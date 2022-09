¿Quieres vivir 100 años?

¿Quieres vivir cien años? O mejor, ¿más de cien años sin achaques ni dolores, sin incapacidad? ¿Lúcidos, repletos de actividades y experiencias? Vivir más de cien años curiosos. Yo sí.

Entiendo que existan personas a quienes la vida se les haga cuesta arriba y lo entiendo. Algunas existencias parecen esperar la muerte como redención a una calamitosa suma de desgracias. Sin embargo, la mayoría discurrimos con mayor o menor acierto entre logros y fracasos, beneficios y pérdidas, y al llegar al final tendemos a hacer un balance ácido porque interpretamos que nos quedan cosas pendientes y carecemos de energía para ellas. ¿Y si contáramos con el vigor y la salud de los cuarenta o los cincuenta?

Todo esto se lo planteó Corina Amor con poco más de veinte años. A su edad lo normal hubiera sido engancharse a Instagram, pero recién licenciada en Medicina se aficionó a las preguntas y buscando respuestas ha llegado muy lejos. Nos hemos conocido hace unos días conversando desde su laboratorio en Nueva York donde progresa a tal velocidad que apabulla. Y solo ha cumplido veintinueve años.

Su currículum discurre acelerado y hay que comprimirlo: prácticas en el CNIO, en la Escuela de Medicina de Harvard, Oxford University, Laboratorio Europeo de Medicina Molecular, Erasmus en Instituto Karolinska y su tesis en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center donde se planteó una hipótesis, a juicio de algunas mentes rígidas, algo fantasiosa: ¿y si pudiéramos alargar la vida hasta los 120, 130 años, eliminando las células senescentes, causantes del cáncer y el envejecimiento? Su director de tesis, el genetista Scott W. Lowe, le dijo "adelante", advirtiéndole, eso sí, que tanto en la ciencia como en la vida hay que tener un plan B. Si bien los mentores suelen poner a sus alumnos los pies en la tierra, Lowe sopló sobre las alas de Corina y el resultado apareció en la revista Nature, culminando con éxito su tesis doctoral. No le hizo falta plan B. Ahora Corina vive en Nueva York, investiga cómo replicar en humanos lo que logró en ratones y capitanea su propio equipo de investigación dentro del Laboratorio Cold Spring Harbor. Se llama Amor Lab.

Las preguntas poderosas empiezan por "¿Y si…?". Son las que nos mueven de una situación conocida a otra ignota por explorar. Son las que nos agitan como una patada en el trasero, lanzándonos al vacío. También son las únicas que nos permiten alcanzar algo con lo que, a priori, no contábamos, de ahí su capacidad de transformarnos. Puede que un "¿y si…?" nos aboque a un "pues va a ser que no", pero entonces elegiremos cerrar el círculo o añadir una nueva variable a la ecuación. Somos nosotras quienes convertimos un plan B en un nuevo "¿y si…?".

Corina Amor Fundación 'La Caixa'

Desde que charlé con Corina no dejo de cuestionarme qué sucedería si llegase a los cien años tal y como me siento ahora. Imagino que la perspectiva de abordar una tesis doctoral no sería imperiosa, como ahora, y no saltaría ante cada uno de esos burocráticos mails de la universidad pidiendo más y más documentación a ver si aceptan finalmente mi propuesta. Podría escribir los libros que me propusiera sin recriminarme "escribe, no vayas a perder lucidez según cumples años". Viajaría a cualquier rincón del mundo puesto que mis piernas seguirían ágiles. Leería, vería películas, pintaría… porque mi DNI se arrugaría, pero mis ojos no. Como cuentan los científicos, envejecer no es una enfermedad y, si bien nuestro cuerpo físico caduca, no debería de estropearse hasta volverse incapaz. No se trata de parecer más jóvenes sino de vivir con plenitud hasta el último día.

Agradezco a Corina la esperanza. Seguro que su mente cumplirá cien años formulándose preguntas. ¿Sabes qué? Un puñado de científicas e investigadoras españolas como ella, conforman una selección de oro que también se merece una medalla.

