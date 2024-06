Mónica Cruz: ''Me daba igual que en mi profesión se olvidaran de mí por ser madre, me hubiera puesto a trabajar de lo que fuera''

Existen tantas maternidades como mujeres, explica Mónica Cruz a quien entrevistamos para conocer la suya como madre soltera: ''Me daba igual que en mi profesión se olvidarán de mí por ser madre, me hubiera puesto a trabajar en lo que fuera. Es importante respetar la maternidad: cada una tiene que saber cómo vivirla sin que la sociedad o las opiniones nos digan cuándo tenemos que incorporarnos al trabajo o en qué momento podemos dejar de dar el pecho'', explica la bailarina y actriz, embajadora de Clarel 2024 para visibilizar la pobreza menstrual y concienciar de la necesidad de usar protección solar.

¿Qué tabús crees que tenemos las mujeres en esta sociedad?Precisamente, todo lo que tiene que ver con el universo femenino. Por ejemplo, no poder hablar con toda total libertad de nuestros ciclos menstruales, la menopausia o nuestros cambios hormonales: aún parece algo que se tenga que esconder. Hasta ahora, yo desconocía que en nuestro país existiera pobreza menstrual, un asunto realmente importante que hay que visibilizar y solucionar. Me siento orgullosa de ser embajadora de Clarel para reducir esta discriminación, eliminando el IVA de los productos de higiene menstrual el día 28 de cada mes, porque hay muchas mujeres que no tienen acceso a ellos. Además, colabora con la ONG Cromo somos X, que el año pasado donó casi 17.000 euros para avanzar y seguir trabajando en este problema social.

¿Qué retos has tenido que superar como mujer?Las mayores críticas que he recibido han sido de mujeres madres juzgando mi propia maternidad. Durante el embarazo engordé 24 kg, y me daba igual, porque yo estaba fascinada viendo todo ese proceso, cómo cambia tu cuerpo y luego cómo todo vuelve a su sitio. Quiero decir con esto que no somos máquinas, ni tenemos que estar siempre perfectas y hacer todo bien… Es importante respetar la maternidad: cada una tiene que saber cómo vivirla sin que la sociedad o las opiniones nos digan cuándo tenemos que incorporarnos al trabajo o en qué momento podemos dejar de dar el pecho.

¿Cómo viviste tu maternidad?Es lo más importante que he hecho en mi vida. Me daba igual que en mi profesión se olvidarán de mí por ser madre, me hubiera puesto a trabajar en lo que fuera... Y he vivido ciertas situaciones, como recibir una llamada de trabajo que podía perfectamente ser pospuesta para el día siguiente en la que otra mujer me propuso contestar que estaba de rodaje: no estoy de rodaje, estoy haciendo la cena a mi hija. ¿Qué pasa?, ¿Qué eso no es digno, no tiene valor…?

Le di el pecho a mi hija hasta los 3 años: ¿y si es la única vez en la vida que voy a poder regalarle salud, cómo no voy a hacerlo? Y lo hubiera alargado aún más, como el dormir con ella, nadie tiene que meterse ahí. No quiero perderme nada, la vida pasa muy rápido, la cuerda se va soltando y, si ha habido acompañamiento y dedicación, son niños más felices y seguros. Ser madre me ha enseñado la fuerza que te sale de dentro y que te hace poder con todo.

No quiero perderme nada, la vida pasa muy rápido, la cuerda se va soltando y, si ha habido acompañamiento y dedicación, son niños más felices y seguros

Mónica Cruz Domingo Jiménez Beltrán | Beltran

¿Qué es para ti el éxito?Estar en paz conmigo misma, sentirme satisfecha con lo que hago cada día, poder vivir cada momento con mi hija y trabajar en lo que me gusta, para que ella vea el esfuerzo y el trabajo de su madre como un ejemplo. Antes de la maternidad, tuve la suerte de disfrutar una vida muy plena: viajé, trabajé y bailé en los mejores escenarios del mundo, como si hubiera vivido tres vidas en una. Cuando decidí ser madre, me dediqué por completo a ello, no me apetecía salir, solo quería criar… Como madre, mi éxito diario es dejar todo organizado para que las prioridades de mi hija no se toquen, aunque yo tenga que estar trabajando más horas o levantarme antes. Hoy, por ejemplo, para estar aquí me he levantado a las seis de la mañana. Para mí es importante que mi hija desayune bien y no con un bollo para salir corriendo, diciéndole: ¡espabila, que hoy no tengo tiempo!.

¿Inculcas a tu hija el respeto y el amor por el medio ambiente?Tenemos seis perros adoptados: ella los cuida, los respeta, los quiere… Es primordial inculcar a los niños el respeto a los animales, al igual que hacía todo ser vivo y hacia ellos mismos. Lo veo en ella y la verdad que es algo que me emociona mucho… Los niños aprenden del ejemplo que ven en casa: no es tanto lo que se les dice, sino lo que perciben. Intento educarla para que sea una persona libre, que se respete siempre a sí misma: cuando uno sabe respetarse, tiene capacidad de poder respetar al otro.

¿Te hubiese gustado tener otro/a hijo/a?Sí, me hubiera gustado… Antes de ser madre, pensaba que cuanto menos tiempo se llevaran mis hijos, mejor; pero cuando lo fui, me di cuenta de que los hijos necesitan su tiempo y yo he querido darle a la mía todo el posible en las primeras etapas de su vida. Y, al final, los años pasan... y no lo siento como una gran pena…; además, cuando eres madre soltera no tienes tanta ayuda, no hay dos personas para repartir tareas.

¿Qué nuevos proyectos tienes entre manos?Estoy encantada ahora con esta etapa como embajadora de esta firma, estoy descubriendo un equipo maravilloso, todos sus proyectos sociales, medioambientales y la importancia de democratizar los protectores solares. Y ya puedo contar que estoy trabajando con mi hermana en la segunda colección de GEO para Geox. No me puedo quejar, porque trabajo desde los 17 años en lo que me gusta y me siento muy afortunada por eso.

¿Qué le dirías a la Mónica niña? ¿Algún consejo, ahora que ya sabes más de la vida?Le diría que me siento bastante orgullosa de cómo he manejado las cosas cuando tenía menos madurez y que seguiré luchando. Y que, al final, el esfuerzo y el sacrificio pueden traerte cosas mucho mejores de las que una pueda llegar a imaginar.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.