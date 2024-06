Patricia Bedoya, desarrolladora de apps: "es superimportante trasmitir a las niñas que la tecnología no es oscura ni compleja"

Patricia Bedoya cumple 30 años este mes de junio, pero lleva desde los 26 como desarrolladora de aplicaciones móviles. Es rápida, es lista (eso se nota), y, por lo que me cuenta, aprende deprisa, pero sobre todo es humilde y se quita méritos. "Yo era diseñadora de interiores y en pandemia me quedé sin trabajo, vi que tenía todo el tiempo de mundo y todo internet a mi disposición para aprender... y eso hice, bueno, eso hicimos mi socio y yo".

Así, mientras otros le dábamos la vuelta a Netflix y nos ventilábamos prácticamente todo el muestrario de HBO, ellos (su socio se llama Asier y es periodista) aprendieron programación y diseño de apps.

Junto a Asier G. Morato, es la cofundadora de Chubby Apps, una startup de desarrollo de apps para móvil. Patricia se dedica a la experiencia de usuario, diseño y accesibilidad. También forma parte de la junta directiva de AMPEA (Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava) ayudando a otras mujeres a crear una empresa y dirigirla. Es mentora del grupo de alumnos de diseño de Interacción de la escuela donde estudió Arquitectura de interiores, ID·Arte.

Trabajaba analizando y mejorando la accesibilidad de los espacios (recordemos que es interiorista). En plena pandemia decidió aplicar todo este conocimiento a la experiencia de usuario, accesibilidad digital y diseño de productos digitales. Su visión es fresca, distinta a lo que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en programadores y desarrolladores tecnológicos, bueno, hablemos con propiedad: programadoras y desarrolladoras. Pero lo mejor es que nos lo cuente ella.

Así empezó todo

Patricia, eres graduada en Arquitectura de interiores ¿cómo acabas fundado Chubby Apps?

En 2020, en plena pandemia, como todos sabemos, nos confinaron en casa, y hubo un ERTE en mi trabajo. Así que pensé, no tengo trabajo pero sí tengo un ordenador y tengo todo internet para aprender y formarme. Entonces, con toda la increíble información que hay en internet empecé a formarme poquito a poco, ya que siempre me había gustado mucho la tecnología. En realidad no me había metido en una carrera tecnológica por miedo pero empecé a hacer cursos online… Muchas veces pasamos demasiado tiempo en redes sociales y se nos van las horas, todas esas horas las puedes dedicar a aprender una profesión. Y eso hice. Empezamos a probar cositas y en nada fundé junto a mi socio Asier G. Morato un estudio de desarrollo de aplicaciones que se llama 'Chubby Apps' y lanzamos la primera app para personas diabéticas, por probar, y desde ahí ha sido todo muy rápido.

Tu socio sí tenía una formación más enfocada a la tecnología...

Que va, mi socio es periodista.

Bueno y cómo se hace para, sin tener una base, aprender en tan poco tiempo... No se si sois valientes, superdotados...

Unos valientes o unos locos. Vimos muy buena formación online y él aprendió a programar y a diseñar. Él se llevó la parte casi más técnica y luego contamos con ciertas ayudas. Por ejemplo, nos encontramos con el 'Apple Entrepreneur Camp'.

Muchas veces pasamos demasiado tiempo en redes sociales y se nos van ahí las horas, no sabemos ni en qué y todas esas horas las puedes dedicar a aprender una profesión

Llega Chubby Apps, que no es una aplicación en sí, sino un proyecto para desarrollar aplicaciones. ¿Teníais algún objetivo en mente o algún tipo de aplicaciones en concreto sobre las que quisierais trabajar o tenía cabida un poco todo?

Queríamos hacer apps que ayudasen a las personas de alguna manera, igual que la tecnología nos había ayudado a nosotros a formarnos desde casa.

Nos parecía que la tecnología en ese momento estaba muy mal vista, estábamos hablando de que nos escuchaban los teléfonos, nos robaban los datos. Dijimos 'buah', para nosotros la tecnología es maravillosa, queremos hacer cosas que ayuden a las personas con ella. Desarrollamos Cori, que fue nuestra primera app, para ayudar a las personas con diabetes a llevar un estilo de vida más sano porque mi socio, Asier, es diabético. Empezamos desarrollando esa app como una prueba porque teníamos las ideas pero estábamos perdidos en lo tecnológico. Desarrollamos Cori en 2021, la lanzamos en beta y a finales del 21 la lanzamos en el App Store. Tuvo bastante buena acogida, además, ganamos un concurso que organizaba Pfizer y Fundación Pfizer en España. Nos cogieron y nos dijeron "Vale, os vamos a ayudar a que esto tenga más sentido también en el terreno médico" y empezamos a desarrollarla con un programa de aceleración de seis meses con ellos, con la ayuda sobre todo a nivel de negocio porque tampoco teníamos 'expertise' ahí, en la gerencia, y el día que tienes que hacer una factura dices: "madre mía, pero qué es esto".

Y seguimos haciendo apps de ese estilo, nos encanta desarrollar productos que de alguna forma ayuden a la salud de las personas o en su en su día a día. Luego desarrollamos 'Fit Woody', una aplicación para mejorar nuestro estilo de vida, y ahora estamos con otro proyectito también centrado en salud femenina.

Para nosotros la tecnología es maravillosa, queremos hacer cosas que ayuden a las personas.

Cuéntame cómo como llega vuestra relación con Apple porque me has dicho que lanzásteis vuestra primera 'app' en Apple Store ¿por qué?

Cuando aprendió mi socio a desarrollar aprendió primero en IOS. Hay un sistema de desarrollo de programación o un lenguaje que se llama 'Swift' que acababa de salir el año anterior y es mucho más sencilla la forma de escribir el código que lo que era el código de toda la vida. Había muchísima formación de Apple, estaban inviertiendo mucho para formar en ese ese tipo de lenguaje. Entonces lanzamos solo en el App Store y luego llegamos a Apple a través del Apple Entrepreneur Camp.

¿Y qué es el Apple Entrepreneur Camp?

Es una una especie de punto de encuentro de emprendedores de todo el mundo en el sector tecnológico que ha elegido Apple porque sus aplicaciones de alguna forma ayudan a las personas y son tres meses en que estas con gente supertop de Apple. Me acuerdo que nos hizo una auditoría de diseño la persona que diseñaba el sistema operativo de los Apple Watch. Y nos decía: "Esto mejor funciona así, esto así, este diseño nos encanta, ¿por qué no lo lleváis por aquí?", y yo temblando. Luego había unas sesiones muy chulas y nuevas para nosotros. Piensa que si ya desarrollo de aplicaciones en España es raro, en Vitoria, que somos una ciudad de 250.000 habitantes, es rarísimo.

Gracias a esto nos encontramos con gente como nosotros que hacía otras apps, y estábamos con ellos, hablábamos de los mismos problemas...

¿Y admiten a todo el mundo? ¿Tienes que pasar una serie de pruebas o requisitos para entrar?

Está pensado para que sean colectivos más desfavorecidos en cuanto al acceso a la tecnología. Mujeres, porque hay menos en este sector; latinos, por ejemplo, que también son minoría. A nosotros nos consideraban latinos porque no somos anglófonos.

App sobre bienestar y ejercicio

Centrándonos en Fit Woody, hay muchas apps para entrenar, de vida saludable, ¿qué es lo que hace diferente a la vuestra?

Con 'Fit Woody' lo que quisimos hacer era una forma de entender el fitness de forma distinta. Todas las apps que habíamos probado hasta ese momento eran como muy agresivas, muy "voy a ser el que va a reventar el gimnasio". Enfocábamos el deporte por ejemplo, en el caso de personas que no han hecho deporte en su vida, muy progresivo, muy poco a poco y de una forma más saludable, más sana, más cercana. Un poco como cuando eras pequeño e ibas al parque y hacías deporte, corrías, jugabas a fútbol, a baloncesto, no eras consciente de que estabas haciendo deporte. Cogemos todos los datos que recoge el Apple Watch, hacemos un análisis metabólico de cómo estás, que suena muy complejo, pero básicamente es que vemos cómo de estresada estás y cuánto te estás moviendo y en base a eso adaptamos tu objetivo diario de movimiento.

Tenemos en cuenta datos como si estás menstruando, porque tu capacidad energética baja y no puedes estar igual de a tope que otros días. Adaptamos el objetivo de movimiento a ello. Algo que estamos haciendo ahora también es coger más métricas para medir el estrés no solo durante el sueño, que es en el momento en que es más fácil medir porque no hay estímulos externos, estamos estudiándolo a lo largo del día para que puedas identificar en qué momentos del día tienes más estrés.

¿La imagen de esta app es un Tamagotchi ¿por qué habéis elegido este protagonista tan 'vintage'?

Yo tenía un recuerdo muy bonito de él, de que te lo tenías que alimentar, darle sus cosas y si te olvidabas de él… lloraba. Queríamos representar los datos, que son complejísimos, de una forma secilla. Porque a ti alguien te dice "si tu variabilidad de la frecuencia cardiaca baja es que estas peor" y tú piensas: "vale, bien, ok… ¿qué es eso?". Lo hemos querido hacer de una forma más cercana, que sientas como que estás alimentando a Woody, que es fuente de buenos hábitos y que crece contigo. Lo queríamos hacer de una forma que fuese más amable y pensamos que un Tamagotchi no da pereza y es divertido y amable.

¿Cuál es el futuro de Fit Woody? Es una aplicación gratuita ¿va seguir creciendo o pasáis a otro proyecto?

Fit Woody tiene una parte gratuita y otra de pago. La parte gratuita te permite ver todos tus datos pero no hace ese análisis más profundo. Vamos lanzando actualizaciones con frecuencia para mejorar la app. Más métricas de ciclismo, más métricas de correr para que entiendas realmente todo. Vamos a introducir las métricas del estrés en el día a día, que nos parece interesantísimo. Y para septiembre tenemos algo gordo que va a ser la actualización del aniversario de la app para que puedas planificar todo tu ejercicio mensualmente, te puedas poner un plan y que ese plan se adapte a ti.

Me decías que estáis desarrollando una aplicación sobre salud femenina…

Acabamos de empezar, no hay nada público todavía. Será salud femenina enfocada desde lo más global, no centrado solamente en el periodo, sino que al final las mujeres tenemos todo un ciclo en que pasan muchas cosas: la ovulación, la fase lútea, toda la fase preovulatoria. Además, empezamos a menstruar con 10, 11, 12 años y seguimos menstruando toda nuestra vida hasta la menopausia. Entonces queremos entender esos ciclos, coger todos esos datos y saber cómo nos afecta cada día. Nos vamos a enfocar también en una parte muy concreta que está ahora mismo muy poco trabajada, que es la búsqueda de embarazo antes de tener que ir a una clínica de fertilidad. Nos parece que podemos ayudar a muchas parejas que están todavía en esa fase previa, ayudarles a llevar hábitos más saludables, regular el estrés que realmente no afecta solo a la mujer, sino que afecta también al hombre...

Estamos trabajando también todas las métricas metabólicas que varían a lo largo del mes. Estamos en esa fase de coctelera, de hacer cosas chulas, y saldremos en septiembre sin miedo.

La mujer en la tecnología

Patricia, estás en AMPEA, Asociación que ayuda a otras mujeres a emprender y a gestionar empresas ¿De qué forma facilitáis esta ayuda?

Entré en noviembre del año pasado en la junta directiva. Hay gente supertop en el equipo directivo, la directora del parque tecnológico de Álava, directivas de empresas de Álava gigantescas... Yo dije cuando me llamaron: "¿qué pinto yo aquí?". Ayudamos a mujeres a conectar con otras mujeres, a hacer redes de contacto. Se programan muchas charlas, talleres para ayudarles en ciertas partes de concretas de su proceso y en ciertos sectores en los cuales están más infrarrepresentadas: industria, deporte…

Hacemos encuentros, congresos, cosas para que al final se creen esas redes porque yo cuando empecé en 2020-2021, pensaba "No conozco a nadie", pero cuando estas en una asociación es más fácil.

Parece que la tecnología tiene que ser para cosas que mentalmente son muy masculinas, de industria, de coches… y normalmente, a las niñas por desgracia se nos desplaza de esos ámbitos

Vienes de un sector, el interiorismo y el diseño de interiores, mucho más femenino y aterrizas en un sector tecnológico, de desarrollo de apps en el que hay más hombres que mujeres. ¿Cómo crees que se puede equilibrar la balanza?

Ojalá lo supiera. La tecnología se sigue viendo como algo muy oscuro, complejo y no es así. En realidad forma parte de nuestro día a día, la llamada que estamos haciendo ahora sin tecnología sería imposible (se refiere a la entrevista, que se realiza por Teams). Parece como que la tecnología tiene que ser para cosas que mentalmente son muy masculinas, de industria, de coches… Normalmente, a las niñas por desgracia se nos desplaza de esos ámbitos. Luego otra cosa son los referentes. Hay muy pocos, es cierto que cada vez más y ahora tenemos hasta astronautas mujeres en España. Pero sí que es verdad que igual en la época en que yo era más pequeña se visibilizaba menos. La visibilización es superimportante. Como esta entrevista. Yo lo veo en mi sobrina que acaba de cumplir 14 años y me dijo: "Jo, haces unas cosas chulísimas". Claro. Hay que animar a las niñas a soñar, a que puedan hacer cosas positivas con la tecnología.