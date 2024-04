Qué es la agamia y por qué cada vez más mujeres la practican: el nuevo estilo de vida de las solteras en España

La soltería está de moda o, al menos, así lo demuestran los últimos datos comparativos con respecto al número de casados en España, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo cierto es que desde el año 2021, cada vez hay más personas solteras que afrontan su vida sin pareja. En concreto, este último informa cifra que en nuestro país hay un total de 14.115.300 solteros, de ellos, más de siete millones son hombres y más de seis millones de mujeres.

A pesar de la facilidad para conocer a gente nueva a través de las aplicaciones para ligar, no siempre es fácil encontrar a un compañero o compañera con la que crear un vínculo emocional sólido y, al fin y al cabo, formar una familia. Esta tendencia también se ve reflejada notablemente en la tasa de natalidad y es que, cada vez, nacen menos bebés, según los últimos datos publicados por el INE y recogidos en el Registro Civil.

¿Qué significa la agamia?

Ahora se suma un nuevo término que empieza a cobrar todo el sentido: la agamia, una palabra que si bien no está reconocida aún por la RAE, sí que tiene sentido saber a qué se refiere. Proviene del griego, 'a' ("no" o "sin") y 'gamos' (unión íntima) o "matrimonio". Por lo tanto, se refiere a la falta de interés por la formación de una relación entre dos personas.

En resumidas cuentas, los solteros y solteras quieren seguir siéndolo, ya que no buscan la unión romántica entre dos personas a la que estamos acostumbrados. Otro punto a tener en cuenta, y a aclarar también, es que no todas las personas soltera practican la agamia. Y es que, un soltero puede desear tener una relación, sin embargo, la auténtica agamia es aquella en la que una persona, además de no tener pareja, no espera tenerla. Nunca.

Como explica la sexóloga de la marca de juguetes eróticos Diversual, Lucía Jiménez, alguien dentro de la agamia no tiene pareja y no las quiere tener. Por tanto, se trata de una defensa de la vida sin pareja, aunque las relaciones sexuales y el amor sí se contemplan en esta nueva perspectiva vital. Es más. esta concepción le da prioridad al autoconocimiento y la satisfacción sexual antes que el compromiso emocional o vital con otra persona.

¿En qué se diferencia con la monogamia?

Ahora bien, no hay confundir la agamia con la monogamia. En el caso de la monogamia, el modelo de relación amorosa está basado en la exclusividad con el otro. Es decir, todo lo contrario a lo que ocurre con el poliamor, en la que la pareja puede tener dos o más relaciones afectivo-eróticas a la vez.

¿Es el fin de las relaciones convencionales en España?



La psicóloga Jessica Prado Prado explica a 20Minutos que el miedo al compromiso, también conocido como 'filofobia', se está disparando porque se ha pasado de una sociedad tradicional que sufría pánico por "no comprometerse nunca" y en la que se educaba a los niños con el objetivo de "casarse y formar una familia", a una sociedad en la que esto es totalmente secundario y "se prioriza la vida laboral, las metas individuales y las aspiraciones propias".

que no considera que estemos avanzando hacia una "sociedad eternamente soltera", si no hacia "el fin de las relaciones convencionales". Así que seguiremos estableciendo vínculos, pero estos van a ser "diferentes a los que estamos acostumbrados" y cada vez va a haber "menos monogamia y relaciones que duren toda la vida".

Asimismo, asegura que esto "no es negativo". "Este aumento de exigencias o requisitos provoca que las relaciones monógamas que duren mucho sea porque realmente tienen conexión y pilares sanos y fuertes. Es un avance positivo siempre que se establezcan límites claros, se practique la comunicación y se priorice la empatía", concluye.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.