encontramos un bolso de Hermès. Se trata de un Birkin rosa fucsia de efecto piel de cocodrilo con incrustaciones de diamantes que solo se puede pedir por encargo y, según confirman en Ok Diario, su precio es de 350.000 euros.

2. Collar de diamantes de Kooheji

En los Joy Awards celebrados en Arabia Saudí este enero, Georgina apareció con un lujoso collar cuádruple de Kooheji plagado de diamantes inspirado en las grandes monarquías y coronado por un diamante amarillo con forma de lágrima. Esta joya tiene un precio de 2 millones de riales saudíes, lo que equivale a 533.000 dólares estadounidenses. Es decir, casi medio millón de euros.

3. El mono de Vetements

En su viaje a Las Vegas, Georgina posó dentro de un casino con un 'total look' de Vetements cargado de la cabeza a los pies de billetes que, para ser sinceras, nos recuerda mucho a los estilismos que suele llevar Kim Kardashian de Balenciaga. El look fue muy criticado por las redes, aunque no por su precio, que era de 1.500 dólares.

4. Minivestido azul de Stella McCartney

Fuera de las alfombras rojas también luce vestidos con precios desorbitados, incluso en su día a día. La empresaria, que llegó a vivir en un trastero de Madrid por un precio de 300 euros al mes se pasea ahora por su casa con un minivestido azul de Stella McCartney con fruncidos en los laterales que cuesta 1.400 euros. Al look lo acompañó con unos salones a tono de LeSilla valorados en 950 euros y un bolso Kelly de Hermès en azul cielo fabricado en piel de serpiente y tasado en 94.000 euros.

5. Collar de Pasquale Bruni

En el festival de Venecia, la 'influencer' adornó su cuello con un collar que ya habíamos visto anteriormente. Se trata de un diseño rígido de la colección Ton Joli de Pasquale Bruni fabricado en oro y diamantes cuyo precio asciende a los 20.000 euros.

6. Bolso Birkin en rojo

Si hay una cosa que Georgina adora, son los bolsos Birkin de Hermès. Estas piezas tan exclusivas no están al alcance de todo el mundo, lo que ha hecho que la 'influencer' quiera varios modelos de este codiciado diseño. Además del rosa, también cuenta con uno en rojo muy parecido al más caro jamás vendido, valorado en más de 300.000 dólares y con detalles de diamantes y oro blanco en el cierre.

7. Vestido de Dolce & Gabanna

El pasado verano, Georgina se paseaba por Ibiza con un vestido que, de primeras, puede que no nos llame la atención, pero en realidad se trata de una pieza de la colección Italian Summer de Dolce & Gabanna por un precio de 1850 euros.

8. Gabardina vestido de Louis Vuitton

Georgina es una invitada habitual en el 'front-row' de la Semana de la Moda de París, apareciendo en desfiles como los de Louis Vuitton. Para la presentacción de la colección SS21 de la 'maison', la 'influencer' llegó con una gabardina vestido de la marca que costaba 4.500 euros.

9. Conjunto de Dior

Vale, aquí hemos hecho algo de trampa, pero teníamos que mencionar este conjunto de Christian Dior con el que Gio se pasea por su casa. Se trata de una sudadera de manga corta con bermudas confeccionadas en punto de algodón con efecto terciopelo y su precio es de 2.300 euros.

10. Bolso de diamantes

Como ya hemos visto, la empresaria es una gran amante de los bolsos de lujo y cuenta con varios en su colección. Uno de ellos es otro Birkin de Hermès que, con un precio inferior, también lucen otras amantes de estas piezas exclusivas, como Victoria Beckham o Paris Hilton. Esta vez se trata de una pieza fabricada en piel de cocodrilo, diamantes y cierres de oro valorado en 340.000 euros.

