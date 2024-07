Montse Ventosa, la mujer que renunció a todo para reducir el ritmo de vida de los demás: "Si en una empresa todos piensan igual, nadie está pensando"

Tras haber ocupado cargos de gran responsabilidad en empresas y firmas de renombre (como Inditex o Dior) y pese a haber ganado mucho dinero en la prestigiosa universidad Tec de Monterrey, donde fue presidenta de Talento, Cultura y Bienestar, Montse Ventosa decidió dejarlo todo e invertir sus ahorros para montar junto a su marido, Daniel Lyons, Happyshifting.

Se trata de una empresa social dedicada a crear un impacto positivo a través del pensamiento de que el verdadero éxito se mide por el bienestar que se promueven y el cambio social que impulsa.

Hablamos con la psicoemprendedora social para saber qué le motivó a dar semejante giro a su vida y si realmente es posible abandonar la ansiedad cuando las mujeres tenemos que gestionar no sólo el estrés laboral, sino también el que trae consigo saber que en tantos hogares, el reparto de las tareas domésticas es ciertamente desigual.

Para ser feliz no hay que dejar de trabajar, sino tomar la decisión voluntaria de ser feliz

Cuando en 2009 un periodista habló con ella para saber más acerca del 'downshifting', es decir, sobre la decisión voluntaria de reducir el ritmo de vida y las responsabilidades laborales para centrarse en un estilo de vida más equilibrado y satisfactorio, respondió que para ser feliz no hay que dejar de trabajar, sino tomar la decisión voluntaria de ser feliz.

"Desde entonces, ha sido nuestra obsesión, pero no nos atrevíamos, era como nuestro Plan B… En 2022, cuando regresamos a Europa después de la pandemia (la pasamos en México), nos dimos cuenta que el trabajo estaba generando más infelicidad que nunca. Un 55% de la gente languidece, un 5% sufre en el trabajo y la salud mental es la primera causa de absentismo en el mundo", asegura.

"A pesar de que las empresas intentan hacer más que nunca por ser mejores compañías en las que trabajar, nada cuadraba, así que dijimos: si no somos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? Si no es ahora, ¿cuándo? Y aquí estamos”, añade.

¿Cómo fomentáis un entorno laboral inclusivo?

Creando espacios en los que las personas puedan ser ellas mismas, sin etiquetas, sin máscaras y sin tapujos. También se conoce como seguridad psicológica, y es un espacio donde todos tienen voz. Se abrazan las diferencias en lugar de imponer la homogeneidad, porque donde todos piensan igual... nadie está pensando.

Trabajamos con confianza, en lugar de con miedo. Va más de actitud que de programas. Nosotros somos diversos por naturaleza, así que nos sale solo, aunque no es fácil. Mucha gente está tan acostumbrada a que le digan lo que hacer, que tiene su auténtico yo algo oxidado…

¿Cómo repercute invertir en el bienestar y desarrollo de los empleados, en mejorar la productividad?

Podría escribir páginas llenas de datos y teorías, pero diré que no hay prosperidad ni productividad sin salud, ni salud sin salud mental. Las personas estresadas, viven y trabajan al límite, por lo que se ahogan en un vaso de agua. Así no hay quien aprenda, ni quien pueda ser su mejor versión. Alguien estresado no puede tomar buenas decisiones, porque sus niveles de energía están por los suelos. Toda su energía se reserva para "sobrevivir", así que experimenta parálisis, esqueísmo y desesperanza.

Las empresas que invierten en crear entornos de bienestar llegan a triplicar sus resultados

¿Quién puede ser así productivo? Es un malestar arrollador. Por eso el bienestar es ser tu mejor versión, y no sólo la ausencia de malestar. Tampoco es lo que la mayoría vende hoy como 'mindfulness', hacer yoga, tomar fruta, ir al gimnasio un día... El bienestar es un estado de completa salud física, intelectual, emocional y social desde donde sí se puede ser productivo y obtener resultados. Las empresas que invierten en crear entornos de bienestar llegan a triplicar sus resultados.

Lo cierto es que siendo mujer, no siempre es fácil disfrutar de un entorno laboral igualitario e inclusivo... ¿Cómo se puede fomentar?

Creando un espacio de trabajo basado en la confianza, donde a todos los niveles, las personas sientan que su trabajo cuenta, que puedan expresar su opinión, y que tengan el apoyo necesario para hacer su trabajo. Tampoco es tanto pedir: confianza y respeto. El problema es que esto no sale solo, tenemos que hacer un esfuerzo para vender la inercia de un pasado menos inclusivo.

Los buenos líderes son inclusivos por naturaleza

Venimos de un modelo de división del trabajo, de un estilo de gestión basado en el miedo y la desconfianza que ya no funciona. Necesitamos más líderes y menos jefes. Los buenos líderes son inclusivos por naturaleza, puesto que saben que si no, no hay resultados ni rentabilidad sostenibles.

Al leer psicoemprendedora social, confieso que he pensado... ¿En qué consiste?

Esa etiqueta me la puso Victor Amela, y me gustó. Creo que refleja que soy psicóloga por la vocación de entender al ser humano en el trabajo, emprendedora por necesidad, y social por ser una activista social.

Para nosotros, lo primero no es hacer dinero, por eso no levantamos capital para servir a unos accionistas, sino que sólo queremos servir a la misión de resolver el problema de la pandemia del malestar interior, que está costando tantas vidas y tanto sufrimiento a este mundo.

¿Qué aprendiste de Inditex y de Dior?

¡Guau! Está es una muy buena pregunta. De Inditex aprendí que si es posible, hay que marcar objetivos ambiciosos desde la humildad y la pequeñez. Cuando empezamos no éramos quienes son hoy, y todos queríamos a la empresa casi tanto como a la familia. De Dior aprendí que la marca son las historias que cuentan, porque cada bolso tenía su historia... Tan solo con eso, podías vender un modelo por teléfono sin ni siquiera verlo! Trabajé allí antes de los smartphones y de las redes sociales.