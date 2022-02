En pleno 2022 la sociedad sigue cuestionándose cómo debe vestir una mujer en cada ocasión pero, ¿no debería hacerlo como ella se sienta cómoda y segura? Día a día, las críticas y los comentarios de odio llenan las redes sociales. Esto es lo que le ha ocurrido a Sydney Carter, una entrenadora estadounidense del equipo femenino de baloncesto la División 1 de Texas A&M que lució un 'look' por el que fue cuestionada la profesionalidad de la deportista por el simple hecho de ir así vestida, juzgando si este 'outfit' era apropiado para una entrenadora.

La estadounidense, y exjugadora de baloncesto, comparte en su perfil de Instagram estos estilismos con los que se presenta en los partidos de su equipo. La mayoría de ellos están formados por zapatos de tacón y prendas sofisticadas que, aunque a simple vista pueden llamar la atención en un evento deportivo, son tan válidos como un chándal, a pesar de que la gente se lo cuestione.

El 'look' en cuestión por el que Sydney Carter ha sufrido cientos de críticas es el que lució a principios de mes, protagonizado por un jersey de cuello alto básico de color blanco, los pantalones de cuero rosa que han sido tan comentados, y unas sandalias de tacón transparentes. Se trata de un estilismo con el que la estadounidense quiso unirse al Día Mundial contra el Cáncer, celebrado el 4 de febrero, dando protagonismo al rosa y luciendo un lazo de este color.

"¿Este atuendo es apropiado para una entrenadora de baloncesto?", comentó un usuario de Facebook que compartía el 'look' de la entrenadora y quien, además, provocó un debate sobre qué debería llevar puesto Sydney Carter si "quería ser respetada". Un post que, por cierto, recopiló un total de 1.660 comentarios.

Por suerte, Carter vivió este acontecimiento con toda la calma posible y respondió educadamente en Instagram: "La representación es importante. Como mujer negra que ejerce de entrenadora, me enorgullece demostrar que las personas que se parecen a mí no tienen que disminuir su luz para atraer a los demás, cuyas opiniones nunca importan de todos modos", explicó. "Seguiré siendo yo misma sin pedir disculpas, ejerciendo presión y demostrando que las mujeres negras podemos expresar nuestra personalidad sin dejar de hacer nuestro trabajo a un alto nivel", finalizó.

Por su parte, en una entrevista a al portal estadounidense Yahoo! Life, Carter explicó que "literalmente publica cada atuendo", sin embargo este de color rosa fue cuestionado por muchos. "Simplemente creo que la gente se siente incómoda con una mujer negra en una posición de poder", declaró en esta misma entrevista. "Creo que es muy intimidante", añadió.

Por su parte, la entrenadora reconoció en esta entrevista que a lo largo de su carrera también han cuestionado en numerosas ocasiones sus habilidades y su profesionalidad, a pesar de ser una excelente deportista y jugar al baloncesto desde que era niña. "Escuchas tantas veces que la gente no quiere ver a las mujeres jugar baloncesto, porque hay demasiadas que se ven varoniles, o juegan como hombres o no juegan lo suficiente como hombres", declaró al portal estadounidense. "Las mujeres nunca pueden satisfacer a nadie en ningún aspecto de la vida. Solo como mujer, ya es bastante difícil. Ya es bastante difícil que no nos paguen lo mismo o que la gente piense que no podemos hacer algunas de las mismas cosas o algo así".

A pesar de todas las críticas, la estadounidense ha recibido muchos comentarios y mensajes de apoyo en redes sociales y, por supuesto, por parte de su equipo: "Déjalos hablar. Te cubrimos las espaldas" era el pie de foto en el que aparecía la entrenadora con sus jugadoras detrás.

Tras el suceso, Carter ha compartido otros estilismos que ha lucido en la cancha, como un vestido corto blanco con sandalias de tiras a juego, un traje de cuadros rosa o un conjunto 'total denim' de lo más sofisticado. Y es que, tal y como la propia deportista declaró, "no estaba tratando de marcar tendencia. Solo quería ser yo misma".