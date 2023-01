No he venido a hablar de Shakira

Robert Landau/Rock ‘N’ Roll Billboards of the Sunset Strip/Angel City Press

No voy a hablar de la canción de Shakira, ya está todo dicho. Aunque si pensáis: "menuda pesada, con lo antiguo que es este tema ya", recordemos que esta columna sale los jueves y que la canción salió el miércoles pasado, día en el que la escribo. Ese día tenía un tema mucho más importante del que hablar. De hecho debería hablar cada semana de él.

Bueno, el caso es que hoy es el primer día que puedo opinar libremente y por escrito de la canción. Pero no lo voy a hacer...

¿Os han dejado alguna vez? A mí sí, y es muy doloroso, sobre todo si hay una traición detrás (que te dejen no es una traición, aunque al abandonado se lo pueda parecer). Las formas de reaccionar son variopintas y pasado el tiempo todas nos parecerán ridículas. Todas. ¿Superarlo? Es más o menos sencillo, pero claro eso tú no lo sabes por mucho que te lo digan todos a tu alrededor. Si estás dentro no puedes pensar con la cabeza fría, eso es así siempre. Todo lleva su tiempo.

¿A dónde quiero llegar? A que ser una persona abandonada es un atenuante que debería aplicarse a todo lo que hagas en el periodo posterior al abandono (pongamos en los seis siguientes meses).

Los mal pensados dirán que estoy hablando de Shakira, pero no. Mi experiencia en abandonos no implicaba daños colaterales: hijos, suegra vecina, hipoteca (¿hipoteca?, ¿tendrían?), millones de personas al tanto… En este caso concreto (el de Shakira, con todos esos daños colaterales), la circunstancia atenuante debe durar más tiempo e implicar una condescendencia mucho mayor (pongamos toda la vida).

¿Me parece bien lo de la canción?, no, ¿entonces me parece mal?, tampoco. Ahora bien, si cuando fui abandonada hubiera tenido siquiera una centésima parte del dinero que tiene Shakira me hubieran faltado vallas publicitarias para contarlo. Después de llorar, eso sí, y facturar. No nos olvidemos que podemos hacer varias cosas a la vez.

