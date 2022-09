Lo que el ‘sold out’ de ‘Estirando el chicle’ en el WiZink Center significa para el humor

Hay quien dice (sí, en pleno siglo XXI) que las mujeres no son graciosas y que carecen de un público propio. Casi 30.000 personas demostraron el viernes 23 de septiembre que se equivocaban…

"Sigo en shock. Lo que han hecho Carolina Iglesias y Victoria Martín con ‘Estirando el chicle’ es historia de la comedia. Podría decir muchas cosas, pero el show de ayer habla por sí solo. No tengo palabras para expresar la felicidad que siento de formar parte de esto". Con estas palabras la cómica Henar Álvarez, colaboradora del que ya es el podcast más escuchado en Spotify y de Buenismo Bien, junto a Quique Peinado y Manuel Burque (que tampoco se perdieron el show de Iglesias y Martín), hablaba de lo ocurrido el pasado viernes en el Wizink Center de Madrid.

Hablamos, efectivamente, del mismo lugar en el que hemos visto actuar a artistas de la talla de Dua Lipa, un enclave que celebra la cultura y el espectáculo y que se ha volcado ante dos mujeres acompañadas de su séquito de reinas del humor para cerrar la boca de muchos y abrir la de tantos otros… Pero no para criticar, sino para reír a carcajadas.

Estadios llenos

"El nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo, hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro", dijo el gerente de la emblemática sala el año pasado. Nos preguntamos qué se le estará pasando ahora por la cabeza al ver que en 365 días, lejos de actuar en salas de tamaño medio, ahora las cómicas llenan estadios.

¿Cómo es posible que en pleno 2022 haya todavía quienes creen que las mujeres no son divertidas? “Cuando se preguntan por qué hay menos cómicas, hemos de tener en cuenta que no se nos anima a hacer chistes desde niñas. Cuando los niños hacen chistes sobre pedos o caca, la gente se ríe, cuando lo hacen las niñas, se las avergüenza. Lo que es divertido de forma inherente para los niños nos es arrebatado desde la infancia. Te dicen que te calles y te alejan de las bromas”, dice la humorista Nikki Glasser. De hecho, cuando se hace cualquier alusión al sexo y a los genitales, no solo surgen quienes gritan "¡Qué pesadas!" (porque hasta ahora ningún cómico a hecho bromas sobre sexo en sus monólogos… ¿verdad?), sino que tienden a catalogar a tales humoristas. Así nos lo hacía saber Amy Schumer en su especial 'Live at the Apollo'. "La gente dice que soy una cómica de temática sexual simplemente porque soy una mujer. Si fuera un hombre y me sacara el pene en el escenario, dirían de mí que soy un pensador." Sí: la industria del humor castiga también a las mujeres que hablan de sexo más allá de la guardería…

Nombres que han hecho historia

Desde Isabel Calderón y Lucía Lijmaer, de 'Deforme Semanal', hasta Nerea Pérez de las Heras e Inés Hernand, de 'Saldremos mejores', cada vez son más los podcasts que sirven de plataformas para dar voz a figuras que los medios mainstream habían silenciado hasta el momento, quedando por ello las humoristas relegandas a la mujer al papel de colaboradora. El síndrome de la +1, nunca la estrella del ‘late night’.

Eso fue lo que ocurrió en 1975, cuando la cómica Gilda Radner formó parte de la primera temporada del mítico Saturday Night Live y la NBC se esforzó en subrayarlo ("¡Tenemos a una mujer en el programa!") como si fuera una osadía repleta de extravagancia.

Lo preocupante es que todavía hoy se les exija a las cómicas que sean menos agresivas e incluso que a la hora de hablar de feminismo, lo hagan desde una vertiente pedagógica y graciosa. Es decir: se les pide que sean graciosas, pero sin molestar… Y eso es lo que las cómicas ya no están dispuestas a tolerar, y al parecer, el público tampoco.

Para comprender la importancia de lo ocurrido en el WiZink Center, hablamos con Toni Acosta, una de las asistentes y que junto a Silvia Abril, nos hace reír a carcajadas en el podcast ‘Las del grupo’. “Lo que viví el viernes pasado en el WiZink Center se puede considerar algo así como una experiencia catártica y religiosa. Había 12.000 personas y otras 16.000 conectadas vía streaming para ver a Carolina Iglesias y Victoria Martín. Estaba emocionada. Yo reivindico mi diferencia, pues yo hago un tipo de humor diferente, con edad diferente, con mi propia problemática como mujer que es la maternidad o el cumplir 50 años… Y ahí estaba yo viendo que ya hay diversidad de humor de mujeres y que no somos ni un nicho, ni una moda. Somos el 50 % de la población y vamos a seguir haciendo el humor que nos da la gana. Afortunadamente ahora hay un público para ese humor. Ahora hay que seguir haciendo el humor que queramos. Se acabó el reivindicar. Lo que me llevo es que hemos llegado y podemos hacer el humor que se nos antoje porque tenemos un público que se ríe de esos chistes y está deseando que lo del WiZink se repita”.

Para finalizar, lanzamos una pregunta. Tras años creando sus propios espacios por haber sido excluidas hasta ahora de los escaparates mainstream… ¿Quiere decir que por fin las cómicas han conquistado los espacios de los humoristas? Será entonces cuando sepamos que realmente, quien ríe la última, ríe mejor. Jajaja. LOL.

