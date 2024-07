María de León Castillejo: "Hay que quitarse los complejos cuando una necesita ayuda"

En el mundo de las redes sociales encontramos distintos creadores de contenido de todos los estilos y gustos. Sin embargo, las redes sociales no siempre son positivas. La exposición de una vida perfecta, los filtros o las expectativas estéticas pueden afectar en muchos sentidos. Es por ello que, María de León Castillejo (@marialeonstyle) apuesta por un modelo de un uso responsable del entorno digital y, en lugar de ser una 'influencer' tradicional, ella se define como 'referencer'.

A sus 43 años, María trabaja, día a día, con las redes sociales para crear un mundo mejor. Consultora de comunicación, humanista y 'coach', la 'referencer' lleva sus valores como bandera para crear contenido e impulsar el bienestar de su comunidad, formada por 129.000 seguidores solo en Instagram. Pero, ¿qué es un 'referencer'? ¿Se puede dejar realmente una huella positiva en las redes? Lo descubrimos de su mano.

Siempre dices que no te consideras una 'influencer' al uso, sino que eres 'referencer'. ¿Cuál es la diferencia?Bueno, no son dos conceptos contradictorios, eso es lo primero que se debe tener en cuenta. No se trata de que el 'referencer' vaya en contra del 'influencer' ni muchísimo menos. Digamos que el 'referencer' es una evolución del 'influencer’. El 'referencer' es una persona que tiene capacidad de influencia sobre los demás, pero que tiene un nivel de conciencia en el sentido de que usa las redes sociales no solo para su beneficio propio o para exhibirse a nivel personal, como está pasando ahora con muchas personas a las que se relaciona el concepto de 'influencer', sino que tiene conciencia de que quiere usar esa capacidad de influencia para generar un impacto positivo en su comunidad. Digamos que no usa las redes sociales para alimentar el ego y para decir "uy, qué maravilla, cuántos seguidores tengo y voy a conseguir más regalos, más viajes y más beneficios para mí mismo"... Sino porque tiene una conciencia de responsabilidad social. Entonces era importante diferenciar quién realmente tenía conciencia de usar las redes sociales con ese propósito.



Entonces un 'influencer' puede llegar a ser un referente, pero tiene que tener conciencia de que tiene que usar las redes sociales con un propósito más trascendente, más enfocado en cómo generar un impacto positivo en su comunidad, y en dejar una buena huella en los demás.

¿Qué 'tips' te pueden ayudar a conseguir a dejar esa huella positiva?

Lo primero es la educación, creo que es muy importante. Por eso siempre digo que la mejor vacuna para cuidar los problemas de salud mental que están afectando ahora a los usuarios de la red social, especialmente a los jóvenes, es tener una educación humanista que, de alguna forma, te haga ver claros los planes trascendentales que son importantes para sentir un equilibrio emocional. Por tanto, la educación tiene que ser lo primero, tienes que haber enfocado tu actividad y no solo a desarrollar los contenidos basados en la intimidad. Tienes que haber detectado en qué eres bueno tú, puede ser en el humor, en la nutrición, en la psiquiatría... En algún campo determinado. Entonces, además de formarte en ese campo determinado y una vez que adquieres esa experiencia y ese conocimiento, debes usar las redes sociales. Cuando sabes detectar tu campo, al final es en lo que se genera pasión. ¿Sabes por qué? Porque si basamos la actividad digital solo en cuestiones de intimidad, eso tiene los días contados. Siempre llegará alguien nuevo, más joven, más guapo... ¿Y con qué te quedas?



Ahí es cuando se derrumba todo y empiezan esas crisis de autoestima, de crisis existencial y te empiezas a preguntar "¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me reinvento?". Por ello, es importante primero haber detectado ese campo profesional al que tú te quieres dedicar y que luego a las redes sociales funcionen como una plataforma para desplegar este conocimiento. Luego es importante también la ética y el saber enfocar la actividad digital con una responsabilidad, enfocada hacia los grandes valores trascendentales. Hay muchos valores, pero los trascendentales y los humanistas son la unidad, la verdad, la bondad y la belleza. De estos emanan todos. Entonces el 'referencer' tiene conciencia de saber que tiene que desarrollar su actividad digital enfocada en esos papeles.



Un 'referencer' tiene un compromiso con esos valores y de ahí no se sale. Es decir, el mundo digital, el mundo del consumo... Todo esto generalmente te pone en unas circunstancias en las que puedes venderte. Y claro, ese 'referencer' tiene que tener un compromiso con los grandes valores para saber qué cosas debe o no debe hacer, ¿por qué? Porque van a aportar de manera positiva o negativa, tanto a él mismo como a su comunidad. Un 'referencer' es una persona que vive conectado con su esencia y que actúa alineado en la comunidad. No se vende en el sentido de que no hace cosas que no vayan alineadas con esa visión, misión y valores. Esto no significa que no puedas desarrollar actividades comerciales con marcas de empresas, pero siempre tienen que ir alineadas con lo que sabes que va a ser bueno para ti y para el bien común. Esta es una regla importante.

Eres consultora de comunicación, humanista, coach... Todas estas facetas, donde te has formado, te sirven para ser 'referencer'. ¿Cómo las aplicas?Creando contenidos de valor, que requieren muchísimo trabajo. Al final esos contenidos no están pensados solo, como te digo, para el exhibicionismo personal, sino de lo que yo voy viviendo. Digamos que considero que mi misión es la de ser filtro de lo que a mí me llega a mi vida y de lo que yo aprendo en mi vida, pensando en qué me aporta positivamente en mi crecimiento personal. Y cuando yo ya lo he experimentado y he valorado si merece la pena, lo quiero compartir con los demás... Por ejemplo, haciendo mi máster de Humanidades estaba adquiriendo unos conocimientos muy valiosos que yo quería. De hecho, es la iniciativa por la que puse en marcha el Programa de marca personal de Liderazgo e Influencia Digital de la Universidad Francisco de Vitoria.



Ocurre lo mismo con el proyecto 'Referencers', donde se encuentran contenidos supervaliosos que creía que podían ayudar mucho a generar un impacto positivo en las demás. A mí me gusta decir que soy un filtro o puente entre el mundo académico-humanista y el de las redes sociales. Mi gran desafío y reto es el de hacer más accesible este mundo humanista, que generalmente es muy elevado y que tiene lenguajes que la gente que no ha estudiado dentro de este sector no entiende, y hacerlo más fácil para que el público lo pueda entender e integrar. Y luego no espero que se quede en una idea, sino también que pueda aplicarse en la vida.

Las redes también tienen su parte negativa y pueden llegar a afectar a nuestra salud mental, de hecho, muchos 'influencers’ han hablado abiertamente de que han necesita ayuda psicológica. ¿Hay algo que esté en la mano de los propios creadores de contenido para no superar este límite? ¿Y por parte de la comunidad y seguidores para que esto no ocurra?

Pienso que hay que eliminar o acabar con los tabúes de los problemas de salud, de vulnerabilidad o de salud mental. Yo te pongo mi ejemplo, yo tengo un nivel de sordera alto al llamado clínicamente hipoacusia... Entonces hay que quitarse los complejos cuando una necesita ayuda. Yo en mi casa, por ejemplo, acepto mi problema de hipoacusia, pero en el caso de que alguien le supere la red social y vea personalmente que le que está cambiando de forma de ser o que está dejando de hacer sus hábitos saludables o que no no se sabe poner límites, estas personas tienen que ser conscientes de eso y pedir ayuda. Para eso existen las psicólogas y los psiquiatras.



También diría, y esto es importante, que los padres estén muy encima. Y luego que las propias personas también se observen... Si es un adolescente, por ejemplo, los padres tienen que ver cómo está actuando ese adolescente, e incluso los profesores, los colegios... Pero si es una persona madura y veo que las redes sociales pueden tomar su propia iniciativa porque tenga un problema de adicción o le esté afectando a la autoestima, hay que pedir ayuda profesional.

¿Tienes la sensación de que hay más mujeres que hombres que se dedican al 'coaching’'?A ver, no conozco los datos específicos que puedan avalar que hay más mujeres que hombres 'coach'. Yo pienso que la vena femenina siempre es más sensible, quizá. El hombre, pues quizá es más técnico, pero también conozco a 'coaches' hombres que son muy buenos. Pero bueno, quizás te diría por esa vena más sensible puede que haya más mujeres que hayan despertado ese interés de poder desarrollar esta formación como 'coach', pero no quiero generalizar porque conozco a hombres que son maravillosos en este campo.

¿Cómo y con qué intención llevaste a cabo tu proyecto de 'Referencers'? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de de este tiempo?'Referencers' es un proyecto que surge con el propósito de fomentar un liderazgo más humano y una influencia responsable para generar un impacto positivo en la cultura digital. Entonces surge porque, como te comentaba antes, el perfil de los 'influencers' cada vez estaba más denostado, y creía que era importante definir una figura o relacionar la actividad de redes sociales enfocada a los grandes valores y con responsabilidad, y relacionarla con un nuevo término o con este término que diferenciara de los 'influencers'. Por eso surgió el proyecto de 'Referencers'.



La idea es impulsar la figura de un nuevo agente digital que sea agente de cambio para fomentar y construir una red social y una cultura digital más sana, más segura, más humana, más profesional. ¿Cómo ha sido el recorrido? Pues la verdad, muy positivo. Tengo el apoyo de la Fundación Mapfre, que es bueno, pues un 'partner' maravilloso. Hemos ubicado este proyecto dentro de su departamento de Salud mental, porque, como digo, este proyecto avala que la educación digital es una gran vacuna... Una vacuna efectiva para poder cuidar la salud mental con relación al uso de las redes sociales. Con 'Referencers' quiero seguir desarrollando este proyecto para organizar. Iniciativas educativas para conseguir ese propósito que te digo de crear unas redes sociales más humanas, más sanas, más seguras, más profesionales y más éticas.

Y no todo el mundo lo hace... No ha sido fácil. Había que hacer un trabajo de campo importante, pero mira... poco a poco. “Caminante no hay camino, se hace camino al andar” decía Machado. A medida que vas avanzando, todo va cogiendo su forma.



Ahora mismo, otro de tus proyectos, es el podcast de 'Referencers', que cuenta con el apoyo de Fundación Mapfre. Es un formato que ahora mismo ayuda a llegar a un público más grande. Por él han pasado distintas personalidades, dedicadas a diferentes sectores y con distintos mensajes. Entre ellas, desde Nuria Roca, pasando por Charo Izquierdo, hasta Tomás Páramo.

Todos los invitados que he tenido hasta el día de hoy, han sido todo muy generosos, han colaborado de manera desinteresada, a nivel económico, y lo han hecho para compartir su testimonio en un proyecto de responsabilidad social y tengo que agradecérselo a ellos porque ese testimonio es muy valioso.

¿Quién sería tu ‘referencer’?Es difícil decir uno concreto. Yo digo que las referencias que más me gustan siempre son mis profesores de la Universidad. Me gusta mucho Juan Manuel de Prada, periodista, y luego figuras que ya no viven, como Teresa de Calcuta o Benedicto XVI, que es un gran 'referencer' para mí también, no lo digo desde el sentido católico, sino porque era un gran filósofo y escribió obras muy valiosas sobre la manera en la que el ser humano puede mejorar. Y en un mundo musical, por ejemplo, Chris Martin me parece que tiene gran relevancia internacional y ha fomentado siempre el camino del amor a través de su música. Y mis profesores del máster de Humanidades, como decía, son personas de las que me he guiado muchísimo. Y esto me ha dejado huella a la hora de sí poder desarrollar el trabajo.

Por ejemplo, la generación Z, para los que somos más mayores a veces parece inalcanzable. ¿Cómo se puede influir de manera positiva en ellos?Lo primero, el compromiso individual de desarrollar mis contenidos de valor, pero claro, eso es una generación que a mí no me toca, porque yo tengo 44 años. Pero creo que hay que desarrollar iniciativas que los hagan partícipes a los miembros de esta generación. También a través de los colegios, dando conferencias, desarrollando cursos que estén más adaptados a contenidos con los que ellos puedan conectar, con referencias de su edad que puedan ayudarles a desarrollar una actividad digital que sea más sana y responsable. Y luego que les ayude también a crecer como personas y a generar una huella en los demás.



Y más allá de los 'influencers' y personas, también hay que fijarse en las empresas. Las empresas son conscientes de que, igual que es importante no impactar de manera negativa el medio ambiente, también las empresas tienen que comprometerse con sus campañas de comunicación digital. Y deben ser conscientes de qué personas eligen como altavoces para sus proyectos y promocionar sus productos teniendo en cuenta que cumplan unos parámetros. Es importante que fomenten esta influencia responsable dentro de la cultura, que no sólo busquen 'influencers', que tengan servidores y comentarios y 'engagement', sino que también cumplan una serie de parámetros éticos.

Vienes de la moda, del 'wellness' y de los viajes, ¿qué papel tienen ahora estas temáticas en tu vida?Yo me ocupo de de hablar de todo tipo de temas de estilo de vida y que puedan fomentar el bienestar y el bienvivir de las personas que me siguen. Pero, como digo, no poniéndome, trato de no ponerme yo en primer lugar, sino hacer el ejercicio de reflexión de si ese contenido aporta valor a mi comunidad. Por ejemplo, si voy de viaje me gusta fomentar el impulso del comercio local.

