Según un informe elaborado por DBRS Morgningstar, en España tan solo el 14% de los puestos con funciones ejecutivas en el sector banca están desempeñados por mujeres. De entre los países que se comparan en el estudio, solo Dinamarca registra una cifra inferior (13%). Se trata de cifras que está aún muy lejos de la banca de países nórdicos. En Noruega el 50% de los puestos en los consejos de administración y los cargos directivos están ocupados por mujeres. En Países Bajos, el 40%, en Suecia el 35% y en Finlandia el 31%.

Y esto es dentro del sector financiero tradicional, si nos vamos al sector de finanzas e inversiones digitales, pese a ser una industria mucho más joven e incipiente, la brecha está ahí. Una de las pocas mujeres con mucho que decir en esta industria es Mireya Fernández, 'head of growth' (responsable de crecimiento) de Bitpanda España (plataforma financiera que permite invertir en criptomonedas, negociación de materias primas y valores ETF, entre otras opciones). Hablamos con ella del papel de las mujeres como inversoras y como empresa, y nos detenemos en un sector, el de las criptomedas, que no ha pasado por su mejor momento.

Empecemos por el principio: ¿qué son las criptomonedas? Las criptomonedas, como indica su nombre, son monedas, pero no como las entendemos tradicionalmente. Es reserva de intercambio de valor. Lo que yo creo que las hace únicas es que son digitales, se hacen a través de un proceso criptográfico que es lo que permite validar las transacciones, las transferencias, crear nuevas unidades de valor… Y otra diferencia con las tradicionales es que no están centralizadas, una moneda normal tiene un órgano que es el que regula todo, pero en esta industria está descentralizada, no hay un único servicio o un único órgano que las controle.

Vale, pero ¿qué puedo hacer con criptomonedas? A nivel práctico...

Son una reserva de valor sobre todo, pero vemos también casos de uso, aunque muy residuales. Como medio de pago es algo muy nicho. Es una opción para invertir pero sí que vemos que hay cada vez más interés por parte de los usuarios, también por parte de las instituciones y de las industrias más tradicionales, para que se convierta en un medio de pago, pero no es algo que esté ahora mismo ocurriendo.

¿Cuál es tu papel dentro de Bitpanda? Mi trabajo está relacionado con todas las actividades de crecimiento dentro del mercado español. Han sido dos años intensos con muchos cambios tanto en la industria como dentro de la empresa. Por una parte, tenemos que dar a conocer nuestro producto a nuevos usuarios y por otra, hay que retener y tener más 'engagement' con los que ya tenemos.

¿Qué balance haces de estos dos años que llevas en la empresa? Ha sido un proceso totalmente de aprendizaje porque el mundo de la inversión y sobre todo el mundo de las criptomonedas era algo nuevo. Como balance es positivo. Al final yo creo que es una empresa con una misión que yo comparto que es la de dar acceso al mundo de la inversión a gente de todo tipo sin importar su capacidad adquisitiva, su perfil… Creo que es una empresa con la que me siento muy bien, no solo a nivel profesional, sino también a nivel misión y valores. La idea es mejorar el mundo de las inversiones.

Un sector en tela de juicio...

Es inevitable que te pregunte por la crisis del sector. Los escándalos y crisis con las 'criptodivisas' han generado rechazo a esta actividad...

Yo creo que es una industria incipiente a la que le queda un largo recorrido y no difiere tanto de otras industrias, incluso de las tradicionales. Mira lo que pasó con Madoff en 2008.

No hay tanta educación financiera sobre ella. La industria tradicional sí ha tenido un largo un recorrido y la gente ha podido aprender sobre la marcha, pero en nuestro caso es un área muy joven. Es una industria nueva y queda mucho camino por recorrer en cuanto a regulación, licencias, certificaciones de diferentes países… Es necesario que la gente aprenda. Al ser una industria incipiente es importante señalar que no todo el mundo entra con buenas intenciones, como en el caso de FTX (plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Bahamas fundada en 2019 y, que en su apogeo en 2021, tenía más de un millón de usuarios y era el tercer mercado de criptomodenas más grande del mundo. El 14 de noviembre de 2022 se declaró en bancarrota).

Que haya casos como los que hemos conocido a la larga es bueno para las empresas que lo hacen bien porque actúa como filtro. Lo de FTX a la larga para las empresas reguladas con licencias que lo están haciendo bien nos beneficia para distanciarnos de las que no lo hacen bien porque al final se van cayendo.

Después de estas noticias tendréis que hacer una buena labor de gestión de crisis y reputación... Lo estamos haciendo, de hecho nuestro enfoque ahora mismo es trasmitir confianza a los usuarios. Nuestra labor está totalmente regulada y tenemos disponible para todos los usuarios de manera transparente todas las licencias que tenemos y toda la oferta de productos que tenemos.

Además, no solo tenemos criptomoneda. Tenemos activos de bajo riesgo como el oro y tenemos activos de alto riesgo como las criptomonedas. Lo importante aquí es que el usuario lo conozca y conozca cuál es su perfil de riesgo, cuáles son sus posibilidades, cuál es su situación y a partir de ahí que elijan con confianza el tipo de activo que más les interesa por su perfil o por su situación en ese momento.

Has hablado de educación financiera ¿qué es lo que más echas en falta?

Yo creo que hay que empezar por la educación en casa y por la educación en el colegio que son al final los dos sitios donde aprendes a nivel personal y también para el futuro. Nunca he tenido a disposición, y creo que ninguna de mis amigas tampoco, herramientas para aprender de manera activa sobre inversión. Pienso que es algo esencial desde que somos niños para que eso vaya dejando huella en nosotros y nos sea más familiar. El problema es que a los españoles el mundo de la inversión les parece algo muy desconocido, casi extraterrestre.

¿Parece que es algo que hace solamente la gente que tiene mucho dinero? Eso es y eso es justo lo que nosotros queremos cambiar. Parece que invertir es para ricos pero eso está cambiando. En plataformas como Bitpanda es que se puede invertir desde 1 euro, no hay excusas como la de que para invertir necesitas por lo menos 1000 euros.

Y en cuanto a la regulación ¿cómo funciona? Desde Austria (somos una empresa austriaca) la empresa está en muy estrecha colaboración con el regulador austriaco. De todas formas cada país tiene unos sistemas de regulación diferentes.

En nuestro caso, en cuanto existe una regulación disponible lo que nosotros hacemos es pedirla al instante para para tener la certificación o la licencia necesaria para poder operar en ese país con todas las de la ley. Tenemos licenciadas en muchísimos países: en España, en Italia, Suecia, en Austria, hemos conseguido estar regulados en Alemania, que ha sido nuestro último hito. Es parte de nuestro trabajo, estar en conversaciones con cada uno de los de los reguladores de cada país y estar al tanto de todas las licencias disponibles para poder conseguirlas.

¿Cómo está el tema de la regulación en España? Queda mucho camino por recorrer, estamos dando pasitos y hay un progreso pero aún queda mucho por hacer. Creo que es importante, ya no solo en cuanto a España, a nivel mundial, porque una vez que haya una regulación habrá una adopción masiva. Cuando haya una regulación sobre las criptomonedas va a ser cuando las industrias tradicionales entren, cuando haya más 'retail'. Cuando, por ejemplo, Amazon permita comprar con criptomonedas… y ahí es donde yo creo que va a haber una adopción total por parte de la industria.

¿Qué más hace Bitpanda? Es una plataforma para invertir. Tú te descargas la app y puedes invertir en criptomonedas, pero también puedes invertir en acciones fraccionadas, en materias primas, en metales preciosos… Tenemos más de 2000 activos disponibles. Lo que queremos es que el usuario entre y pueda invertir en una gran variedad de activos que se ajusten a su perfil o a lo que están buscando en ese momento. Se puede invertir desde 1 euro. Nuestra prioridad es conseguir la confianza de nuestros usuarios y que ellos estén seguros y que ellos sientan esa seguridad.

La mujer como inversora

¿Cómo va la brecha de sexo en la industria de este tipo de inversiones digitales? Varía un poco de país a país. Hay diferencia entre hombres y mujeres, pero sí que vemos un progreso. Sabemos que cada vez hay más mujeres utilizando la plataforma, siguen siendo predominantes los hombres pero sí que vemos un avance en cuanto a que se acorte la brecha.

¿Concretamos algo más? No es muy grande la diferencia, no te puedo decir un porcentaje como tal, pero sí que hay diferencia entre hombres y mujeres. En activos digitales hay más mujeres invirtiendo que en el tradicional, precisamente porque lo tienen más fácil desde el móvil. En nuestra plataforma hay cada vez mayor presencia de mujeres.

Me interesa saber si la diferencia es tan grande como en el sector financiero tradicional. Cambia de país a país, incluso en España, cambia de región a región. Luego también hay mucha diferencia entre que haya más mujeres invirtiendo, pero menos dinero que los hombres... Por eso no damos un dato concreto, pero sí podemos decir que hay más presencia masculina, como en el tradicional, pero que en el sector digital es mayor el papel de la mujer.

¿Qué país es el que más invierte? Estados Unidos y, dentro de Europa, los países nórdicos tienen culturas más de inversión. También porque su sistema financiero macroeconómico lo favorece… Allí no hay pensiones públicas, entonces te tienes que buscar un poco la vida.

¿Pensabas que ibas a acabar trabajando en el sector financiero? No, la verdad. Si me preguntas hace 10 años te hubiese dicho que para nada pero aquí estoy y además supercontenta, creo que ha sido un proceso de aprendizaje también para mí a nivel personal.

¿Por qué hay tan pocas mujeres en el sector 'finanzas'? Históricamente hemos tenido menos acceso a las finanzas, al dinero en general, y creo que eso ha dejado huella en las mujeres. Pero sí veo un progreso, una evolución dentro de España y dentro de la industria financiera. Creo que además las mujeres podemos cambiarlo desde dentro, me parece un desafío muy bonito. Hay mucho por hacer pero estamos dando pasos y no estar parado es algo bueno.