La conocimos recién cumplidos los 31, bueno en realidad ahí fue cuando reconocimos a la periodista que cada noche junto a Alfredo Urdaci veíamos en el informativo de TVE.

El anuncio del noviazgo fue una mayúscula sorpresa. Lo que más pesaba era la constatación de que cualquier mujer puede ser reina, ya no hacía falta ser ‘uno de ellos’. Aunque Letizia no es cualquier mujer.

El viaje

Se embarcó en tremendo viaje del que solo ella sabe si era o no muy consciente. Antes de ser la prometida del futuro rey de España también la veían millones de ojos cada día, como ahora, pero no había escrutinio, o al menos era más banal: “que mal le queda la chaqueta hoy a la del telediario” o “se ha cortado el pelo, qué mona está”. No llenaba conversaciones, programas de televisión o páginas de revistas. Podía dejarse crecer las canas y que pasara sin pena ni gloria. ¿Lo echará de menos? Desde la ignorancia decimos que sí. De hecho, las canas se las ha matizado.

Lo importante y complicado con Letizia es practicar la empatía. “Al fin y al cabo es la reina, todo le compensa”, es fácil pensar. Por eso, como mujer, es objeto de todo tipo de afirmaciones, hechas desde la ignorancia también. Hablar por hablar.

Pocos saben realmente lo que la mueve a ser aparentemente una madre estricta en lo que a exposición de sus hijas se refiere, en su educación, su alimentación, sus lecturas, aficiones… La vimos ante las cámaras acompañarlas al colegio y comer en familia sopa muy caliente en una pieza grabada y distribuida por casa real, allí todo estaba medido. También la vimos en su ‘desliz’ en la Catedral de Palma de Mallorca, cuando protagonizó aquel famoso desencuentro con la reina Sofía a propósito de sus hijas y unas fotos. Eso es lo que sabemos de Letizia madre.

Lo cierto es que a simple vista el resultado es bueno, Leonor y Sofía son dos niñas educadas, que saben estar y aparentemente no propician a su madre más quebraderos de cabeza que los de niñas de su edad. No así el resto de la familia.

¿El cambio de Letizia?

En la radio escuché a un compañero de carrera de la reina, de su misma promoción, decir que Letizia había dejado atrás a sus amigos de profesión (periodistas, no reyes) y que era imposible quedar con ella. Esta es sin duda la única afirmación que puedo desmentir con total certeza. Coincidí hace un tiempo con la reina Letizia en el cumpleaños de una amiga común y conserva buenas amigas de las que poco se sabe, porque cuando quedan con ella no lo publican en ningún lado.

No es cierto que no quede rastro de la Letizia que conocimos con 31 años, inquieta y enamorada, que cortaba a su novio para terminar un discurso que probablemente había practicado hasta el aburrimiento. Ha aprendido a ser princesa primero y reina después, a ella nadie le enseñó disciplina monárquica, protocolo militar, ni a esquiar en Baqueira. De todas esas cosas que ha aprendido en el camino se ha quedado con las que necesita para trabajar (como reina sí), las otras, como esquiar, las usó para cubrir expediente y ahora parece que sencillamente, no le interesan. Hubo que hacerlo y se hizo. Pero sigue siendo la misma mujer, contenida, pero la misma.

El trabajo de ser Reina

Dicen de ella que sería una mala entrevistada. Que es curiosa, inquisitiva, activa de más y directa en sus juicios. Que pena. Una entrevista a Letizia, reposada y larga, sería un perfecto regalo para todos. Para ella, porque rebajaría nuestra ignorancia para poder hablar de su papel como reina con algo de propiedad, no por la imagen que trasmite en los encorsetados actos oficiales. Y para nosotros, porque con ella volvimos a creer en el amor, sin más, y sinceramente nos vendría bien refrescar esa sensación.

Estos días previos a su cumpleaños en documentales y artículos se alaba la capacidad de Letizia de saber al detalle todos los datos que rodean a las causas sociales que apoya, los países que visita o los actos que preside. Es su trabajo, eso es reinar. Es una buena profesional y se prepara para ello como si cada aparición fuese el gran examen. No deja nada al azar y le dedica mucho tiempo a su profesión. Ahí está el mérito, precisamente en que su papel de reina consorte o mujer del rey se haya transformado en un trabajo que desarrolla a la perfección.

Pero no es un trabajo 24x7, seamos justos. Tendrá jornadas laborales más largas y más cortas, incluso fines de semana en los que hay que hacer horas extras. Pero cuando a la reina ‘se le cae el boli’ es una mujer, con un palacio, pero una mujer, con todo lo que eso implica. ¡Felices 50!

