Nena Daconte posa en bikini harta de los cuerpos estereotipados: "Pero si estoy estupenda"

Las redes sociales, las campañas de publicidad, los medios de comunicación o el propio sector de la moda, que tantos años ha sido protagonizado por cuerpos de medidas '90-60-90', ha impuesto cánones de belleza imposibles que han influido directamente a niñas, adolescentes y mujeres adultas a la hora de buscar una perfección imposible.

A pesar de que, con el paso del tiempo, la diversidad corporal cada vez está mas presente a nivel social, todavía los retoques estéticos o los filtros de Instagram afectan en la percepción de la imagen de una misma e, indirectamente, afecta a la autoestima e incluso al estado de ánimo. Sin embargo, en la actualidad también existen referentes de mujeres reales que predican con el ejemplo y que aprovechan su "influencia" para dar un mensaje realista sobre el asunto. Una de las artistas más conocidas en el panorama musical español, Nena Daconte, es una de ellas.

La madrileña, que en numerosas ocasiones ha hablado de otros temas 'tabú' como puede ser la salud mental, también acaba de pronunciarse sobre los estereotipos corporales y la importancia que tiene el aceptarse a una misma, tal y como somos.

El inicio del verano es sinónimo de posados en bikini en los que 'celebrities' e 'influencers' muestran sus figuras en redes sociales. A este momento se ha querido sumar Nena Daconte, quien ha reivindicado el cuerpo natural a través de diferentes fotografías en las que aparece posando en bikini y se muestra 'harta' de los cuerpos esterotipados.

"Dolores Cortés me ha vuelto a regalar este años unos bikinis estupendos que sientan fenomenal y tienen en todas las tallas y, claro, tocaba "posado" veraniego en agradecimiento", comienza la artista. "Manos a la obra… "Que esta foto no, que se me ve la tripa. Que esta tampoco, que se me nota la edad, y esta menos, que se ve que con los años me he ido echando kilos encima…" ¡Vaya mierda el mundo este de la imagen estereotipada! ¡Si estoy estupenda!", añade Nena Daconte en su publicación.

En la primera de las imágenes, la cantante posa de perfil, luciendo un bikini rojo de estampado tropical y muy sonriente. Pero Nena Daconte ha querido acompañar esta fotografía con otras tantas en la que aparece posando de frente con el mismo conjunto de baño, así como con otro bikini en color negro en el baño de su casa.

"Mira, esa tripa se llama Eddy y Manolete y ese cuerpo es el envoltorio que me ha tocado en esta vida y con el que he disfrutado tanto todos los días de mi vida", confiesa la artista, haciendo referencia a sus dos hijos. "Ese cuerpo es como mi último disco 'Casi perfecto', porque ¿quién quiere ser perfecta? ¡¡¡Feliz verano!!!!!", finaliza.

Ese cuerpo es como mi último disco 'Casi perfecto', porque ¿quién quiere ser perfecta?

Con estas imágenes, en las que Nena Daconte se ha atrevido a mostrarse al natural, la cantante se convierte en un 'altavoz' a la hora de hablar de los estereotipos y romper con ellos. Sus palabras y fotografías, por supuesto, han sido aplaudidas por sus seguidores de Instagram, pues en la publicación se puede leer diferentes comentarios como: "¡Muchísimas por este mensaje tan importante!!!! ¡Gracias, gracias, GRACIAS!!!!", añade una fan. "Eres una mujer de verdad, como lo somos todas las qué estamos aquí, al otro lado", comenta otra. O "¡Viva lo natural y la naturalidad! Si al final cada uno tiene el cuerpo que le toca, es la naturaleza, no ningún mérito. ¡Estás estupenda!", puntualiza otra de sus 'followers'.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.