¿Es justo criticar sin piedad el vestido de novia de una famosa? Estas 'celebs' lo han sufrido recientemente

En el instante en el que una celebridad pasa por el altar, es casi obligatorio comentar su vestido de novia como si fuéramos Anna Wintour. Sin embargo, lo habitual es que las celebs ya ni siquiera presten atención a los comentarios de sus posts, exceptuando los de sus allegados, pues al recibir diariamente miles de opiniones sobre lo que suben, por cuestiones de salud mental, muchos hacen oídos sordos. Sin embargo, hay veces en las que lamentablemente, no es factible hacerlo...

Es el caso de la ex Miss Universo Olivia Culpo, cuyo vestido de boda, firmado por Dolce & Gabbana fue, para sorpresa de nadie, comentado por miles de personas. El problema es que en esa publicación, estaba etiquetado Christian McCaffrey, su marido, que se sorprendió al ver semejante oleada de odio. Por si fuera poco Kennedy Bingham, estilista de moda y experta en moda nupcial, subió un vídeo asegurando que el vestido seleccionado por la influencer carecía de personalidad alguna.

Olivia Culpo, vestida de Dolce & Gabbana Instagram

"El vestido parece fruto de una operación de marketing que apoya un mensaje conservador", asegura la estilista, que comienza diciendo que aunque lleva cuatro años siendo una 'bridal creator', hasta ahora, jamás había sentido la necesidad de decir que NO le gustaba un vestido de novia. "Has tomado la ruta de la 'pick me' girl, y parece que estuvieras pensando más en tu narrativa que en tu boda", asegura. Auch. "Qué terrible es comentar cosas así. Espero que puedas encontrar alegría y paz en el mundo, como lo ha hecho mi hermosa esposa", respondió McCaffrey.

"Ya está. No necesitamos vídeos de 10 minutos en los que nos expliques lo mucho que odias el vestido de novia de Olivia Culpo. Lo sé, es una figura pública, y la gente va a opinar sobre su look, pero algunos de los comentarios que he visto son una locura. Sé que la gente no va a amar mi opinión, pero cuando vi el vídeo, pensé que era realmente duro. Si alguien opinara así sobre mi vestido de novia, pensaría que esa persona es malévola, que es precisamente lo que Culpo dijo de la responsable del clip", dice en TikTok la creadora de contenido RiRi’s Tea.

No entiendo la obsesión de hacer del día más feliz de alguien un día miserable

"¿Y qué le pasa a todas esas personas que se han mostrado en contra de que llevara un vestido tan tapado? Y, ¿qué decir de quienes aseguran que su marido es quien le ha obligado a vestir así? No entiendo la obsesión de hacer del día más feliz de alguien un día miserable. Podría haberlo dejado en un sencillo "no me ha gustado su vestido". No hacía falta hacer un vídeo interminable criticando", añade Tea.

Críticas también al maquillaje

Las críticas no se han ceñido a cuestiones de moda, sino que su maquillaje también ha sido atacado. Culpo había asegurado que en su gran día quería renunciar por completo tanto a la máscara de pestañas como al gel de cejas, para lograr así una estética minimalista. Sin embargo, al ver la imágenes, muchas han asegurado que al haberse hecho previamente un lifting de pestañas y al haberse laminado las cejas, no necesitaba grandes ayudas del universo del maquillaje.

Las redes le han echado en cara promover una falsa naturalidad que aseguran, es muy dañina para las jóvenes. Es decir: una vez más, el privilegio de la belleza entró en la conversación entre campanas de boda.

Pero Olivia Culpo no ha sido la única que recientemente ha visto cómo su gran día ha terminado por ser despedazado. Eva Amurri, la hija de Susan Sarandon, fue también criticada por su vestido encorsetado, que firma Kim Kassas. La gente perdió la cabeza por el sugerente escote del diseño, por lo que subió un story a su perfil de Instagram con un plano detalle del mismo.

"Para quienes estén escandalizados por el hecho de que no escondiera mis pechos, podéis hacer un pantallazo de esta imagen para poder comentarla después", dijo Amurri. Lo curioso es que mientras que Olivia Culpo fue criticada por ser su vestido demasiado conservador para algunos, el de Eva Amurri fue atacado precisamente por ser excesivamente revelador, por lo que queda claro que no hay forma de acertar.

Es imposible ser mujer, especialmente cuando encima, se es famosa, sin ser sexualizada, demonizada, criticada o vapuleada. Siempre somos demasiado poco o demasiado, a secas. Nunca somos lo suficiente.

"No importa cómo luzcas, porque serás demasiado o demasiado poco. Serás demasiado atrevida, demasiado recatada, demasiado piadosa, demasiado guarra, demasiado gorda, demasiado delgada, demasiado bella, demasiado fea, demasiado femenina, demasiado masculina. Sea quien sea la mujer, sea cual sea el vestido, habrá críticas", comenta en 'Grazia' la periodista Chloe Laws.

Olivia Culpo en su boda Instagram

El verdadero problema es que mientras que las relaciones parasociales hacen que tengamos la impresión de que los personajes conocidos son en realidad nuestros amigos, a su vez las redes y el anonimato que en ocasiones la pantalla nos otorga hacen que nuestra empatía desaparezca, por lo que volcamos sobre las celebridades nuestro odio sin filtros y sin tacto, sin tener en cuenta las consecuencias que para esas personas pueden tener esos comentarios. "Espero que nadie te destroce de esta manera, porque es extremadamente doloroso", respondió Olivia Culpo a los comentarios de Kennedy Bingham.

Los continuados y en ocasiones, despiadados ataques a las celebridades hacen que la presión por ser "la novia perfecta" se instale sobre ellas, y teniendo en cuenta que la 'bridal anxiety' es una realidad, hemos de ser cuidadosos a la hora de poner sobre ellas nuevos yugos. Amurri explicó a la revista 'People' que con su vestido, quería sentirse "sexy y elegante", y que su gran objetivo era hacer lo que le viniera en gana, sin sentir presión alguna del exterior.

Lamentablemente, como hemos podido observar, el exterior ha decidido volcar sus opiniones sobre ella, por lo que sus deseos no se han visto cumplidos al completo... Quizás los novios sean felices y coman perdices, pero al parecer, siempre tendrán que aguantar el ruido exterior.