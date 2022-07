Un ensayo general de 40 años

En mayo de 1982 seis mujeres se sentaron en el primer Parlamento Andaluz, siete meses después de que se aprobara el Estatuto de Autonomía.

Eran Amparo Rubiales, Chiqui Gutiérrez, Amalia Jiménez, Ángeles Cobo, Pilar Pulgar y Carmen Martínez. Abogadas, médicos, economistas…

6 mujeres y 103 hombres.

Pero antes hubo más políticas andaluzas. No muchas. No era fácil, pero hubo. Ocuparon cargos de alcaldesas, diputadas nacionales o incluso fuera de nuestras fronteras.

La primera alcaldesa en Andalucía (y segunda en España), en 1925, fue la jienense Petra Montoro (Sorihuela). Le siguió una jovencísima maestra sevillana, Amalia Torrijos (22 años), Coripe, en 1933.

Por aquella época, más conocida fue Victoria Kent, abogada malagueña (segunda en colegiarse en España) y una de las tres únicas diputadas españolas durante la Segunda República. Otra malagueña, Isabel Oyarzábal Smith, periodista y diplomática, fue nombrada en 1933, delegada de España con poderes de ministro plenipotenciario en Ginebra.

Saltamos hasta Soledad Becerril (madrileña de nacimiento y andaluza de adopción) la primera mujer en ocupar una cartera ministerial (Cultura) desde la Segunda República, después fue alcaldesa de Sevilla del 95 al 99; Celia Villalobos fue ministra de Sanidad, vicepresidenta del Congreso de los Diputados y alcaldesa de Málaga hasta el año 2000. También fue presidenta regional de UCD, cargo que sólo ha ocupado otra mujer, Teófila Martínez, que además de alcaldesa de Cádiz desde 1995 a 2015, fue en 2000 la primera candidata de un partido mayoritario a la presidencia de la Junta.

Podemos seguir y hablar de Mar Moreno, primera mujer presidenta del Parlamento Andaluz de 2004 a 2008; o de la primera mujer presidenta de Junta de Andalucía, Susana Díaz. Acabamos con ministras como Rosa Aguilar, Cristina Alberdi, Carmen Calvo, Fátima Báñez, Magdalena Álvarez, Rosa Conde, Trinidad Jiménez, María Jesús Montero…

Apenas menciono el signo político porque no es lo importante aquí. Seguro que me dejo a muchas sin nombrar pero no quiero extenderme demasiado que querrán irse a la playa.

Lo importante es que son mujeres, son andaluzas y son políticas. Nada de cuotas, nada de paridad, solo méritos, que ahora parece que ‘por fin’ los hay.

Todo lo anterior fue algo más que un ensayo.

Felices vacaciones