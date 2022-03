Los estudios más recientes sobre el acoso online de la ONG Plan International indican que en España, el 88% de las encuestadas ha reconocido que ellas u otras chicas de su entorno se ha enfrentado a más de una forma de acoso. La red social en la que las chicas reportan más situaciones de acoso online en España son Instagram 35%; seguido de WhatsApp, con un 28%; y Facebook, el 20%. Los insultos y el lenguaje ofensivo forman parte “con mucha frecuencia” del discurso en el 77% de los casos, aunque las humillaciones por cuestiones físicas (64%), la intimidación (61%) y el acoso sexual (58%) también están muy presentes en este acoso online.

El odio es tan voraz en las redes que la periodista y activista Talia Lavin ha escrito 'La cultura del odio. Un periplo por la dark web de la supremacía blanca’ (Capitán Swing), un libro en el que la periodista bucea por los rincones más hostiles de la red para poner al descubierto las tácticas e ideologías del odio online. En él, explora las corrientes subterráneas de la propaganda del odio que nos ha traído a donde estamos.

Le preguntamos si cree que el odio es especialmente feroz contra las mujeres. No lo duda. “Por supuesto, y en especial si hablamos de mujeres racializadas. Cualquier marginación se convierte en una forma de abuso a través de la cual infligir daño y de ahondar en la vulnerabilidad”, asegura.

El informe “(In)seguras online: experiencias de las niñas y las jóvenes en torno al acoso online”, elaborado por la ONG Plan International, le da la razón. Señala que los motivos del acoso, después de la apariencia física (62%), son la identidad de género (29%), la orientación sexual (29%), la raza u origen étnico (20%), las opiniones políticas (17%) y la discapacidad (9%).

Le hacemos a Camino Rojo, Directora de Políticas Públicas y Filantropía de Twitter España, la misma pregunta que a Talia Lavin: ¿cree que podríamos decir que las redes sociales son especialmente crueles con las mujeres? Antes de responder, se asegura de dejar clara una idea: el abuso a las mujeres no es exclusivo a internet, sino que es un problema social que evidentemente, se refleja en el universo online. “Creo que lo acertado es decir que la sociedad es especialmente cruel con las mujeres y que nuestro papel en ella aún no es igualitario, lo que crea profundas injusticias. Es importante contextualizar que el acoso y el abuso contra las mujeres no son un problema que se ciña al mundo online.

Los datos que tenemos sobre la violencia y el acoso contra las mujeres en el mundo nos muestran un problema tremendo de nuestra sociedad. Según datos de Naciones Unidas, el 35 % de las mujeres en el mundo ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual a manos de una persona distinta de su pareja. Por otro lado, tenemos los datos que nos arroja Plan International en sus diferentes informes. Por ejemplo, en Inseguras en la Ciudad se pone de manifiesto que el 80% del espacio público de las ciudades es utilizado por los hombres, y las niñas se sienten 10 veces menos seguras que los hombres en estos espacios públicos. Si lo llevamos al ámbito más local, ese mismo estudio concluye que el 35% de las mujeres sufrieron acoso callejero en Madrid durante el periodo analizado y que el 85% de comentarios realizados por las participantes en los que se denuncia acoso sexual se produjo en espacios públicos, no virtuales”, explica.

Espacios de conversación sanos

“En Twitter no nos ponemos de lado y trabajamos a diario no sólo en el diseño de políticas sino en repensar la tecnología para asegurarnos de que el abuso no tenga cabida en nuestra plataforma. El abuso y el acoso son dañinos para aquellos que lo sufren, y degradan los espacios de conversación. Por otro lado, socavan el papel que juega Twitter en la expresión y el intercambio de ideas donde las personas, sin importar sus puntos de vista o perspectivas, pueden ser escuchadas. Ninguna mujer debería ser silenciada, ni en su casa, ni en la calle ni en Internet”, asegura.

La experta en políticas tecnológicas y exdirectora del Open Rights Group, Maria Farrell, señala que ser mujer online te convierte irremediablemente en objetivo directo y muy visible de ese odio. En ocasiones, el acoso no es aislado, sino que forma parte de una campaña coordinada, y es entonces cuando se habla de androsfera. Se trata de sitios web cuyo cometido es atacar a feministas y a las mujeres en general, lugares en los que a veces, acuerdan objetivos concretos a los que trolear. Talia Lavin descubrió que en el canal The Bunkhouse, los internautas ahí presentes debatían si era demasiado fea para que la violaran. “La conversación terminó con una expresión sesgada conde parecían desearme la muerte”, escribe la periodista.

Qué hacer frente a los ataques de odio

Ahora que comprobamos que los ataques son especialmente feroces cuando se dirigen contra las mujeres, queremos saber cómo podemos actuar frente a ellos. Hablamos con Camino Rojo, que asegura que la única reacción válida contra el acoso, el abuso o el odio, es la tolerancia cero. “Nuestra prioridad es mantener a todas las personas que acuden a Twitter para conversar seguras y libres de abusos. Los delitos de odio están tipificados, tanto dentro como fuera de Internet. Nuestras políticas son muy claras al respecto y animamos a las mujeres a denunciarlo. Para que las mujeres puedan sentirse protegidas continuamos invirtiendo en tecnología para hacer cumplir nuestras reglas de manera rápida y a gran escala, además de continuar desarrollando herramientas y recursos para ayudar a mejorar la experiencia de las personas en la plataforma, brindándoles un mayor control para gestionar sus conversaciones de manera segura”, explica.

Educar en civismo

El objetivo número uno de Twitter es preservar el poder de la conversación pública y asegurarse de que esa conversación sea saludable, pero Camino no duda en señalar que en la lucha contra el odio, la educación es clave. “Si nos centramos en el espacio online, cada uno de nosotros debemos asegurarnos de ser ciudadanos digitales responsables y ser conocedores de nuestros derechos -cómo podemos preservar nuestra privacidad online, protegernos ante la violencia de género, el abuso online, los delitos de odio, el ciberacoso, la sextorsión. etc.- pero también de nuestros deberes; asumir el respeto a la legalidad y forjar una serie de normas y valores que nos permitan convivir en el mundo online de una forma más cívica”, sentencia.

Activismo y educación: las armas contra el odio

Aunque por supuesto Twitter dispone de filtros de palabras o hashtags, así como de herramientas de control de conversaciones como eliminar seguidores o limitar respuestas a los Tweets, entre otros, también invierte muchos recursos en campañas de educación, sensibilización y formación en la prevención del acoso y la violencia online a través de campañas y talleres de alfabetización digital con centros educativos y estudiantes. “La educación y la alfabetización mediática y digital son clave. Necesitamos una sociedad crítica y preparada para disfrutar de las ventajas que nos ofrece Internet de una manera segura y saludable. Sin duda, como sociedad tenemos un reto enorme por delante y nos queda mucho camino por recorrer para aprender a convivir de manera saludable y responsable en nuestra sociedad digital”, explica Camino Rojo, Directora de Políticas Públicas y Filantropía de Twitter España.

Terminar con el odio en redes sociales como Twitter es vital. En demasiados casos nos olvidamos de que la red social se convirtió en un espacio seguro en el que las mujeres pudieran alzar la voz y, al hacerlo, han logrado cambiar las cosas. Así ocurrió con movimientos sociales como el #MeToo o más recientemente en España con el hashtag #BrechaSalarial, con el que reclamar una igualdad real entre hombre y mujeres. “Twitter es la capa conversacional de Internet, el único sitio donde las personas se pueden reunir para hablar, compartir ideas y conocimiento, conectar con diferentes intereses… sin barreras geográficas o físicas. Esto supone uno de los más grandes avances de nuestra sociedad y para que sea positivo debemos asegurarnos de que la conversación sea saludable, con un enfoque de tolerancia cero con el abuso”, nos dice Camino.

Desde hace seis años, en España existe #ElPoderDeMiVoz, una iniciativa para reconocer y celebrar las voces de las mujeres en todo el mundo y ayudarlas a que se sientan seguras y empoderadas de usar su voz en Twitter. “La intención que subyace en esta iniciativa no es otra que la de luchar porque las voces de las mujeres no sean acalladas, generar un espacio seguro donde compartir opiniones y establecer conversaciones con todo tipo de mujeres para dotarlas de las herramientas que les permitan alzar su voz y, si así lo desean, utilizar la plataforma para promover el activismo de las mujeres en la sociedad. Twitter sirve a la lucha contra la discriminación, y las voces de las mujeres que a diario cuentan sus historias sirven de inspiración para que otras muchas mujeres no nos quedemos calladas ante el abuso y la desigualdad”.

Por último, señala la importancia de la alfabetización mediática y digital. De la mano de expertos como PantallasAmigas, Plan International, UNESCO, AEPD o Maldita, Twitter contribuye a “hacer llegar a la sociedad las herramientas clave no solo sobre cómo comportarse y cómo regirse por un código individual de buenas prácticas sino también conocer nuestros derechos y deberes en internet, cómo gestionar situaciones de acoso, etc. Y por supuesto, desarrollar y ejercer un pensamiento crítico”, explica. Para hacer de internet un lugar seguro, tiene claro qué es lo que se necesita: ciudadanos digitales responsables. “Tenemos que reflexionar como sociedad sobre qué tipo de Internet queremos y luchar por ser ciudadanos digitales responsables a la hora de hacer uso de nuestra libertad de expresión”, asegura Camino Rojo.