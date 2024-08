¿Viven las atletas olímpicas del deporte?

Cuando la capitana del equipo de polo americano, Maggie Steffens, se animó el pasado mes de mayo a iniciar una financiación colectiva en su perfil de Instagram para costear el viaje a París de cara a los Juegos Olímpicos, muchas personas descubrieron que contrariamente a lo que podría parecer, muchos atletas profesionales no viven únicamente del deporte.

"Muchas de mis compañeras de equipo no son sólo campeonas, sino también profesoras, dueñas de negocios, entrenadoras, asistentes médicas y otras tantas profesiones. Es posible que algunos no lo sepan, pero la mayoría de los atletas olímpicos necesitan un segundo (o tercer) trabajo para poder perseguir su sueño (¡incluida yo misma!) y la mayoría de los equipos dependen de patrocinadores para viajes, alojamiento, apoyo nutricional, alquiler/alojamiento y simplemente, para permitirse el lujo de vivir en esta etapa", escribe Steffens.

El 58 % de deportistas no se siente financieramente estable

Una encuesta realizada en 2020 a casi 500 deportistas de todo el mundo desveló que el 58 % no se sentía financieramente estable. Para este porcentaje, las presiones del deporte no se limitan a entrenar y competir, pues muchos han de adaptar sus rigurosos programas de entrenamiento a trabajos de tiempo completo y parcial. Esto suele traducirse en entrenamientos nocturnos, competiciones los fines de semana, jugar en ligas internacionales fuera de temporada e incluso renunciar al tiempo de recuperación tan necesario tanto para la salud mental como física. Aunque como podemos observar el estrés financiero de los atletas es una realidad, este afecta especialmente a las mujeres.

Lindsey Horan, capitana del equipo nacional femenino de Estados Unidos, no ha dudado en asegurar que hay "una diferencia abismal" en el universo salarial. "De hecho, si echas un vistazo a los contratos que firman los futbolistas y las futbolistas de Europa, las diferencias son asombrosas. Hablamos de millones de diferencias cada semana".

Los deportes femeninos reciben sólo el 1% del patrocinio deportivo

Según un informe de 2024 de Al Jazeera, "más de una cuarta parte de todos los atletas olímpicos estadounidenses informan que ganan menos de 15.000 dólares anuales en ingresos totales". Han de pagar sus entrenamientos, los viajes para las competiciones, la atención médica y todos esos extras que elevan a un deportista hacia la élite. La brecha de género hace que las atletas se vean especialmente afectadas por estos extras, y los deportes femeninos reciben sólo el 1% del patrocinio deportivo.

Por eso la labor de Ellas Son de Aquí, plataforma creada en 2016 por Manzanas Livinda con Mercé Gomá y Monserrat Corderroure, es fundamental, pues han dado visibilidad a 342 proyecto de mujeres deportistas mediante siete ediciones de patrocinios. A lo largo de siete ediciones de patrocinios a diversas deportistas han dado visibilidad a 342 proyectos de millares de mujeres deportistas.

El apoyo económico fue fundamental para poder acudir a las competiciones

"El apoyo económico fue fundamental para poder acudir a las competiciones. Fue el primer pasito, pero sobre todo creo que también me ha dado confianza, me ha hecho ver que hay gente detrás que confía en mí y que confía en que daré buenos resultados", explicaba a '20 Minutos' Pilar Lamadrid, la windsurfista andaluza que ha representado a España en la clase iQFOiL en los Juegos Olímpicos de París.

Pilar Lamadrid Instagram

La boxeadora americana Morelle McCane se ha costeado sus sueños olímpicos con todo tipo de trabajos, entre los que no ha faltado ejercer de payaso en cumpleaños infantiles.

Anne Cebula es modelo y forma parte del equipo de esgrima de Estados Unidos, mientras que la canoista australiana Aly Bull es bombero. La capitana de natación artística Eva Morris es la coordinadora de redes sociales del equipo e instructora de Pilates. La atleta de atletismo Gabby Thomas compagina sus entrenamientos con su trabajo de voluntariado en una clínica de atención médica de Austin, para personas sin seguro. Lo hace por las noches.

Imagen de Anne Cebula Instagram

Hemos de recordar que el Comité Olímpico Internacional, al considerar que la victoria es un premio 'per se', no otorga dinero a los vencedores, por lo que son las federaciones olímpicas de cada país las que se encargan de ofrecer la retribución económica que consideren, ya que no existe una cifra estipulada. En nuestro país, el Comité Olímpico Español otorga, en deportes individuales, a quienes se hacen con la medalla de oro 94.000 euros, 48.000 euros a quienes logren la medalla de playa y 30.000 euros para los que consigan el bronce. En deportes por pareja, los deportistas que ganen el oro se llevarán 75.000 euros cada uno, 37.000 euros los vencedores de la plata y 25.000 euros los que consigan el bronce. Quienes ganen el oro en deportes de equipo conseguirán, por persona, 50.000 euros, logrando 29.000 euros los vencedores de la plata y 18.000 euros quienes se hagan con el bronce.

La brecha de genero del deporte

Los datos indican que los hombres también sufren problemas económicos en su lucha por lograr sus sueños olímpicos, pero no cabe duda de que la brecha de género vuelve a ir en contra de las atletas que por si fuera poco, a causa de la presión social que reciben en sus años de adolescencia y juventud -algo que no parece ocurrir de forma análoga entre los hombres que realizan deporte a esa edad-, son más propensas a abandonar su carrera deportiva. Así lo indica el informe 'Desigualdades de las deportistas de alta competición en España y medidas para la igualdad efectiva' presentado por el Instituto de las Mujeres.

En el deporte femenino se mantienen condiciones laborales discriminatorias

Entre sus resultados destacan no sólo el abandono temprano de la carrera deportiva, que evidencia "la masculinización, el androcentrismo y la cultura patriarcal de las estructuras deportivas de un sistema que, en el caso español, tampoco está adaptado a la naturaleza biológica de las mujeres, lo que constituye un lastre para su carrera deportiva". Señalan también la precarización y desregularización del mercado profesional del deporte femenino, donde se mantienen condiciones laborales discriminatorias.

"La investigación también constata que desde el origen y la base del deporte hay jerarquía, segregación y exclusión de todo lo que sea femenino o no entre dentro de los valores normativos masculinos y heterosexuales, como la diversidad de género y sexual. Además, la devaluación cultural del deporte femenino frente al masculino se agudiza cuando la deportista experimenta también discapacidad", destacan. Por último, indican "una escasa presencia del deporte femenino en los medios de comunicación o su tratamiento por parte de los periodistas y los medios de comunicación", por lo que por nuestra parte, vamos a luchar para cambiar ese aspecto.

