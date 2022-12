¿Hay algo más analfabeto que prohibir el acceso a la universidad?

El pasado martes merendábamos con la noticia de que en Afganistán quedaba prohibido el acceso a la universidad a las mujeres por decreto (la educación secundaria para niñas a partir de 12 años también está paralizada desde hace un año y medio). Hace dos meses les vetaron la entrada a los parques infantiles porque, según el portavoz del Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, Mohammad Akif Sadeq Mohajir: "El 'hiyab' (el velo que cubre la cabeza y el cuello) no se respetaba. Es por eso que se ha tomado esta decisión", acabáramos.

Es un tema muy serio que, sin embargo, a ojos de una mujer occidental parece sacado de un cuento de terror. Por si hay alguna duda sobre la violación sistemática de los derechos fundamentales de las mujeres en Afganistán aquí recogemos todas las prohibiciones que deben acatar. Una de ellas es la de que "no pueden ser atendidas por médicos varones". Esa norma la ponen los mismos que niegan el acceso a la carrera de medicina (y a todas) a las mujeres. Pero esto es solo un detalle.

Desde el ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación hicieron público comunicado conjunto de los Ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, República de Corea, y Suecia, del Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común que manifestaba:

"…Las mujeres en Afganistán deberían ser libres de escoger su propia manera de expresarse de acuerdo con su religión y no deberían ver limitadas su libertad de movimiento o su participación en la sociedad. La comunidad internacional no puede considerar las recientes restricciones como un hecho aislado. Los talibanes han adoptado otras medidas que restringen los derechos humanos de mujeres y niñas. Entre los derechos humanos vulnerados, se encuentran el derecho a la educación, al trabajo, a la libertad de movimiento, opinión y expresión, con ausencia de prohibiciones de viaje no acompañado, acceso al puesto de trabajo y expresión en público. Estas decisiones contradicen las seguridades que de modo reiterado han ofrecido los talibanes sobre el respeto de los derechos humanos de todos los afganos.

Todos los afganos deberían poder disfrutar de sus derechos humanos, que son indivisibles, inalienables, tal como se recogen en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos fundamentales aceptados por todos los miembros de las Naciones Unidas". Este comunicado tiene seis meses y la situación solo ha empeorado.

¿Qué será lo próximo y qué haremos ante ello? ¿Otro comunicado conjunto? ¿Lamentarnos y comentarlo en las cenas de Navidad? ¿La enésima columna de opinión en un medio de comunicación? Sí, como esta, pero me come la impotencia.

