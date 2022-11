Verónica Sánchez: "Decidí mostrar al mundo cómo es una familia de dos mamás lesbianas para que mi hijo no tuviera que dar explicaciones"

Verónica Sánchez se ha convertido en una plataforma que visibiliza familias homosexuales. Con ella y desde su Instagram @oh.mamiblue aprendimos qué es el método ROPA (fecundación in Vitro que permite a las parejas de mujeres ser madres, permitiendo que una sea la madre genética al aportar el óvulo y la otra la madre biológica, al gestar en su vientre al bebé), cuando nadie hablaba de la maternidad 'compartida' en parejas de lesbianas y como es una familia bi-maternal, como la suya. Su último proyecto es la marca de moda sostenible 'Yo Solo Veo Amor', en la que reivindica una moda sin etiquetas, ni género.

¿Cómo se recibió el mensaje de dos mamás lesbianas? Hace siete años la primera marca que nos contactó nos dijo que iban a probar, pero que les daba miedo porque las cuentas de dos chicas o dos chicos tienen mucho hate. Al visibilizarnos y ver que somos una familia normal y feliz la gente se animó y hoy tenemos una relación muy saludable en la red.

¿Cuándo definiste tu voz en la bi-maternidad? Empecé simplemente con la ilusión de compartir mi primer embarazo con familiares y amigos. A medida que la barriga fue creciendo aparecieron las dificultades. Teníamos que ir al registro y tachar la palabra padre, los papeles de las instituciones no estaban adaptados a dos madres, nos hacían preguntas sobre dónde estaba el padre. Y teníamos que dar explicaciones continuamente. Poco a poco, fui tomando un activismo reivindicativo para visibilizar que la sociedad no estaba adaptada a la bi-maternidad. No quería que nuestro hijo tuviera que dar todas las explicaciones que estábamos teniendo que dar nosotras. En ese momento decidí mostrar al mundo cómo es una familia bi-maternal porque lo que no se ve, no existe.

¿Ha tenido vuestro hijo que dar explicaciones? A mi hijo jamás le han preguntado nada. Y si algún amiguito le dice algo, es con la curiosidad infantil de saber. Esta semana un amiguito le preguntó "¿Cómo se hace para tener dos mamás?". Y Álex respondió: "No se, yo nací así. Cuando era pequeñito yo decía mamá, y respondían las dos, eso me enfadaba. Ahora una es mamá y la otra mami". Los niños no tienen prejuicios.

¿Cómo vives el segundo embarazo? A veces el segundo bebé no llega tan rápido como el primero. En nuestro caso llevábamos dos años de tratamientos y pérdidas que han hecho el proceso más duro. Tener que escuchar "por lo menos ya tienes uno", no es consuelo y muchas veces la gente no sabe como tratar eso con empatía. Agradezco tener a Álex, pero no me quita la pena de tener una pérdida. Pasar por un tratamiento de fertilidad es tiempo, desgaste y desilusión. Por eso mando mucho ánimo para todas las personas que estén en el proceso y recomiendo acompañar, escuchar y estar para lo que necesiten.

No quería que nuestro hijo tuviera que dar todas las explicaciones que estábamos teniendo que dar nosotras. En ese momento decidí mostrar al mundo cómo es una familia bi-maternal

Además de visibilizar, ¿asesoras a familias? Es uno de los trabajos no remunerados de mi cuenta de Instagram. Como ya no puedo dar abasto a todas las que me llegan he creado dos dos grupos de Telegram con mujeres que están en procesos de reproducción asistida, en los que se ayudan entre ellas. Ahora hay más cuentas hablando del método ROPA, pero hace siete años solo estábamos nosotras compartiendo la bi-maternidad. Consultas que cualquier persona hetero puede preguntar a alguien, eran toda una novedad que solo podíamos responder nosotras, en plan "¿Qué baja se coge la madre no gestante?". De esta forma fuimos creando una red de familias de dos mujeres a las que apoyábamos en primera persona. Un apoyo que nosotras no tuvimos y que descubríamos a través de hashtags como "two mums", "dosmamas" o "metodoropa".

¿Has pensado en dar el salto a la política? Es un responsabilidad muy grande estar detrás de una cuenta como la mía. Yo no puedo asesorar a menores y cuando una menor me escribe, por ejemplo, que su padre le ha pegado porque le ha dicho que tiene novia, me encuentro en la obligación de derivarla a un profesional. Más que hacia la política, lo que siempre he querido hacer es una asociación que profesionalice la ayuda que doy en Instagram vinculando a las personas con los profesionales: Ministerio de Igualdad, embriólogo… Tras siete años de altavoz reivindicando injusticias, tengo contacto directo con los profesionales y organismos competentes en cada casos. Siempre le estoy dando vueltas, a ver de qué manera se podría formalizar esta ayuda, pero como siempre tengo mil proyectos, no se muy bien hacia donde dirigirlo.

Verónica Sánchez, sentada, y su familia Cortesía

¿Escribes, diseñas, asesoras… en qué proyectos danzas ahora? Ahora estoy con la sexta edición del libro Familias que sacamos para visibilizar que hay tantas, como formas de amar. Un proyecto que nos ha traído muchas alegrías porque se introduce en los colegios, y los niños y las niñas dibujan a sus familia y conocen todas las demás que existen. No solo las homoparentales, la familia divorciada, la reconstituida y la de la tía María que no ha querido tener hijos y que es feliz.

¿También aportas tu grano de arena a la sostenibilidad? 'Yo solo veo amor' es nuestra marca de moda que producimos y diseñamos en España de forma sostenible reivindicando que no haya estereotipos. No hay sección de niño, ni de niña, todo se lo puede poner todo el mundo. La mayoría de las cosas me las estoy poniendo durante el embarazo y las usaré durante la lactancia pues, aunque no sea específica de embarazadas o lactancia, son teta-friendly para dar el pecho.