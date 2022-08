Las siete mujeres más influyentes de nuestro país que revolucionan el arte, la ciencia y el deporte con su trabajo

Existen muchas y grandes mujeres que han marcado un antes y un después en la historia de nuestro país y, por tanto, en la del mundo entero. Solo en España contamos con grandes nombres actuales que dan (y darán) mucho de qué hablar. Aquí un listado de las siete españolas que revolucionan el arte, la ciencia y el deporte con su trabajo.

Rosario González Férez - Doctora en Ciencias Físicas

Rosario González Férez, investigadora de la Universidad de Granada, es la primera española en ser elegida para presidir la Comisión de Física Atómica Molecular y Óptica de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. La IUPAP se encarga de ayudar al desarrollo mundial de la física, a fomentar la cooperación internacional en esta área de investigación y a contribuir a su aplicación para resolver problemas de interés para la humanidad. No solo destaca por ser la única española de la comisión, formada por científicos internacionales, sino por ser la primera mujer elegida 'Chair'.

Rosario González Férez UGR

Marta Ortega - Presidenta de Inditex

Los medios internacionales ya hablan de Marta Ortega como de la mujer más poderosa de la industria de la moda, desbancando así a la mismísima Anna Wintour. Tras sustituir a Pablo Isla en la presidencia del grupo Inditex, la heredera del imperio de la moda por antonomasia no solo es una de las mujeres más ricas, sino sin duda más influyentes de la industria de tendencias.

Una de las mejores pruebas de ello es que es el arma secreta de las ventas de Zara, pues aunque por descontado el titán de Inditex no necesita de artificios para que sus ventas se disparen, lo cierto es que la marca ha establecido una curiosa y efectiva estrategia para aumentar la deseabilidad de sus diseños. Sí, la mayoría puede vestir de Zara, pero… ¿Qué ocurre cuando las prendas son de edición limitada? ¿Y si el diseño más aclamado todavía no está a la venta? ¿Qué pasa cuando el diseño soñado lejos de costar 39,95 euros, ronda los 300? A todas estas preguntas responde Marta cuando lleva una prenda de la marca, pues se asegura de que se trate de creaciones todavía no disponibles que hacen que en el instante en el que salen a la venta, se agoten inmediatamente. Eso es por ejemplo lo que ha pasado con el vestido de la colección Atelier de Zara, un vestido tipo caftán con cuello subido drapeado bordado de edición limitada que cuesta 299 euros y que lleva tiempo siendo el centro de todas las miradas porque fue el elegido por Ortega para acudir al desfile resort de Dior celebrado en Sevilla. Ella es capaz de que supermodelos icónicas como Kate Moss posen para la web de la marca, pues la firma no compra publicidad en las revistas, y de que los fotógrafos más aclamados del mundo de la moda, como David Sims, inmortalicen las fotografías de 'e-commerce' de la firma. Sí, Anna Wintour puede conseguir que un icono de las lentes firme la portada de Vogue América, pero… ¿Acaso no es mucho más difícil lograr que acceda a hacer fotografías para una web de compras?

Marta Ortega en el desfile de la Colección Crucero 23 de Dior GTRES

Elisenda Bou-Balust - Premio Princesa de Girona 2022

La ingeniera de telecomunicaciones es cofundadora de la 'startup' Vilynx, una empresa que en 2020 ya pasó a la historia al ser la primera adquisición de Apple en España. Convertida en un referente nivel mundial en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial, puede presumir de contar en su trayectoria con trabajos en La NASA, el MIT, Google y Apple. Premio Princesa de Girona, ha sido distinguida por ser un “referente a nivel mundial en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial”. Además, se ha valorado su “trayectoria empresarial y académica como modelo para que otros jóvenes desarrollen iniciativas empresariales”. Con su trabajo quiere lograr humanizar la inteligencia artificial, y no nos cabe duda de que lo conseguirá.

La ingeniera Elisenda Bou-Balust recibe el premio Fundación Princesa de Girona (FPdGi) Empresa 2022. TONI ALBIR / EFE

Alexia Putellas - Futbolista

Alexia Putellas es la capitana del FC Barcelona y de la Selección Nacional de Fútbol, pero es conocida mundialmente por ser la primera mujer española en ser galardonada con el prestigioso Balón de Oro de France Football. Entre sus galardones más destacados se encuentra una Champions, dos eurocopas sub-17, seis ligas y siete copas de la Reina. Se ha convertido en un referente del fútbol femenino internacional, es fuente de inspiración de muchas niñas y una pionera que ha revolucionado este deporte. El año pasado hizo historia al ganar el Balón de Oro, y acaba de ser nominada al Balón de Oro femenino. De hacerse con el galardón de nuevo, sería la primera jugadora en todo el planeta en lograr levantar dos Balones de Oro…

Alexia Putellas, en un partido del Barça. EUROPA PRESS

Carla Simón - Directora de cine

La directora de Alcarràs ha conseguido gracias a la película hacerse con el premio más importante que ha obtenido nunca una película en lengua catalana al alzarse con el Oso de Oro de la Berlinale. Su triunfo da visibilidad internacional a una nueva generación de directoras y consigue que su nombre se una a los de Luis Buñuel, Carlos Saura y Mario Camus, que ganaron con anterioridad este prestigioso galardón cinematográfico

Carla Simón con el Oso de Oro por 'Alcarràs' Vianney Le Caer

Rosalía - Cantante

Se ha convertido no solo en una de las españolas más famosas del mundo, sino en una de las mujeres (sin necesidad de comentar su nacionalidad) más conocidas del planeta. La revista Forbes la encumbró a finales de 2020 como la cantante española más influyente dentro de su listado de “las españolas con más influencia”, y en 2021, Pitchfork la nombró una de las artistas más importantes de los últimos 25 años. Se convirtió en la primera artista española en ganar un Grammy internacional, ha actuado en dos ocasiones en Saturday Night Live y puede presumir de contar entre sus amigas a todo el clan de las Kardashian y a Billie Eilish.

Rosalía GTRES

Virginia Feito - Escritora

Lograr con tu primera novela enamorar a Elisabeth Moss no ha de ser fácil, pero Virginia Feito puede presumir de haberlo logrado. La autora revelación del año verá como La señora March llegará al cine gracias a la protagonista de El cuento de la criada, con la que hizo un Zoom en pleno confinamiento en el que la actriz le trasladó su intención de llevar el libro a la gran pantalla. Lo curioso (como si cautivar a Moss no fuera suficientemente curioso) es que por aquel entonces, ni siquiera había entregado la versión definitiva de la novela, pero en Estados Unidos, las cosas funcionan de otra manera… En 2019 lo dejó todo para atreverse a escribir en inglés, y prueba de que la decisión no fue en absoluto errónea ha sido el reconocimiento de la crítica, que aplaude su novela. Comparada con Patricia Highsmith y Virginia Wolff, su comienzo en el complicado mundo literario no puede haber sido más exitoso.

Virginia Feito CORTESIA DE LUMEN

