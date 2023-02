Por desgracia, hay barrios y barrios. El de Ainoa Buitrago no se encuentra en el top de los más 'guapos'. Es Villaverde, en Madrid, y allí se ha criado desde aquel 6 de mayo de 1998 que le dio por nacer. "Venir de un lugar en el que desde pequeña ya te dicen que no, que las oportunidades son para otras personas y tener un entorno conflictivo en el que ves que la familia de tu amiga tiene que ir a Cáritas a pedir comida, otras familias con problemas de drogas, otras sin trabajo y buscándose la vida como pueden y ver cómo eso afecta a tus amistades quizá no es el mejor entorno para crecer, pero lo que sí me ha enseñado es que se puede salir de este círculo".

De su grupo de amigas fue de las pocas que se sacó la ESO y se decantó por el bachillerato de artes escénicas. Pero no pudo con ello "por temas personales". Se quedó en el limbo lo de estudiar Historia y Antropología, aunque aún piensa que algún día se pondrá a ello. Mientras esto ocurría, escuchaba en casa a sus padres cantar flamenco, no de forma profesional, sino porque sí, por eso de aportar algo de calidez al hogar. Su padre tocaba la guitarra y Ainoa, cuando tenía doce años, le insistió en que le enseñara algunos acordes "y a partir de ahí me encerré seis horas al día a aprender canciones con tutoriales de Youtube, y unos años más tarde pensé: ¿si puedo cantar las canciones de otros, por qué no hacer yo las mías?".

De Demi Lovato (como toda adolescente que se preciara) y Hannah Montana pasó a cantautores como Carmen Boza, Andrés Suárez, Adriana Moragues, Patricia Lázaro y ahora mismo "escucho literalmente de todo, sobre todo música en inglés. Me encanta el folk, el indie, la nueva ola de pop que viene estadounidense en la que están artistas que me encantan tanto en su faceta compositiva como en la musical como Julia Michaels, Gracie Abrams, Tate McRae, etc. Podría darte mil nombres y mil géneros. En cuanto a las artistas que me inspiran, podría decir que Julia Michaels es tanto una inspiración como una aspiración. Ella compone para otros artistas (cosa que yo también hago y me encanta) y tiene su propio proyecto que es increíble. También podría decirte que Niña Pastori ha sido y sigue siendo una inspiración increíble para mí y estas dos serían mi colaboración soñada".

Del bar del pueblo al disco

Rápido. Sus primeros 'bolos' los realizó en la taberna El Rincón, en Orbaneja del Castillo, en donde pasaba los veranos, el dueño, Miguel, le dejó que tocara, aunque Ainoa ya llevaba tiempo subiendo vídeos a Youtube dándole a la guitarra. Luego empezó a moverse por salas de Madrid, la discográfica Warner le puso el ojo y apareció La Ruta de las Flores. "Me tatúo las canciones que me gustan y me han marcado… Y ahora veo que cuando termino los conciertos la gente viene con un papel y un boli para que les escriba el título de una canción mía para que se la tatúen. Es simplemente maravilloso. Para mí hacer canciones es como la típica caja que tienes con los recuerdos de una relación pasada en los que guardas los tickets del cine, los museos, fotos… Solo que esta es una caja que suena, y cuando escribo algo es una forma de quedarme con un recuerdo, con un momento, con un olor. Lo bonito llega cuando esa caja sale y se convierte en la caja de otras personas cuando se la dedican entre ellas. Me parece una locura increíble".

Tiempo de reivindicaciones

Desde que se 'profesionalizó' en esto de la música, tuvo claro que todo lo que hiciera iba a ser con perspectiva de género: "Siempre quise una banda solo de chicas y ahora la tengo. Tengo la suerte de tener una mánager increíble (María Torrejón) que aparte de ser la mejor mánager y 'booker' de este país, está muy concienciada en cuanto a feminismo y remamos las dos para el mismo sitio. Por ejemplo, en cuanto a equipo o gente que necesitemos, si se puede, contamos la mayoría de las veces con mujeres, como con el 'merchandising', que lo hacemos con PRM, una asociación que trabaja con las mujeres del único centro penitenciario psiquiátrico femenino que hay en España, en Foncalent".

Lo suyo está muy claro aunque, por desgracia, no sea tan fácil: "Reivindico paridad, espacio y sobre todo sentirnos seguras. Que tengamos la credibilidad y la posición que nos merecemos, que no solo importen las mujeres el 8M porque seguimos siendo mujeres el resto del año. Es bastante triste ver que la única mujer que sale y entra de ese top 10 es Rosalía (ahora también Shakira). Creo que está genial crear 'playlists' de mujeres para apoyarnos, pero si una artista se posiciona en base a las reproducciones que tiene y las reproducciones vienen de las listas más grandes en las que nos cuesta muchísimo entrar, hay algo que falla".

Ha creado un podcast llamado Mujeres en la Industria, donde realiza entrevistas a mujeres relacionadas con el arte, el márquetin y la comunicación para "contar nuestras historias sin sentirnos juzgadas y también es una forma de decirle a las chicas más jóvenes que sí, que se puede y que a lo mejor tienes que currártelo el doble, pero la referencia está ahí".

Ainoa ha tenido que currárselo mucho y romper eso que bautizan como 'techo de cristal': "Ya el simple hecho de ser una mujer lesbiana que escribe canciones a mujeres y haber sonado en las radios más importantes de este país para mí es un logro. Creo que estamos avanzando en la dirección correcta, pero nos queda (y por supuesto a mí también) mucho que aprender por delante".

De perros y gatos

Es autodidacta, canta, produce, toca la guitarra (y cualquier instrumento que se le ponga por delante). Reivindicativa las 24 horas al día, lee con fruición sobre feminismo, ambiciosa lo justo ("el hecho de poder pagarme el alquiler con la música ya es un logro y un sueño hecho realidad"), es muy casera y vive con su pareja y dos gatitas, ve series y queda con sus amigas "e intento hacer cosas que no me hagan pensar en música todo el rato. Procuro no hablar mucho de mi carrera porque llega un punto en el que me canso a mí misma, aunque la gente que me quiere me pregunta porque les parece superguay y lo hace porque se preocupan por mí, así que es algo en lo que intento trabajar porque al final si no hablas de tu día a día te acabas cerrando y al ser una persona tan sensible acabo teniendo bajones".

Su presente (y futuro inmediato) es su primer disco, La Ruta de las Flores, un recopilatorio de todas las canciones que ha ido componiendo a lo largo de su vida, en las que despliega experiencias propias, cosas que le han ocurrido, en un tono folk pop íntimo cuyo título nació por su tía Rosi, "es mi madrina y ha sido como mi segunda madre. Le cuento todo y desde siempre hemos tenido un vínculo muy especial. A raíz de una conversación que tuvimos hablando de mi abuela (que falleció hace unos años) surgió el nombre del disco porque me contó que sentía que mi abuela le había dejado el testigo de ir al cementerio a poner flores a la familia que ya no estaba y literalmente me dijo: 'Así que nada, un domingo al mes me voy a hacer la ruta de las flores'. En ese momento algo en mi cabeza hizo click y me vino todo el concepto del disco".

Una anécdota: en el tema La apuesta pone voz su madre. Y un éxito: Dispárame, que atesora miles de 'likes' y visualizaciones y en la que anda detrás el productor Teddy Geiger (que también ha hecho lo propio con Shawn Mendes, Maroon 5 o Christina Aguilera). "Siento de todo. Aún no me creo que una canción que compuse sin ninguna intención, más allá de desahogarme, haya llegado a tantísima gente. Solo puedo decir que estoy agradecida y feliz por todo lo que me ha traído", confiesa. Ahora, anda trabajando en su segundo trabajo y, mientras tanto, regala flores a las personas a las que quiere.

