"Los premios Top Women in Sports ponen en valor el papel de la mujer en el mundo del deporte"

Hablamos con Mónica Vizcaino Feijoo directora de marca global de Hijos de Rivera. Una de las marcas de la empresa, agua Cabreiroá, colabora con la iniciativa Top Women in Sports, el primer ranking de deporte femenino en España puesto en marcha por Women's Sports Institute y 20minutos.

La igualdad, la brecha de género y la importancia de apoyar este tipo de proyectos son algunos de los temas alrededor de los que gira la conversación. Conoce un poco más a Mónica Vizcaino

¿Cuál era tu idea de futuro cuando empezaste a estudiar?

Estudié dirección de empresa especializándome en marketing y luego hice un MBA en el Instituto de Empresa. La verdad es que siempre quise trabajar en marketing, ¡lo tenía clarísimo! y aunque empecé en marketing de restauración (estuve casi 2,5 años) el cambio a gran consumo supuso una gran oportunidad.

Eres licenciada en dirección y administración de empresas, ¿pensaste que acabarías trabajando en este sector viendo crecer a marcas como Cabreiroá, Estrella Galicia?

Trabajo en Hijos de Rivera desde febrero del 2001, pensad como ha cambiado el mercado y la compañía… Ha sido toda una aventura ver como nuestras marcas han crecido a nivel nacional e internacional y lo que nos queda….

¿Crees que las mujeres y los hombres comunicamos de forma diferente?

Quizá sí, creo que puede haber ciertas diferencias en la forma de comunicar y lo veo como algo muy positivo por lo que supone de enriquecimiento del discurso y la variedad de tono de los mensajes. Lo importante es que demos voz a todas esas formas de comunicar en igualdad de condiciones.

En tu sector profesional y en puestos de responsabilidad como el tuyo ¿está equilibrada la presencia de hombres y mujeres o notas que hay brecha de género?

Es evidente que existe una brecha de género en el mercado laboral en general que deriva de multitud de factores que han sido de sobra explicados por expertos en este ámbito. En lo que a mí respecta, sí que valoro muy positivamente el enorme salto adelante que hemos visto en los últimos años y la mayor concienciación social sobre cuestiones de género. Soy optimista y confío en que las próximas generaciones no tengan que hablar de brecha de género.

¿Te has sentido discriminada o infravalorada por ser mujer en algún momento de tu carrera?

Creo que cualquier mujer de mi generación ha sufrido, como mínimo, lo que se conoce como 'micromachismos'. La que diga que no, seguramente miente o no estaba atenta. Yo reconozco que he sido muy pero que muy afortunada en mi carrera y estas situaciones no han condicionado para nada mi desarrollo profesional ni el entorno en el que trabajo.

¿Qué noticia relacionada con la igualdad de género sueñas con ver publicada?

Pues quizá es demasiado idealista, pero me encantaría que desapareciese la violencia de género y que la noticia fuese que pasan los meses y los años sin más víctimas. Es terrible asistir a este goteo constante de víctimas y de familias destrozadas.

¿Qué es para ti lo más difícil de llegar a un puesto de responsabilidad como el tuyo: la gestión de los equipos, la conciliación, la toma de decisiones bajo presión…?

Yo creo que se puede resumir en el concepto “estar a la altura”. Un puesto de responsabilidad requiere estar a la altura de las expectativas de tu empresa, de lo que tu equipo necesita, de lo que tú como profesional quieres alcanzar… Y, por supuesto, seguir estando a la altura en casa, con tu familia y tus amigos, que para mí es algo vital para alcanzar el equilibrio. La gestión diaria física y mental de la presión por “estar a la altura” es clave.

Cabreiroá acaba de colaborar con Top Women in sports, primer ranking de deporte y mujer en España. ¿Qué significa para vosotros apoyar este tipo de iniciativas?

Este tipo de iniciativas nos gustan porque ponen en valor el papel de la mujer en el mundo del deporte en todos sus ámbitos: cuerpo técnico, comunicación, deportistas, deportistas paralímpicos, dirección etc.. y son grandes referentes para las nuevas generaciones.

Ayudan a dar visibilidad y reconocimiento al trabajo y esfuerzo de todas las mujeres en el mundo del deporte y fuera de él.