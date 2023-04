Yolanda Díaz confirma en 'Lo de Évole' que la camisa masculina es el nuevo top

Yolanda Díaz ha acudido este domingo al programa de La Sexta 'Lo de Évole' (el programa se grabó el pasado día 12 de abril).

La ministra de Trabajo y Economía Social, Vicepresidenta segunda del gobierno y candidata a la presidencia del gobierno por parte de la formación política Sumar, fue entrevistada por el periodista Jordi Évole en un plató ambientado como un restaurante japonés.

Una camisa masculina en color celeste fue el look elegido por la política, dando muestras una vez más de su estilo sencillo y favorecedor.

Yolanda Díaz, entrevistada por Jordi Évole. LASEXTA

Cada vez que Yolanda Díaz aparece en un acto público su estilismo es analizado al milímetro, no en vano se ha ganado el apodo de 'La fashionaria'. En sus últimas apariciones ha elegido el blanco como el tono protagonista de su look. El blanco en política es sinónimo de honradez, pero también de poder. Este tono tan luminoso también es el color de la perfección, y transmite pureza y seguridad, a la vez que transparencia. En esta ocasión el tono elegido es un color azul muy muy claro, casi blanco, pero lo que llama la atención no es el tono sino la prenda: una camisa masculina. Sobria y elegante.

Camisa de corte masculino, de Zara, 22,95 €. Zara

Durante la entrevista, el pelo, con uno de sus característicos recogidos trenzados, lo llevaba retirado de la cara, con raya a un lado y con aire informal.