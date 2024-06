Las mujeres empoderadas ya tienen un lugar de reunión: Juno House

Desde hace siglos, los hombres se reunían en salas de café y, posteriormente, clubs, para discutir sobre política, literatura o filosofía, temas con un gran interés social de los que siempre estuvieron excluidas las mujeres. Conforme pasaban los años, estos espacios se hacían más exclusivos, ofreciendo una vía de escape de la vida pública y familiar, donde podían descansar en elegantes salones de lectura, bibliotecas y comedores de lo más selecto.

Por supuesto, la exclusividad era uno de sus grandes atractivos, permitiendo a los grandes magnates del siglo XIX y XX hablar de negocios y forjar alianzas en un ambiente privado. Esto convertía a los clubs en todo un epicentro de influencia y prestigio, por lo que cualquier lord o miembro de la burguesía quería formar parte de uno.

Con los años, se fueron abriendo para incluir a más personas hasta llegar a lo que tenemos hoy y, aunque todavía algunos clubes masculinos se aferran a sus raíces más tradicionales, otros han evolucionado para convertirse en espacios más inclusivos donde la mujer también juega un papel importante, aunque hay uno en concreto que pone el foco en el trabajo y el talento femenino: Juno House.

Un oasis de empoderamiento

Hace dos años, nacía en pleno corazón de Barcelona un refugio en el que se fomenta la creatividad, el crecimiento personal y la conexión entre mujeres para alcanzar su máximo potencial, creando un espacio exclusivamente femenino. Natalie Batlle, Liana Grieg y Eva Mila-Manssanas son las tres fundadoras de un proyecto internacional que buscaba traer el concepto de club social de Nueva York a España, donde la 'networking' (el hacer contactos) es igual de importante que el bienestar y la salud física.

Natalie Batlle, Liana Grieg y Eva Vila-Massanas, fundadoras de Juno House junto a Carla Crespo, directora de operaciones Cortesía de Juno House

Bajo el lema Woman to Woman (de mujer a mujer), Juno se ha convertido en un lugar de encuentro para mujeres que no solo se respaldan mutuamente, sino que también se ha convertido en un oasis donde pueden intercambiar ideas en un espacio relajado, dejando claro que la concepción arcaica de la rivalidad entre mujeres no existe.

De esta forma, el club ha encontrado la fórmula y clave del éxito: ofrecer un espacio único donde el ocio y los negocios se juntan, dando como resultado un lugar seguro para que las mujeres puedan expresarse, compartir, intercambiar y crear, haciendo de la cultura del club, una filosofía de vida. Juno House busca que las socias se conectan entre sí y construyan relaciones fuera de sus círculos habituales e impulses sus negocios mientras colaboran las unas con las otras.

Por las plantas de 'la farinera' (el club se ubica en una remodelada), han pasado mujeres como Gemma Mengual, Ana Milán, Ona Carbonell, Judit Mascó o Agatha Ruíz de la Prada, entre otras.

Mente sana en un cuerpo sano

Estudio de Juno Jouse Cortesía de Juno House

A diferencia de otros clubes que se centran en crear contactos, en Juno House el deporte también juega un papel muy importante, con clases de 'fitness boutique' y tratamientos de cuidado personal. En su estudio, podremos encontrar clases de barré, pilates, yoga e incluso de baile, sin olvidar la meditación o el cuidado pre y postnatal.

Una parada obligatoria siempre es su 'Beauty Bar', ubicado en una planta dedicada única y exclusivamente a la belleza, desde baños reparadores y tocadores, tratamientos de bienestar, masajes e, incluso, acupuntura, en un espacio donde podremos encontrarnos desde 'workshops' de cuidado facial hasta debates sobre las inseguridades.

Finalmente, al ser un club única y exclusivamente femenino, no podía faltar un espacio pensado para los niños, una sala de juegos sin interrupciones con manualidades y actividades para que los más pequeños disfruten mientras sus madres están ocupadas.

El futuro del club

'Beauty bar' de Juno House Cortesía de Juno House

El éxito en Barcelona ha sido tan grande que el club ha decidido abrir una segunda ubicación, esta vez en Madrid, para llegar a todas las mujeres empoderadas que buscan crear un vínculo con otras que sean como ellas.

Juno terminó su primer año con 500 socias de todos los sectores y, a diferencia de los demás clubs, no se necesita una invitación para entrar. . En un primer momento, la cuota de membresía costaba unos 100 euros mensuales, aunque más tarde se aumentó hasta los 150 €, lo que se traduce en unos 1.800 euros anuales y a esta cuota habría que sumarle una matrícula de 475 €. Viendo que era un precio que no todo el mundo se podía permitir, las fundadoras decidieron crear una cuota más baja que permitirá acceder a las actividades de networking (aunque no se podrá hacer uso de los espacios de 'coworking' ni de clases organizadas) con un precio de 65 euros mensuales más la cuota de entrada.

