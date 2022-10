Los defectos mortales y veniales

Todas las personas que conozco, incluida yo misma por supuesto, tienen defectos.

Impaciencia, egoísmo, incontinencia verbal, tacañería, egocentrismo, soberbia, fanfarronería… Estos defectos en mayor o menor medida son más o menos soportables. El grado de soportabilidad depende también de la persona 'defectuosa'. Si el egoísta es tu hijo, tu madre o tu hermano… te acompañará toda la vida o al menos mientras convives con ellos. Si es un conocido o amigo tú decides hasta cuándo.

Luego hay defectos y defectos: no es lo mismo soberbia que impaciencia, ni egoísmo que incontinencia verbal. Yo tengo mi ranking, claro, de mayor a menor tolerabilidad, hasta hay algunos que perdono. La soberbia y la tacañería están en la cima; y puede que la incontinencia verbal en la base, tal vez por ser uno (entre otros muchos) del que yo adolezco.

Es curioso ¿verdad? Que a veces no encontremos defectos en una persona por la que sentimos afecto, amor, cariño, o que los pasemos por alto cuando es un hecho que los tiene. Y eso mismo nos suponga una barrera infranqueable para relacionarnos con aquellos por quien no sentimos nada de eso.

Pasa con los ídolos o con gente a la que admiramos: actores, cantantes deportistas; e incluso con la clase política… que rápido vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo de quien nos es más simpático (permítanme la ligera modificación del refrán). Jugamos a la tolerancia: "a ver, es un poco huraño pero hay que conocerlo" o "bueno, es maleducada pero conocerla es quererla", incluso "es muy egoísta, pero es que es tan bueno en su trabajo que se lo perdono".

Los defectos no desaparecen y quien diga lo contrario miente. Se pueden matizar, se pueden disimular (madre mía, esto es agotador), se pueden guardar en un cajón durante un periodo de tiempo… pero tarde o temprano saldrán. Pasa lo mismo con las virtudes, no van y vienen, están de serie y es lo que le da valor a las personas.

No pasa nada por tener defectos, lo importante es llevarlos lo mejor posible, los propios y los ajenos. Además, seguramente no sepas que tienes los ‘gordos, gordos’, alguien tendrá que abrirte los ojos y a partir de ahí… a trabajar (si quieres, claro) para conseguir ese ‘matiz’ del que hablaba antes.

Por cierto, hay una persona a la que no le encuentro ningún defecto. Lo he estado pensado. Buscando a la fuerza. Y nada. Ni de los graves ni de los leves. Ni mortal ni venial. Es mi hermano. No sé si mi cuñada pensará lo mismo.