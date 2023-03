Los trucos de Whitney Wolf Herd para ser la multimillonaria más joven del mundo

Whitney Wolf Herd, CEO de Bumble, la aplicación donde las mujeres dan el primer paso, es la mujer más joven en convertirse en multimillonaria. Lo logró gracias a una idea innovadora, con un trasfondo social y feminista, en el mundo tecnológico. Fundó la aplicación en 2014 tras experimentar comportamientos tóxicos en Internet y con el objetivo de empoderar a las mujeres, dándoles el control de las interacciones en el mundo del 'dating', ofreciéndoles dar el primer paso. Por si fuera poco, a sus 31 años, Whitney Wolfe Herd fue la CEO más joven en sacar su empresa a bolsa en febrero de 2021 junto a un consejo de administración de Bumble formado en un 73% por mujeres.

Descubre cuáles son sus consejos profesionales para todas aquellas mujeres que quieren convertir sus ideas en negocio. Quizás multimillonarias no nos hagamos, pero que conste que nos conformamos con ser millonarias… ¿O no?

Convierte tus retos en tu combustible

"Al principio de mi carrera, fui objeto de abusos y acoso en Internet. Vivía en un estado perpetuo de ansiedad; Internet me parecía el salvaje oeste, un lugar peligroso y tóxico. Sabía que había un modo mejor de hacer las cosas: un internet más amable y respetuoso. Decidí resolver el problema yo misma y ayudar a hacer el mundo online un espacio más seguro para otras mujeres. Creé Bumble -donde no toleramos comportamientos negativos y las mujeres se sienten empoderadas para dar el primer paso- pensando en mi propia experiencia. La verdad es que excepto mis amigas más íntimas, no mucha gente creía necesaria que existiera una aplicación de citas para mujeres. Me subestimaron. Pero como resultado, pudimos probar ideas, construir y mejorar Bumble", explica Whitney Wolfe Herd, fundadora y CEO de Bumble.

Conoce tus puntos débiles y contrata en función de ellos

"Cuando fundé Bumble en 2014, ni siquiera teníamos oficina. Éramos cuatro personas trabajando en un apartamento de dos dormitorios, donde yo cogía las llamadas desde una bañera vacía. A medida que hemos ido creciendo, he aprendido a ser sincera conmigo misma sobre mis puntos fuertes y débiles. Soy comercial. Entiendo las marcas. Lo que no soy es un gurú del diseño ni un genio de las operaciones. A medida que construyas tu empresa, rodéate de un equipo diverso de expertos en cada materia, sé sincera contigo misma sobre tus propias habilidades y tus propios límites", asegura.

Whitney Wolf Herd, la multimillonaria más joven del mundo Cortesía

Tira las reglas viejas por la ventana

"Yo no seguí el camino tradicional de los fundadores: nunca acepté un trabajo de consultoría ni fui a una escuela de negocios. Mi primer trabajo no fue el trabajo de mis sueños y terminó llevándome por un camino diferente que no tenía planeado. Mi carrera no se ha desarrollado sin problemas, ni como esperaba. Bumble nació en un momento en el que no quería tener nada que ver con las aplicaciones de citas. En lugar de eso, quería crear una red social en la que las mujeres pudieran intercambiar cumplidos. Esa idea terminó convirtiéndose en Bumble", dice Whitney Wolfe Herd. "A lo largo de los años, las mejores ideas, oportunidades e incluso contrataciones han surgido de los lugares más inesperados. Tenemos que recordarnos a nosotras mismas que las viejas reglas del mundo laboral fueron creadas por y para los hombres, para crear unas propias totalmente nueva"”, añade.

Tenemos que recordarnos a nosotras mismas que las viejas reglas del mundo laboral fueron creadas por y para los hombres.

No glorifiques la rutina

"En Bumble trabajamos duro -si no lo hiciéramos, no habríamos sido capaces de lanzar nuevas funciones, de escalar, de hacer pública la empresa- pero no glorificamos la cultura del ajetreo. Nadie debería sacrificar su salud mental por su carrera. En mi caso, si me levanto temprano para responder todos los emails, por la tarde tendré tiempo para estar con mis hijos. El tiempo libre es muy importante, durante la pandemia, cuando nuestra salud mental se resintió tanto, en Bumble instituimos dos semanas libres al año para toda la empresa, así como una política de tiempo libre remunerado ilimitado", señala la CEO de Bumble.

Nadie debería sacrificar su salud mental por su carrera.

La amabilidad es poder

"Estoy orgullosa de nuestra cultura en Bumble. Nos aseguramos de que nuestro trabajo, nuestras acciones y decisiones, estén alineados con los valores de nuestra plataforma, incluyendo la honestidad, la inclusión, la responsabilidad y, por supuesto, la amabilidad. Vivimos en un mundo que espera mucho de nosotros, y sabemos que pedir ayuda es clave. Recuerda ofrecer algo a los demás, ya sea tu tiempo, tus contactos o simplemente tu apoyo moral. Conseguir tu objetivo es importante pero igual de importante es el modo qué llegas a él", dice para finalizar.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.