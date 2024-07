Macarena Quintano: "La gente nos decía que hablar de la regla era asqueroso y grotesco"

Macarena Quintano, experta en menstruación y CEO de Cyclo, cuyo objetivo es promover la conciencia del ciclo menstrual como signo vital difundiendo información y creando productos sostenibles para todas las personas que menstrúan, pudiendo así encontrar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y a cada etapa.

"Cyclo nació en el año 2016 como un proyecto de emprendimiento liderado por mujeres. En ese momento, apenas se hablaba de la menstruación. Era un tabú total, por lo que el objetivo inicial era romper con ese estigma. Al principio, Cyclo fue una tienda online con productos sostenibles para la menstruación, y poco a poco fue convirtiéndose en un proyecto más amplio que incluye formación menstrual y proyectos de incidencia pública. En estos años, hemos ido evolucionando, y hace poco hemos vivido un cambio de etapa en el que estamos muy centradas en abrir el foco para considerar la menstruación un signo vital", asegura Quintano a Mujer.es.

La mayoría no hemos recibido nunca educación menstrual de calidad

Promovéis la conciencia del ciclo menstrual. ¿Por qué es algo tan importante y desafortunadamente, tan desconocido para tantas personas?

Conocer nuestro ciclo menstrual es fundamental; las mujeres y personas que menstrúan somos cíclicas, y esto tiene un impacto en nuestra vida diaria que no debemos ignorar. Durante demasiados años hemos vivido de espaldas a esa realidad. La mayoría de nosotras no hemos recibido nunca educación menstrual de calidad, es curioso que muchas empezamos a conocer el ciclo menstrual cuando intentamos buscar un embarazo. ¡A mí misma me pasó!

Tenemos que conocer nuestro ciclo para poder entender cómo funcionamos fisiológicamente

Es fundamental que la sociedad sea consciente de la importancia del ciclo menstrual como signo vital único en cada persona, y eso pasa por una educación menstrual de calidad, a poder ser incluida en el currículo básico. Tenemos que conocer nuestro ciclo para poder entender cómo funcionamos fisiológicamente, y con este conocimiento incluso podremos potenciar nuestra manera de trabajar, de crear cosas, de disfrutar, de cuidarnos…

¿Cuál crees que es aún el mayor tabú sobre la menstruación?

Por suerte hemos avanzado muchísimo en nuestro país en los últimos tiempos. Hace unos años, era impensable hablar de la menstruación en público. Una entrevista como esta no se habría producido. En España hemos dado grandes pasos para normalizar la menstruación, y tenemos un marco legal favorable gracias a la nueva ley de derechos sexuales y reproductivos, que incluye por primera vez derechos menstruales como el permiso por reglas dolorosas o los repartos gratuitos de productos de higiene.

Imagen de Cyclo Cortesía

Mucha gente empieza a entender que la menstruación es una cuestión de salud pública y un signo vital importantísimo. Aunque hemos roto el tabú de la menstruación, pues ya no queremos seguir tratándola como un secreto, el enemigo sigue siendo la ignorancia social y política.

¿Cuál es el papel de la sostenibilidad en la marca?

Para nosotras la sostenibilidad es fundamental, ha sido siempre uno de los ejes de Cyclo. Trabajamos desde el compromiso social y medioambiental, por eso nuestros productos son sostenibles: las copas menstruales, bragas y compresas de tela y los bañadores son respetuosos con el medio ambiente, ahorran toneladas de desechos que producen las compresas y tampones convencionales.

También existen productos desechables que son más respetuosos con el medio ambiente y con el cuerpo. Pero lo que sí aclaramos siempre es que no nos gusta recomendar uno u otro producto por encima de los demás. Lo ideal es que todas las personas conozcan el abanico de posibilidades que hay para poder elegir la opción que mejor se le adapte en cada momento de su vida. Sostenibilidad y salud van unidas.

Sois un equipo de mujeres, y lo curioso es que hay muchos hombres enriqueciéndose en el negocio de la menstruación sin intentar, por descontado, realmente ayudar y cambiar las cosas, ¿no?

Nosotras somos un equipo de cinco mujeres y aunque es verdad que siempre se han visto los negocios como algo de hombres, creemos que con proyectos como Cyclo, ellos también tienen que formar parte de esto y tomar conciencia de la importancia que supone la menstruación en la sociedad.

El cambio tiene que ser promovido por todos, no sólo por las personas que menstruamos

El cambio tiene que ser promovido por todos, no sólo por las personas que menstruamos. Desde el colegio, la vida laboral, las medidas políticas y sanitarias, debemos dar importancia a la menstruación y reconocer algo que afecta a la mitad de la población alrededor de 40 años de su vida, garantizando la educación menstrual y el acceso a productos menstruales de calidad.

¿Qué pasos hay que seguir dando para avanzar en aspectos vinculados a la menstruación?

En España tenemos ya un marco legal favorable, y hemos sostenido un debate público que nos ha permitido hablar de la menstruación de forma seria. Pero ahora falta que se aterricen esas medidas y que se conviertan en realidad. Hay que empezar ya a garantizar el acceso universal a los productos de higiene en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos, tal y como ha hecho Cataluña con sus repartos gratuitos.

Hay que introducir la perspectiva de género en las políticas públicas

Hay que introducir contenidos específicos sobre el ciclo en el currículo básico educativo, ya que numerosos estudios apuntan a que España sigue suspendiendo en educación menstrual. Y, en general, hay que introducir la perspectiva de género en las políticas públicas, especialmente en las que afectan a la salud y la educación.

Ser mujer emprendedora conlleva muchas trabas, pero si encima el negocio es sobre productos menstruales y salud menstrual... ¿Es aún más acusado? ¿Qué es lo más fuerte con lo que os habéis encontrado?

Nos hemos encontrado de todo, aunque por suerte esto también está cambiando. Al principio, mucha gente nos decía que hablar de la regla era asqueroso y grotesco. Nos llegaron a decir abiertamente en un foro público que hacíamos "apología de lo escatológico".

Eso por no hablar de las risas y burlas que se producen a veces cuando hablamos abiertamente de la menstruación o cuando enseñamos una copa o una compresa. Pero como decía, por suerte esto también está cambiando, señal de que estamos haciendo las cosas bien.

Trabajar un proyecto que afecta a mucha población también es retador, y es emocionante ver cómo muchas veces logras hacer "clic" en la cabeza de muchas personas que de repente, se dan cuenta de lo que realmente significa el ciclo menstrual, de la cantidad de cosas conscientes que podemos hacer a lo largo del ciclo para cuidarnos, estar simplemente escuchando la experiencia de muchas de las personas que nos siguen... Eso hace que cada día Cyclo crezca un poco más.

En la actualidad, se tarda de media ocho años en diagnosticarse la endometriosis

En ocasiones, se tarda años en recibir el diagnóstico de endometriosis y se tilda a muchas de histéricas, en pleno 2024. ¿Cómo es posible?

Esto tiene que ver con un tema más amplio, que es el sesgo de género en la medicina. Históricamente se ha usado como modelo de todo el cuerpo masculino, y las dolencias que nos afectaban a nosotras eran ignoradas e infra diagnosticadas. El ejemplo de la endometriosis da la medida de hasta qué punto esto ocurre. En la actualidad, se tarda de media ocho años en diagnosticarse la endometriosis.

Eso implica años de peregrinaje de las mujeres de consulta en consulta explicando que la regla les duele muchísimo y recibiendo respuestas que minimizan ese malestar, o explicándoles que es normal que la regla duela. Y no, no es normal: si duele y sobre todo, si incapacita, hay que abordarlo. Una mirada con perspectiva de género en la medicina y una mayor educación menstrual ayudarían a que este tipo de situaciones dejen de darse. Se ahorrarían años de dolor y malestar a las mujeres y miles de euros a las arcas públicas.

En Barcelona, se dan las copas menstruales de forma gratuita. Entiendo que lo veis como algo positivo, pero a la vez... ¿No afecta a vuestro negocio?

Nosotras estamos encantadas con el Plan de Equitat Menstrual de la Generalitat. Nos encantaría que se pudiese llevar a todas las comunidades autónomas y ayuntamientos de este país. De esta manera, se cumpliría con el mandato de la ley de derechos sexuales y reproductivos, que busca garantizar el acceso universal a los productos menstruales. Hemos tenido la suerte de reunirnos en Barcelona con las responsables de este proyecto y nos han contado todos los detalles. Es un plan muy completo y muy bien pensado. Esperamos que su aplicación siga adelante en la siguiente legislatura y que se extienda a otros lugares, porque es una propuesta muy vanguardista a nivel nacional e internacional.

Ahora hay incluso bañadores menstruales.... ¿Cuáles son los últimos avances en el mundo de la menstruación?

Las opciones de baño menstrual son una de las últimas novedades, y en Cyclo estamos muy orgullosas de haber presentado una colección cápsula que incluye bañadores y bragas de bikini. Son súper discretos y fiables, y las personas que ya se han animado a probarlos están encantadas. Como decíamos antes, hemos abierto el abanico de posibilidades, ofreciendo alternativas a las compresas y tampones desechables, que antes parecían ser la única opción.

Ahora mismo hay de todo, desde la copa menstrual, la más conocida, hasta las compresas de tela, las bragas menstruales, las esponjas o incluso el sangrado libre. También hay opciones desechables más sostenibles, como las compresas y tampones de algodón orgánico y sin tóxicos. Lo más importante para nosotras es que las personas conozcan todas las opciones que existen para poder elegir las que más les convienen en cada etapa de su vida.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.